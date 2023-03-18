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    Redmi Note 12 Turbo'nun özellikleri onaylandı

    Redmi Note 12 serisini genişletmeye hazırlanan Xiaomi, Redmi Note 12 Turbo'nun bazı özelliklerini onayladı. İşte Snapdragon 7+ Gen 2 SoC'den güç alacak cihazın detayları:
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    Redmi Note 12 Turbo'nun özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus ve Note 12 Pro Speed ​​Edition'dan oluşan Redmi Note 12 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirket, seriye eklenecek yeni telefon Redmi Note 12 Turbo'nun bazı özelliklerini onaylayan tanıtım görsellerini yayınladı.

    İşte Redmi Note 12 Turbo'nun beklenen özellikleri:

    Redmi Note 12 Turbo'nun özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 12 Turbo, Snapdragon 7+ Gen 2 SoC'den güç alacak. Bu haftanın başlarında tanıtılan  4nm'lik yonga seti,  2,91 GHz'de saat hızına sahip bir ana çekirdeğe, 2,5 GHz hızında çalışan üç performans çekirdeğine ve 1,8 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeğine sahip. 
    Redmi Note 12 Turbo'nun özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen Redmi Note 12 Turbo, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç sahip AMOLED ekran ile piyasaya sürülecek. 67W hızlı şarj destekli 5500mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama sunacak ve cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 yazılımına sahip olacak.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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