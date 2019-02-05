Vivo V15 Pro modelinin Geekbench testi ortaya çıktı

Vivo V15 Pro modeline ait pek çok bilgi öğrenildi. Bu bilgiler arasında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alacağı da bulunuyordu. Bugün ortaya çıkan Geekbench testinde Vivo V15 Pro modelinin performansı görüldü.

Snapdragon 675 ve 6 GB RAM

Test üzerindeki cihazın ismi Vivo 1818 şeklinde ama bu model numarasının Vivo V15 Pro’ya ait olduğunu daha önceki sızıntılardan biliyorduk. Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM ile birlikte teste giren akıllı telefon 2382 tek çekirdek, 6479 çoklu çekirdek skoru almayı başarmış. İşletim sistemi kısmında ise Android 9 Pie ile geleceği gözüküyor.

Vivo V15 Pro’nun daha öncesinde öğrenilen teknik özellikleri ise 6.41 inç Super AMOLED ekran, 48 MP arka kamera, 8 MP ve 5 MP yardımcı sensör, açılır-kapanır mekanizmaya sahip 32 MP ön kamera, ekran üzerinden parmak izi sensörü, 128 GB depolama kapasitesi vb. olarak sıralanabiliyor.

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20 Şubat tarihinde Hindistan’da yapılacak etkinlikte Vivo V15 Pro modelinin tanıtılması bekleniyor. Fiyat etiketinin ise tahminlere göre 350 dolar olacağı ifade edildi. Ayrıca Helio P70 işlemci ile gelen daha uygun fiyatlı Vivo V15 modeli de V15 Pro ile birlikte tanıtılacak.

https://www.gizmochina.com/2019/02/05/vivo-v15-pro-with-snapdragon-675-appears-on-geekbench/