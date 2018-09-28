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Vivo dördüncü nesil ekrandan parmak izi okuyucusunu duyurdu

Ekrana entegre parmak izi okuyucular konusunda Vivo pazarın lideri olmayı istiyor. Geçen yıldan bu yana 4 nesil sensör geliştiren Vivo, kullanıcıya en iyi deneyimi sunma amacında.
7 ay
4,8b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıla kadar parmak izi okuyucuların kasanın arkasında veya ekranın alt kısmında Home tuşunda fiziksel olarak karşımıza çıkmasına alışmıştık. Vivo X20 Plus ile birlikte ekrana entegre parmak izi okuyucular bir anda patlama yaptı ve yaygınlaştı. Firma bu hafta dördüncü nesil parmak izi okuyucusunu duyurdu.

Alanında lider olma peşinde

Aslında ekrana entegre parmak izi okuyucular uzun süredir mevcuttu. Qualcomm’un ultrason tabanlı parmak izi okuyucusu ekran altına entegre edilebiliyordu. Bununla birlikte üreticiler geleneksel tasarıma sadık kalmayı tercih etti. Xiaomi de Mi 6 gibi bazı modellerinde Home butonuna ultrason tabanlı parmak izi okuyucu entegre etmişti.

Vivo’nun ekrana entegre parmak izi okuyucu kullanan ilk modeli X20 Plus değildi. Geçen yıl Xplay 6 modelinin prototip bir versiyonunda Qualcomm’un sensörünü kullanmıştı ancak bu piyasaya çıkmadı. Vivo X20 Plus ise firmanın aydınlatma tabanlı parmak izi okuyucusuna geçiş modeli oldu.

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Yıl içerisinde önemli çalışmalar yapan firma ikinci nesil okuyucuları Apex konsept telefonunda ve X21 modelinde kullandı. Üçüncü nesil sensörler ise Apex konseptinin gerçek hayata geçtiği Vivo NEX modelinde kullanıldı.

Kısa süre önce tanıtılan Vivo X23 ise firmanın dördüncü nesil sensörüne ev sahipliği yapıyor. Hem donanım hem de yazılım olarak 140 civarında patenti olan Vivo bu alanda dünya lideri olduğunu iddia ediyor.

Dördüncü nesil parmak izi okuyucu sensörü parlak ışık altında sadece 0.35 saniyede okuma yapıyor. Qualcomm’un DSP Acceleration teknolojisi sayesinde bu seviye elde edilirken ayrıca doğrudan ışık altında veya soğuk havalarda da yüzde 30 civarında hızlanma söz konusu.

DSP Acceleration teknolojisi Snapdragon 670 ve Snapdragon 845 yonga setlerinde bulunan Hexagon 685 sinyal işlemcisini temel alıyor. Teknoloji verileri toplarken ve işlerken ana işlemciye göre 3 kat daha hızlı. Bu sayede parmak izi okuma da hızlanıyor. Ayrıca güvenlik de en üst seviyede tutuluyor.

Vivo ekrana entegre parmak izi okuyucular konusunda son derecede kararlı ve pazarda en iyisini sunmak için yatırımlarına devam ediyor. Yeni nesil akıllı telefonlarda geleneksel parmak izi okuyucular ile rekabet edecek seviyede entegre sensörler görebileceğiz.

 

https://www.gizmochina.com/2018/09/26/vivo-announces-4th-gen-in-display-fingerprint-technology-and-dsp-acceleration-technology/ Yorum Yaz
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x X x 7 ay
Ben de onu diyorum zaten elinde bir şey yoksa 4. Nesil tarayıcıyı merak eden adama 1. Neslin videosunu yollama
-
ekrem71'in yan charı bastı konuyu
1 Yanıt Yanıtla
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Mr.Data 7 ay x X x
Sırf cevap vermeyeyim diye mi alıntılamıyorsun madem yazacaksın bari boş yapma 1. nesil cihazdan edinilmiş bilgiler sonraki cihazlar için baz alınabilir piyasada bile bulunmayan bir model için nasıl bilgi edinilebilir acaba ?
Ayrıca kişi illa 4. nesilde çalışıyor mu diye bir soru sormamış ve daha sonra bunun hakkında bir sıkıntı paylaşan da yok internette bu sorunun çözüldüğünü de var sayabiliriz
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cngzmls 7 ay
Ekran camı varken çalışıyor mu ekrandan parmak izi okuyucu?
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Mr.Data 7 ay cngzmls
Temper cam varken çalışıyormuş ama diğer koruyucular da biraz bastırmak gerekiyormuş biri denemiş daha önce

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teknokaptan 7 ay
cikis fiyati ??
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mehmedaltair 7 ay
Synaptics'in patentli teknolojisini kendi teknolojileri gibi mi duyurmuşlar yani
Adamlar zaten Synaptics'ten alıyor sensörü nasıl 4. nesil diye duyuruyorlar ki sensörü üreten firma duyursun onu
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OverClocK1ng 7 ay mehmedaltair
Kendi patentleri de varmış ya. O şekilde çalıştırıyor olabilir...
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