Redmi Note 12 Turbo'nun özellikleri onaylandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus ve Note 12 Pro Speed Edition'dan oluşan Redmi Note 12 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirket, seriye eklenecek yeni telefon Redmi Note 12 Turbo'nun bazı özelliklerini onaylayan tanıtım görsellerini yayınladı. [bkzdh=161557] İşte Redmi Note 12 Turbo'nun beklenen özellikleri: Bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 12 Turbo, Snapdragon 7+ Gen 2 SoC'den güç alacak. Bu haftanın başlarında tanıtılan 4nm'lik yonga seti, 2,91 GHz'de saat hızına sahip bir ana çekirdeğe, 2,5 GHz hızında çalışan üç performans çekirdeğine ve 1,8 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeğine sahip. 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen Redmi Note 12 Turbo, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç sahip AMOLED ekran ile piyasaya sürülecek. 67W hızlı şarj destekli 5500mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama sunacak ve cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 yazılımına sahip olacak.
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)