32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor

Çin pazarının önemli üreticilerinden Vivo iddialı bir serinin daha hazırlığını yapıyor. Vivo V15 serisi mekanizmalı ön kamera modülü ve 32MP çözünürlüğünde ön kamera ile pazarda pay arayacaklar.

Vivo V15 Pro özellikleri ve fiyatı

20 Şubat tarihinde seride ilk olarak Vivo V15 Pro modelinin tanıtılacağı ifade ediliyor. 6.41 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan Vivo V15 Pro modeli tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da ekrana entegre.

8 adet Kryo 460 çekirdekli Snapdragon 675 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alacak. Bölgeye göre bellek konfigürasyonunun da değişeceği tahmin ediliyor.

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Ön kamera 32MP çözünürlüğünde iken arka kamerada 48MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. Bu sensör Sony mi yoksa Samsung mu şimdilik belli değil. Ayrıca 8MP ve 5MP çözünürlüğünde iki yardımcı sensör daha var. Telefonun fiyatının 350$ civarında olacağı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Vivo V15 ise daha sonraki bir dönemde tanıtılacak. 6.3 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan modelde parmak izi okuyucu arka tarafa konumlanmış. Helio P70 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesinin olacağı iddia ediliyor.

Mekanizmalı ön kamera sayesinde ekran tasarımı yine agresif bir inceliğe sahip olacak. Bu telefonda iki arka kamera olacağı belirtiliyor. Şimdilik bu model ile ilgili net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.