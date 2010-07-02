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Vodafone Türkiye, iPhone 4 ve iPad uyumlu MikroSIM kartlarını duyurdu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vodafone Türkiye, iPhone 4 ve iPad uyumlu MikroSIM kartlarını duyurdu
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86 günde 3 milyondan fazla satan iPad ve ilk üç gününde 1,7 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak tüm zamanların en başarılı Apple lansmanı olmayı başaran iPhone 4'ün önümüzdeki birkaç ay içerisinde telekom operatörleri aracılığıyla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Resmi satışları öncesinde grey market üzerinden pazara sunulan iPad ve iPhone 4 için operatörlerin hazırlıkları da artık son aşamaya geliyor. Alanında dünyanın en büyük operatörlerinden biri olan Vodafone, iPad (3G) ve iPhone 4 için gerekli olan MikroSIM kartlarını duyurdu.

iPad 3G ve iPhone 4 için özel olarak hazırlanan MikroSIM kartlarını, Türkiye genelindeki 974 farklı CepMerkezi'nde kullanıcıların beğenisine sunan Vodafone Türkiye'nin yakın zamanda yeni Apple ürünlerini de pazara sunması bekleniyor. MikroSIM kartlarla ilgili olarak Vodafone Türkiye Terminal Bölüm Başkanı Yücel açıklamasında,

"Vodafone MikroSIM'i cihazlar henüz gelmeden satışa sunmaktaki hedefimiz; yurtdışından bu cihazları satın alıp Türkiye?de Vodafone hizmet farkıyla keyfini çıkartmak isteyen müşterilerimize bu imkanı sağlamaktır. Biz müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeyi, herkesin Vodafone 3G hizmetlerinden kolayca yararlanmasını sağlamayı öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda daha önce Vodemnet paketlerimizi sunmuştuk. Hem faturalı, hem de faturasız hatlar için saatlik, günlük veya haftalık seçeneklerle sunduğumuz Vodemnet Paketleri internete son derece ekonomik ve hızlı bir şekilde bağlanmayı mümkün kılıyor. Şimdi de Vodafone MikroSIM?i hazırladık. Bu uygulamamız sayesinde kullanıcılarımız iPad ve iPhone 4?leriyle Vodafone hızında 3G internet  bağlantısı yapacaklar. İnternette diledikleri gibi özgürce dolaşacaklar. Ayrıca, bu yeni MikroSIM?de, internet çözümünün yanı sıra yedek rehber ve kartvizitleri tek elde toplama gibi kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak ek özellikler bulunuyor." dedi.

MikroSIM kartların çıkmaya başlamasıyla birlikte şimdi gözler yeni Apple ürünlerine çevrilmiş durumda. Özellikle iPhone 4'ün pazara sunulduğu diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Vodafone Türkiye, iPhone 4 ve iPad uyumlu MikroSIM kartlarını duyurdu
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Vodafone Türkiye Terminal Bölüm Başkanı Yücel


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tgezer 7 yıl
iyi uyandırmışsın konuyu .

ben de yeni sim kart mı çıktı dedim .
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by.Doctor 7 yıl
iphoneun şarjı bittiği zaman mikro sim takılabiliyor. tam küçük sarı tellerin üstüne oturtun üstünü kapatın tamamdır. çalışmaz diyen arkadaşlar eline iphone almamış ötüyorlar ancak :)
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DH Misafiri 8 yıl
çok iyi kampayaları var süper bişey yhaaa
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BlackEagle 8 yıl
Duyurdu da ne oldu. Hala kart gelcek diye bekliyoruz.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar siz mi eksik okudunuz yoksa biriniz yanlış anladı diyemi herkes onu takip ediyor? Mini Sim iPad için iPhone ve diğer cihazlar için değil... Mini sim'le amaç sadece data hattı için, konuşma yada sms v.s. belleği tutsun diye değil.. panik yok :))) biriniz yanlış anlamış hepiniz aynı devam ettiriyor :)) mini sim sadece iPad için nete bağlanmak için üretildi... kullandığım için biliyorum.. ;)
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ejlover 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar siz mi eksik okudunuz yoksa biriniz yanlış anladı diyemi herkes onu takip ediyor? Mini Sim iPad için iPhone ve diğer cihazlar için değil... Mini sim'le amaç sadece data hattı için, konuşma yada sms v.s. belleği tutsun diye değil.. panik yok :))) biriniz yanlış anlamış hepiniz aynı devam ettiriyor :)) mini sim sadece iPad için nete bağlanmak için üretildi... kullandığım için biliyorum.. ;)


BEnce herkes okumaya üşendi :)
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vidoko 8 yıl
daha küçük olabilirmiydi :))
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bilgehankalkan 8 yıl

vidoko

daha küçük olabilirmiydi :))


16GB'lık veriyi mikro SD karta sığdırıyorlarsa olabilirdi ama diğer simkartlarla çipi aynı olduğu için böyle. Standartlar için yada düz simden kolayca çevirebilmek için öyle sanırım.
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Turkcell cikartti ya hatta cocuk telefonu nu.8 de kulaniyor ama resmi tanitim yapmadi herhalde.
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-YağmurAdam- 8 yıl
Turkcell de çıkarttı ise bizim operatörleri kutlamak gerekiyor. Başka bir iş kolunda olsa yenilikleri hep geriden izlemek zorundaydık.
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Guest-1A72C1774 8 yıl
hacı etrafındaki plastiği alıyorlar o kadar
128 kb olması normal teller için iyi yoksa bi işe yaramaz iphone desen sime hiç bakmıyo diğerlerde öyle
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GS_ERDEM 8 yıl
Iphone 4 için mikro sim alan birisi bu cihazı sattığında tekrar normal sim kart mı alacak şimdi? :)
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bilgehankalkan 8 yıl
Eğer mikrosimlerin hepsi 128KB ise bu iyi bir adım. Fiyat hakkında siz ne düşünüyorsunuz bence pahalı olur çünkü 128KB
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