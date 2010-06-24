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Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,3b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı
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Ön satışa sunulduğu ilk gün yapılan 600,000'lik iPhone 4 satışı, cihazın pazara çok hızlı gireceğinin sinyalini vermişti. Beklenen oldu, ve iPhone 4'ün stokları tükenmeye başladı.

İngiltere'de iPhone 4'ün satış haklarını elinde bulunan Vodafone, yaptığı açıklamayla ellerindeki bütün iPhone 4'leri sattıklarını duyurdu. Kullanıcıların cihaza büyük talep gösterdiğini belirten operatör, yeni iPhone 4'ün ancak önümüzdeki haftalarda stoklarına gireceklerini açıkladı.

Akşama doğru toplam 5 ülkede satışa sunulmuş olacak iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili Apple'ın haftanın son günü açıklama yapabileceği konuşuluyor.

Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı
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Regent Street

Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı
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Scottsdale, AZ

Vodafone: Elimizde iPhone 4 kalmadı
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Carrousel du Louvre, Paris


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DH Misafiri 8 yıl
çok saçma ya offf
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DH Misafiri 9 yıl
Cihazın ciddi sorunları var şu anda. Ama sırakiler tahminimce ön sipariş veren kişiler. Ama içlerinde malum sorunları bildiği halde cihazı alacak ve gözü bunları göremeyecek kadar fanatikleşmiş o kadar çok gerizekalı var ki...
iPhone 4 benim için hayal kırıklığı oldu. Gerçi almayı da hiç düşünmedim zaten. Ama Apple'dan böyle bir hatayı hiç beklemezdim. Hatta tam tersine bu sayede daha iyi sinyal alacağına inanıyordum. Sorunun donanımsal olduğu aşikar.
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bulo206rc 9 yıl

DH Misafiri

Cihazın ciddi sorunları var şu anda. Ama sırakiler tahminimce ön sipariş veren kişiler. Ama içlerinde malum sorunları bildiği halde cihazı alacak ve gözü bunları göremeyecek kadar fanatikleşmiş o kadar çok gerizekalı var ki...

iPhone 4 benim için hayal kırıklığı oldu. Gerçi almayı da hiç düşünmedim zaten. Ama Apple'dan böyle bir hatayı hiç beklemezdim. Hatta tam tersine bu sayede daha iyi sinyal alacağına inanıyordum. Sorunun donanımsal olduğu aşikar.


Sen günlerce kuyrukta bekle hatta kamp kur
telefonu eline alıp konuşama. Varmı tarihte başka örneği, duyan, bilen, gören. Büyüksün APPLE.
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darkyamaha 9 yıl
iphone4ün her haberini takip ediyorum ve almayı düşünüyorum fakat fazla abartılıyo dünyada apple da kullanıyor bu olayı,işletmecilik dersinde piyasanın kayamğını alma terimi vardır bu kaymak bi türlü bitmiyor apple için ufak bir telefon için ülkemizde kaç ton buğday üretip satmamız gerektiğni bir düşünün,bu haberleri duydukça tam tersine iphone dan soğumaya başladım.telefonun fiyatı kalburüstü bir elemanın bir aylık maaşı,bunu kazanıyoruz ve ülke dışına akıtıyoruz bu paraları.senye 8 mp koyarak yine cebimizdeki paraları araklıycaklar.diğer ülkeler hadi teknoloji alıyor teknoloji satıyor biz napıyoruz yemden içmeden telefon alıyoruz sonrada bi sene sonra yarı fiyatına satıyoruz.gelen turistlerin telefonların bi bakmanızı oneririm son model cep telefonumu kullanıyolar yoksa tedavülden kalkmış ceplerimi bu rüyadan birinin bizi uyandırması gerek....
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theraptorx 9 yıl
Tüketim çılgınlığı. Üstelik bizim ülkemizde fiyatlar daha fazla olacağına rağmen, kuyruk olacağı kesin.
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alpkopat 9 yıl
bizim ülkemizde açlık, işsizlik gibi problemler yok. millet gidip 1.5 milyara telefon alıyosa, iphone 4 denen bir merete 3.5 milyar veriyosa bu ülke çok zengin bir ülkedir. Not:Bakınız gittigidyor
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Brainy 9 yıl
Şebeke sorunu düzelmediği sürece iPhone 4 kullanıcıların ellerinde bir süs olarak kalacak.
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ejlover 9 yıl

alpkopat

bizim ülkemizde açlık, işsizlik gibi problemler yok. millet gidip 1.5 milyara telefon alıyosa, iphone 4 denen bir merete 3.5 milyar veriyosa bu ülke çok zengin bir ülkedir. Not:Bakınız gittigidyor


O kişilere hele Allah akıl fikir versin bile demek istemiyorum. Aynı sitede 2,000'e de satiliyor ama bu geri....'lar hala teklif veriyor m.l'lar :)
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Guest-1A72C1774 9 yıl
ya allah akıl fikir versin ben nedim
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sinuhe.s 9 yıl

yetişin yetişin kapanın elinde kalıyor..

acaip satacak bu kesin..


mevcut havayı bildikleri halde neden dağıtıcı firmalara kafi derecede ürün yollamazlarki
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Batuist 9 yıl
bence o adamlar orada beklemekten bile zevk alıyorlar... belkide telefonu almaktan bile eğlencelidir beklemesi.. kimbilir!!
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sakiri 9 yıl
iphone cilginligi icin kuyrukta olanlar.



PS3 station icin kuyrukta olanlar.



Emekli maasi icin kuyrukta olanlar.





Ramazan cadirlarinda iftar yemegi icin kuyrukta olanlar.



Aclik ve yokluktan dolayi yardim kuyruklarinda bir kilo pirinc yada ekmek icin kuyrukta olanlar.



Burda bir adeletsizlik var. Bu adeletsizlik İse kendini bazen dünyada ekonomik kriz olarak gösteriyor. Bazende savas olarak. Bu en fazla 3 yada 5 sene sonra cok büyük patlak verir. Benden söylemesi.
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deagle100 9 yıl

sakiri

iphone cilginligi icin kuyrukta olanlar.



PS3 station icin kuyrukta olanlar.



Emekli maasi icin kuyrukta olanlar.





Ramazan cadirlarinda iftar yemegi icin kuyrukta olanlar.



Aclik ve yokluktan dolayi yardim kuyruklarinda bir kilo pirinc yada ekmek icin kuyrukta olanlar.



Burda bir adeletsizlik var. Bu adeletsizlik İse kendini bazen dünyada ekonomik kriz olarak gösteriyor. Bazende savas olarak. Bu en fazla 3 yada 5 sene sonra cok büyük patlak verir. Benden söylemesi.


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DEsemi22 9 yıl

vay be burda durum nasil acaba
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South Korean 9 yıl
ah be şu kuyrukta olmak vardı, iphone için beklemek güzel olurdu
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