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Vivitar DVR 790HD, 100$ altında 3D video kaydı imkanı sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,4b
1
9
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük fotoğraf ve lens ekipmanları üreticisi Vivitar, 3D kayıt konusunda pahalı rakiplerine nazaran 100$ segmentte konumlanacak yeni 3D kayıt yapabilen DVR 790HD video kaydedici modelini tanıttı.

DVR 790HD 2.7 inç TFT ekranı, 5.1MP çözünürlüğü ile 3D uyumlu 720p çekimleri 25fps'de, VGA ve QVGA çekimleri 30fps'de gerçekleştirebiliyor. 16MB dahili kapasitesinin yanında 32GB'a kadar çıkarılabilen SD kart girişi de bulunuyor. 

4 x dijital zooma sahip modelde optik zoom bulunmuyor. HDMI soketi, LED flaş, TV çıkışı, mikrofon, hoparlör, sarsıntı önleyici, yüz tanıma, sürekli çekim, 5MP seviyesinde 2592 x 1944 piksel fotoğraf çözünürlüğü diğer özellikleri arasında.

Fiyatı 99$ olan DVR 790HD modeli, giriş seviyesinde bir 3D kaydedici isteyen ancak çok fazla ücret ödemek istemeyen tüketiciler için güzel bir alternatif oluşturuyor.

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iskambildestesi 8 yıl en beğenilen
türkiyeye gelse bikere gümrükten geçişi 99 dolar olur. her göbekli bıyıklı devlet amcalar kendince vergileride yerleştirince ortalama 300 ila 400 dolardan son kullanıcı fiyatını bulur.
türkiyeye gelse bikere gümrükten geçişi 99 dolar olur. her göbekli bıyıklı devlet amcalar kendince vergileride yerleştirince ortalama 300 ila 400 dolardan son k...
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münşi 8 yıl
ARKADAŞLAR YALAN DİYE BİR ŞEY VAR.
BENCE BU YALANDAN İBARET.
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Karadeniz Otoyolu 8 yıl
Hemen yalan demeyin.

Ucuz olacağı belli bu cihazın. Pratik kullanıcıların işine yarar gibi.
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eeevrim 8 yıl
99 Dolar seviyesinden satışa çıkan ürünün maliyeti 30 dolarlarda olsa gerek Teknolojiye hayran kalmamak elde değil adamlar bir kazak fiyatına 3d çekim yapan kamera yapıyorlar fakat Türkiye de 250 dolar civarında bunun satışını yaparlar yani bu ne demek Devlet bu ürünü üreticiden de daha fazla kar elde ederek bize satıyor bunun sonucunda ne oluyor Dünya 30 dolara kamera yapabilirken Biz hala kendi kameramızı üretecek bir fabrika bile açamıyoruz.Üretimi devreden çıkararak kazanç elde etmeye çalışırsak bu çark sonsuza kadar dönmez Üretim şart Biz ne zaman kendi teknolojilerimizi üreticez hep bunu merak etmekteyim.
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alito 8 yıl
iskambildestesi
türkiyeye gelse bikere gümrükten geçişi 99 dolar olur. her göbekli bıyıklı devlet amcalar kendince vergileride yerleştirince ortalama 300 ila 400 dolardan son kullanıcı fiyatını bulur.

+1
badem bıyıklılar bunada bir bıyık yapar.

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farukalyuz 8 yıl
vivitar dan beklerim. elimde 25 yillik vivitar 28-75 f1:2.8 lens var bu kadar kaliteli bir urun daha once hic gormedim
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egebay35 8 yıl
vivitarmı güldürmeyin beni 12 mp kamera hd formatta video çekiyor 3 inç dokunmatik ekran diye duyurdukları fotoğraf makinası 5 para etmez çıktı hd formatta video dedikleri ses bile kaydetmedi geri iade etmek istediğimdede memnuniyetsizlik garantimiz yok deyip geri çevirdiler bende makinayı çöpe attım o kadar yani. yinede almak isteyenler enine boyuna incelesin öyle alsın.
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TikaMasala 8 yıl
Çöp.
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iskambildestesi 8 yıl en beğenilen
türkiyeye gelse bikere gümrükten geçişi 99 dolar olur. her göbekli bıyıklı devlet amcalar kendince vergileride yerleştirince ortalama 300 ila 400 dolardan son kullanıcı fiyatını bulur.
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mehmetgirgin 8 yıl
16 mb hafıza ne ya 5 dk zor çeker.ama bu markayıda ilk defa duyuyorum.bu fiyata 3d çekim yapabilecek kamera yapmak büyük başarı
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