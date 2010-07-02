Vodafone Türkiye, iPhone 4 ve iPad uyumlu MikroSIM kartlarını duyurdu

86 günde 3 milyondan fazla satan iPad ve ilk üç gününde 1,7 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak tüm zamanların en başarılı Apple lansmanı olmayı başaran iPhone 4'ün önümüzdeki birkaç ay içerisinde telekom operatörleri aracılığıyla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Resmi satışları öncesinde grey market üzerinden pazara sunulan iPad ve iPhone 4 için operatörlerin hazırlıkları da artık son aşamaya geliyor. Alanında dünyanın en büyük operatörlerinden biri olan Vodafone, iPad (3G) ve iPhone 4 için gerekli olan MikroSIM kartlarını duyurdu.

iPad 3G ve iPhone 4 için özel olarak hazırlanan MikroSIM kartlarını, Türkiye genelindeki 974 farklı CepMerkezi'nde kullanıcıların beğenisine sunan Vodafone Türkiye'nin yakın zamanda yeni Apple ürünlerini de pazara sunması bekleniyor. MikroSIM kartlarla ilgili olarak Vodafone Türkiye Terminal Bölüm Başkanı Yücel açıklamasında,

"Vodafone MikroSIM'i cihazlar henüz gelmeden satışa sunmaktaki hedefimiz; yurtdışından bu cihazları satın alıp Türkiye?de Vodafone hizmet farkıyla keyfini çıkartmak isteyen müşterilerimize bu imkanı sağlamaktır. Biz müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeyi, herkesin Vodafone 3G hizmetlerinden kolayca yararlanmasını sağlamayı öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda daha önce Vodemnet paketlerimizi sunmuştuk. Hem faturalı, hem de faturasız hatlar için saatlik, günlük veya haftalık seçeneklerle sunduğumuz Vodemnet Paketleri internete son derece ekonomik ve hızlı bir şekilde bağlanmayı mümkün kılıyor. Şimdi de Vodafone MikroSIM?i hazırladık. Bu uygulamamız sayesinde kullanıcılarımız iPad ve iPhone 4?leriyle Vodafone hızında 3G internet bağlantısı yapacaklar. İnternette diledikleri gibi özgürce dolaşacaklar. Ayrıca, bu yeni MikroSIM?de, internet çözümünün yanı sıra yedek rehber ve kartvizitleri tek elde toplama gibi kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak ek özellikler bulunuyor." dedi.

MikroSIM kartların çıkmaya başlamasıyla birlikte şimdi gözler yeni Apple ürünlerine çevrilmiş durumda. Özellikle iPhone 4'ün pazara sunulduğu diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Vodafone Türkiye Terminal Bölüm Başkanı Yücel