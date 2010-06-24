Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı

Ön satışa sunulduğu ilk gün yapılan 600,000'lik iPhone 4 satışı, cihazın pazara çok hızlı gireceğinin sinyalini vermişti. Beklenen oldu, ve iPhone 4'ün stokları tükenmeye başladı.

İngiltere'de iPhone 4'ün satış haklarını elinde bulunan Vodafone, yaptığı açıklamayla ellerindeki bütün iPhone 4'leri sattıklarını duyurdu. Kullanıcıların cihaza büyük talep gösterdiğini belirten operatör, yeni iPhone 4'ün ancak önümüzdeki haftalarda stoklarına gireceklerini açıkladı.

Akşama doğru toplam 5 ülkede satışa sunulmuş olacak iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili Apple'ın haftanın son günü açıklama yapabileceği konuşuluyor.

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