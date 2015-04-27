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Vivo X5 Pro yazılımsal olarak 32MP ön kamera çözünürlüğü sunacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo X5 Pro yazılımsal olarak 32MP ön kamera çözünürlüğü sunacak

Kısa süre önce Vivo'nun piyasaya sürmeye hazırlandığı X5 Pro ve Xshot 3S akıllı telefon modelleri ile ilgili ilk görseller internete sızdırılmıştı. Vivo özellikle X5 Pro modelinde ön kameraya önem veriyor. 

Firmanın paylaştığı resmi tanıtım görselinde Vivo X5 Pro modeli 32MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera taşıyacak. Ancak bu Vivo'nun özel bir yöntemi ile sağlanıyor. Bilindiği gibi daha önce Oppo Find 7'nin 13MP çözünürlüğünde kamerası ile tek deklanşörde birden fazla görüntü çekerek yazılımsal olarak 50MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde ediliyordu. Kardeş firma Vivo da bu teknolojiyi miras almış görünüyor. 

Vivo X5 Pro modelinin gerçek ön kamera çözünürlüğü belirtilmemiş ancak tahminler 8MP veya 13MP çözünürlüğün olacağı yönünde. Bu sayede Vivo X5 Pro pazarda özçekim kavramına yeni bir bakış açısı getirecek. 

Modelde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 615 yongaseti yer alıyor. Ayrıca 3GB RAM ile sistem destekleniyor. 6 inçlik bir ekran barındıracağı belirtilen Vivo X5 Pro modelinde 3500mAh gücünde bir bataryaya yer verilmiş. Modellerin Mayıs ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/32MP-selfies-Yes-says-Vivo-teases-an-ultra-detailed-front-facing-camera-for-its-X5-Pro_id68709 Yorum Yaz
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korayus 4 yıl
Yazılımla yapacak da ne olacak? 500 Megapixel yapsın da tek çekimde bitsin hafıza. O da kurtulsun biz de.
A4 kağıda 300 DPI baskı alacaksanız 8 Megapixel kayıpsız bir şekilde baskı alınır. Saçmalamanın daha da luzumu yok. Megapixelle değil az ışıkta güzel çeken, hızlı ve doğru odaklayan, çektiği fotoğraflar keskin olan düzgün lenslerle gelin bize.
Yadi Vivom kenar kenar...
Yazılımla yapacak da ne olacak? 500 Megapixel yapsın da tek çekimde bitsin hafıza. O da kurtulsun biz de.A4 kağıda 300 DPI baskı alacaksanız 8 Megapixel ka...
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doctor_bey 4 yıl
Bu cihazı ön kameranın megapikseline kanıpta alacak tipler belli zaten

Bu tipler genelde fotoğrafı facebook/twitter gibi yerlerde paylaşır, yani o kalite düşecek sonuçta, kısacası gerek yok

Ama boşver,32 milyon pikselli selfie yapıp artistlik yapacak salaklara şimdiden selam olsun
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fthkn 4 yıl
3,2 mp sony marka bir makine görmüştüm. Profesyonel çekimler yapıp basabiliyordunuz. Ne ışık ne renk kaybı vardı fotolarda. MegaPixel bir pazarlama taktiği olarak bence sadece bizim gibi ülkelerde çok tutmuş bir numaradır.
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Kafa ne kadar güzel yaa. 32 mp ön kamera alırım bi dal
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Virinom 4 yıl
korayus
Yazılımla yapacak da ne olacak? 500 Megapixel yapsın da tek çekimde bitsin hafıza. O da kurtulsun biz de.A4 kağıda 300 DPI baskı alacaksanız 8 Megapixel kayıpsız bir şekilde baskı alınır. Saçmalamanın daha da luzumu yok. Megapixelle değil az ışıkta güzel çeken, hızlı ve doğru odaklayan, çektiği fotoğraflar keskin olan düzgün lenslerle gelin bize. Yadi Vivom kenar kenar...

Hay ağzınıza sağlık hocam ya sanki telefon kamerasıyla billboardlara afiş basacağız yok 20 mp falan. Dediğiniz gibi şuan en büyük eksiklik karanlık ortam çekimleri bir de yavaş yavaş denemelere başlanan optik zoom.
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korayus 4 yıl
Yazılımla yapacak da ne olacak? 500 Megapixel yapsın da tek çekimde bitsin hafıza. O da kurtulsun biz de.
A4 kağıda 300 DPI baskı alacaksanız 8 Megapixel kayıpsız bir şekilde baskı alınır. Saçmalamanın daha da luzumu yok. Megapixelle değil az ışıkta güzel çeken, hızlı ve doğru odaklayan, çektiği fotoğraflar keskin olan düzgün lenslerle gelin bize.
Yadi Vivom kenar kenar...
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Mr. Jingles 4 yıl
Yahu ne saçma bir hâl aldı bu çözünürlük işi. Poster mi basacağım ön kamera ile bu ne saçmalık? 8 MP yapsan gayet de yeter. Altı üstü bir öz çekim. Tüketicileri kandırmak için artık ne yapacaklarını şaşırdılar.
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