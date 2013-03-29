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Vizio'nun yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayar modellerinin fiyatları belli oldu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vizio'nun yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayar modellerinin fiyatları belli oldu

Uzun yıllardır ürettiği başarılı tüketici elektroniği ürünleri ile tanınan Amerikan merkezli Vizio firması, yeni geliştirdiği dizüstü ve masaüstü bilgisayar modellerinin fiyatlarını açıkladı.
Vizio tarafından geliştirilen ve oldukça şık tasarımları ile dikkatleri üzerlerine çeken Windows 8 tabanlı bilgisayarlardan 14" ekran boyutuna sahip olan dizüstü bilgisayar modeli CT14T-BO AMD A10 APU ile 1,100$, CT14T-B1 modeli Intel Core i7 ile 1,419$, 15.6" ekran boyutuna sahip olan dizüstü bilgisayar modeli AMD A10 APU ile 1,189$ ve Intel Core i7 versiyonu ile gelen model ise 1,469$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
 
Vizio'nun yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayar modellerinin fiyatları belli oldu
Firmanın hepsi bir arada bilgisayar modellerinden olan CA24T-B0 ise AMD A10 APU ile 1,279$, Intel Core i7 ile 1,439$ ve 27" ekran boyutuna sahip olan CA27T-B1 modeli ise 1,549$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olarak piyasaya çıkacak.
Vizio tarafından geliştirilen modellerin çıkış tarihleri ve satışlarının yapılacağı bölgeler henüz firma tarafından açıklanmadı.

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Vedpla 6 yıl
Çok güzeller
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak çok iyi.Fiyat konusunda kaliteli olduklarından dolayı fazla demek yanlış olur herhalde.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Gayet şıklar
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RockConn 6 yıl
Vizio her zaman şık ürünler tasarlar. Sanırım bu 10. yılları oluyor.
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Güven* 6 yıl
harika
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savinelli 6 yıl
çok şıklar
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