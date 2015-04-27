Vivo X5 Pro yazılımsal olarak 32MP ön kamera çözünürlüğü sunacak

Kısa süre önce Vivo'nun piyasaya sürmeye hazırlandığı X5 Pro ve Xshot 3S akıllı telefon modelleri ile ilgili ilk görseller internete sızdırılmıştı. Vivo özellikle X5 Pro modelinde ön kameraya önem veriyor.





Firmanın paylaştığı resmi tanıtım görselinde Vivo X5 Pro modeli 32MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera taşıyacak. Ancak bu Vivo'nun özel bir yöntemi ile sağlanıyor. Bilindiği gibi daha önce Oppo Find 7'nin 13MP çözünürlüğünde kamerası ile tek deklanşörde birden fazla görüntü çekerek yazılımsal olarak 50MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde ediliyordu. Kardeş firma Vivo da bu teknolojiyi miras almış görünüyor.





Vivo X5 Pro modelinin gerçek ön kamera çözünürlüğü belirtilmemiş ancak tahminler 8MP veya 13MP çözünürlüğün olacağı yönünde. Bu sayede Vivo X5 Pro pazarda özçekim kavramına yeni bir bakış açısı getirecek.





Modelde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 615 yongaseti yer alıyor. Ayrıca 3GB RAM ile sistem destekleniyor. 6 inçlik bir ekran barındıracağı belirtilen Vivo X5 Pro modelinde 3500mAh gücünde bir bataryaya yer verilmiş. Modellerin Mayıs ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/32MP-selfies-Yes-says-Vivo-teases-an-ultra-detailed-front-facing-camera-for-its-X5-Pro_id68709