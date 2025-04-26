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    Vivo X Fold 4 geliyor: Snapdragon 8 Gen 3 ile dikkat çekecek

    Vivo X Fold 4, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 6.000 mAh bataryayla geliyor. Premium kamera sistemi ve gelişmiş menteşe tasarımıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. İşte detaylar:

    Vivo X Fold 4 geliyor: Snapdragon 8 Gen 3 ile dikkat çekecek Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun yeni katlanabilir amiral gemisi X Fold 4'ün bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sızdırılan yeni bilgilere göre yeni model, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek ve selefinden daha güçlü donanım özellikleri sunacak. Çin merkezli teknoloji devinin katlanabilir telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği bu yeni cihaz, premium özellikleriyle dikkat çekecek.

    Snapdragon 8 Gen 3 ve daha büyük bataryayla gelecek

    Sızdırılan bilgilere göre Vivo X Fold 4, şu anda X Fold 3'te bulunan Snapdragon 8 Gen 2 yerine daha güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılacak. Bu yükseltme, cihaza daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayacak. Ayrıca henüz bir Pro versiyonundan söz edilmese de Vivo'nun geçmiş stratejilerine bakıldığında gelecekte daha güçlü Snapdragon 8 Elite işlemcili bir Pro modelin de tanıtılması ihtimali yüksek görünüyor.

    Yeni katlanabilir cihaz yalnızca işlemci konusunda değil, batarya kapasitesi açısından da önemli bir iyileştirme sunacak. Söylentilere göre X Fold 4, 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu, günümüz katlanabilir telefonları arasında oldukça etkileyici bir değer ve uzun kullanım süreleri vaat ediyor. Ayrıca kamera sisteminde de önemli yenilikler olacağı söyleniyor. Vivo X Fold 4'ün 50 megapiksel ana kamera sensörü, 50 megapiksel periskop telefoto lens ve ultra geniş açılı bir kamera ile donatılacağı belirtiliyor.

    Tasarım açısından ise Vivo X Fold 4'ün yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceği belirtiliyor. Ayrıca cihazın suya karşı dayanıklılık için IPX8 sertifikasına sahip olması bekleniyor, bu da katlanabilir telefonlar için nadiren görülen bir özellik. Son olarak ekran tarafında ise yüksek yenileme hızına sahip büyük bir AMOLED panel ve minimal çerçeveler sunacağı söyleniyor.

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