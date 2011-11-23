Vivitar DVR 790HD, 100$ altında 3D video kaydı imkanı sunuyor

Dünyanın en büyük fotoğraf ve lens ekipmanları üreticisi Vivitar, 3D kayıt konusunda pahalı rakiplerine nazaran 100$ segmentte konumlanacak yeni 3D kayıt yapabilen DVR 790HD video kaydedici modelini tanıttı.





DVR 790HD 2.7 inç TFT ekranı, 5.1MP çözünürlüğü ile 3D uyumlu 720p çekimleri 25fps'de, VGA ve QVGA çekimleri 30fps'de gerçekleştirebiliyor. 16MB dahili kapasitesinin yanında 32GB'a kadar çıkarılabilen SD kart girişi de bulunuyor.





4 x dijital zooma sahip modelde optik zoom bulunmuyor. HDMI soketi, LED flaş, TV çıkışı, mikrofon, hoparlör, sarsıntı önleyici, yüz tanıma, sürekli çekim, 5MP seviyesinde 2592 x 1944 piksel fotoğraf çözünürlüğü diğer özellikleri arasında.





Fiyatı 99$ olan DVR 790HD modeli, giriş seviyesinde bir 3D kaydedici isteyen ancak çok fazla ücret ödemek istemeyen tüketiciler için güzel bir alternatif oluşturuyor.