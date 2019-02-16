Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı

Vivo, V15 ve V15 Pro modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sürekli farklı sızıntılara konu olan akıllı telefonlar hakkında neredeyse tüm bilgiler öğrenildi. Son sızıntıda ise V15 Pro modeli çalışır halde görülebiliyor.

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Tamamıyla çerçevesiz ekran

V15 Pro’da bulunan açılır kapanır kamera mekanizması sayesinde ekran üzerinde herhangi bir çentik bulunmuyor. Bu da diğer akıllı telefonlarla kıyaslanınca tam anlamıyla çerçevesiz bir ekran deneyimi yaşatacağını bizlere gösterdi. Ortaya çıkan fotoğraflar mavi renkli modele ait ancak özel olarak tasarlanmış kırmızı renk seçeneği de bulunuyor.

V15 Pro’nun arka tarafına baktığımızda üç sensörden oluşan kamera paketini görüyoruz. Bunun dışında arka kapak üzerinde başka bir şey yer almıyor. Yani ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisine sahip olacağını söyleyebiliriz. İlginç bir şekilde SIM kart girişi cihazın alt tarafına konumlandırılmış.

V15 Pro, 6.39 inç Super AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 48 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera, 32 MP ön kamera ve 3700 mAh batarya gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. İşlemci seçimi ise fiyat etiketi düşünülerek Snapdragon 675’den yana yapılmış. V15 ve V15 Pro modelleri 20 Şubat tarihinde tanıtılacak.

https://www.gizmochina.com/2019/02/15/vivo-v15-pro-hands-on-images-reveal-it-design-from-all-angles/