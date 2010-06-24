Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı

Haber Editörü
Ön satışa sunulduğu ilk gün yapılan 600,000'lik iPhone 4 satışı, cihazın pazara çok hızlı gireceğinin sinyalini vermişti. Beklenen oldu, ve iPhone 4'ün stokları tükenmeye başladı.
İngiltere'de iPhone 4'ün satış haklarını elinde bulunan Vodafone, yaptığı açıklamayla ellerindeki bütün iPhone 4'leri sattıklarını duyurdu. Kullanıcıların cihaza büyük talep gösterdiğini belirten operatör, yeni iPhone 4'ün ancak önümüzdeki haftalarda stoklarına gireceklerini açıkladı.
Akşama doğru toplam 5 ülkede satışa sunulmuş olacak iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili Apple'ın haftanın son günü açıklama yapabileceği konuşuluyor.
Regent Street
Scottsdale, AZ
Carrousel du Louvre, Paris
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iPhone 4 benim için hayal kırıklığı oldu. Gerçi almayı da hiç düşünmedim zaten. Ama Apple'dan böyle bir hatayı hiç beklemezdim. Hatta tam tersine bu sayede daha iyi sinyal alacağına inanıyordum. Sorunun donanımsal olduğu aşikar.
Sen günlerce kuyrukta bekle hatta kamp kur telefonu eline alıp konuşama. Varmı tarihte başka örneği, duyan, bilen, gören. Büyüksün APPLE.
O kişilere hele Allah akıl fikir versin bile demek istemiyorum. Aynı sitede 2,000'e de satiliyor ama bu geri....'lar hala teklif veriyor m.l'lar :)
acaip satacak bu kesin..
mevcut havayı bildikleri halde neden dağıtıcı firmalara kafi derecede ürün yollamazlarki
PS3 station icin kuyrukta olanlar.
Emekli maasi icin kuyrukta olanlar.
Ramazan cadirlarinda iftar yemegi icin kuyrukta olanlar.
Aclik ve yokluktan dolayi yardim kuyruklarinda bir kilo pirinc yada ekmek icin kuyrukta olanlar.
Burda bir adeletsizlik var. Bu adeletsizlik İse kendini bazen dünyada ekonomik kriz olarak gösteriyor. Bazende savas olarak. Bu en fazla 3 yada 5 sene sonra cok büyük patlak verir. Benden söylemesi.