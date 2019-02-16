Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı

Son dönemin en çok beklenen modellerinden biri olmayı başaran Vivo V15 Pro hakkında neredeyse tüm bilgiler öğrenildi. Son olarak cihazın çalışır haldeki görüntüleri ortaya çıktı.
3 ay
3,4b
1
6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı
Tam Boyutta Gör
Vivo, V15 ve V15 Pro modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sürekli farklı sızıntılara konu olan akıllı telefonlar hakkında neredeyse tüm bilgiler öğrenildi. Son sızıntıda ise V15 Pro modeli çalışır halde görülebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor"

Tamamıyla çerçevesiz ekran

V15 Pro’da bulunan açılır kapanır kamera mekanizması sayesinde ekran üzerinde herhangi bir çentik bulunmuyor. Bu da diğer akıllı telefonlarla kıyaslanınca tam anlamıyla çerçevesiz bir ekran deneyimi yaşatacağını bizlere gösterdi. Ortaya çıkan fotoğraflar mavi renkli modele ait ancak özel olarak tasarlanmış kırmızı renk seçeneği de bulunuyor.

Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı
Tam Boyutta Gör

V15 Pro’nun arka tarafına baktığımızda üç sensörden oluşan kamera paketini görüyoruz. Bunun dışında arka kapak üzerinde başka bir şey yer almıyor. Yani ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisine sahip olacağını söyleyebiliriz. İlginç bir şekilde SIM kart girişi cihazın alt tarafına konumlandırılmış.

Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı
Tam Boyutta Gör

V15 Pro, 6.39 inç Super AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 48 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera, 32 MP ön kamera ve 3700 mAh batarya gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. İşlemci seçimi ise fiyat etiketi düşünülerek Snapdragon 675’den yana yapılmış. V15 ve V15 Pro modelleri 20 Şubat tarihinde tanıtılacak.


https://www.gizmochina.com/2019/02/15/vivo-v15-pro-hands-on-images-reveal-it-design-from-all-angles/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erhan2323 3 ay
vivo, oppo güzei tasarım olarak güzel cihazlar çıkarıyorlar ama romunda güzelim dilimiz Türkçe'yi koymadıkları sürece alınmaz. (Türkiye de satılan oppo hariç, diğer ürünleri) meizu ve xiaomi yi örnek alsınlar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berringer 3 ay
ekranda ki siyah çerçeveler ne olacak peki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan8520 3 ay
2 gün önce videosu bile çıkmış. youtu.be/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 3 ay
Herşey iyi güzel de Pro dediğin modele 675 koymak ne kadar doğru acaba? Bence isimde bir sıkıntı var habere girmeden önce 855 filan bekliyordum. İyi bir fiyatla girerse çok satacak bir model olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 3 ay
Şu telefonları hayvan gibi büyük yapan firmaları gidip tokatlamak istiyorum slenderman mı kullanacak bu telefonları
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 3 ay
1.yıldan sonra teknik servisler kamera motoru şikayetleriyle dolmaya başlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi 3 ay Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı 3 ay Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı 3 ay Neandertal insanına ait olduğu düşünülen 29 bin yıllık ayak izleri keşfedildi 3 ay NASA, 2028 yılında Ay’a tekrar astronot göndermeyi planlıyor 3 ay LG V50 ThinQ'nun basın görseli sızdırıldı 3 ay Çin uzayda bir güneş enerjisi istasyonu inşa edecek 3 ay Apex Legends, Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor 3 ay Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı 3 ay Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir 3 ay Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı 3 ay Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı 3 ay Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor? 3 ay Facebook ve ABD hükümeti arasında milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı 3 ay Pictionary oyununa sanal çizim desteği 3 ay Dibe vuran kripto para piyasasına rağmen Binance en karlı borsa olmayı başardı 3 ay Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor 3 ay Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı 3 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var 3 ay Battle royale türüne boynuzlar damga vuracak 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı Sonraki 2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor 3 ay Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor 3 ay Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi] 3 ay Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı 3 ay Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO) 3 ay 18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor 3 ay Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı 3 ay NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx" 3 ay Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor 3 ay Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi” 3 ay Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir 3 ay Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde 3 ay İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek 3 ay Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim