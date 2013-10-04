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Vodafone, en büyük bölgesini bir Türk'e emanet ediyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Vodafone, en büyük bölgesini bir Türk'e emanet ediyor
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İletişim denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan İngiltere merkezli Vodafone, abone sayısı açısından en büyük bölgesi olan Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik, kısaca AMAP, bölge başkanlığına Vodafone Türkiye'nin 1 Ocak 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği büyümede önemli payı bulunan icra kurulu başkanı Serpil Timuray'ın getirildiğini açıkladı

Vodafone Grup'dan dünya kamuoyuna yapılan açıklamaya göre Serpil Timuray, 1 Ocak 2014'den itibaren Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) bölgesinden sorumlu başkanlık koltuğuna oturacak. Bu pozisyonuyla Vodafone Grubu'nun icra kurulu üyesi olan Serpil Timuray, 409 milyon abonesinin %65’inin bulunduğu, servis gelirlerinin %30’unu oluşturan AMAP bölgesiyle ilgili stratejik kararların alınmasında önemli rol oynayacak ve direkt olarak Vodafone CEO'su Vittorio Colao'ya raporlama yapacak. Son terfiyle birlikte Serpil Timuray'a Vodafone CEO'luk yolu da açılmış oldu.

Serpil Timuray'ın selefi olan Nick Read Vodafone Grubu Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CFO) olarak atanırken; Serpil Timuray'dan boşalan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlık koltuğuna ise firmanın bir süredir Ticari ve Operasyonel İşleyiş'den sorumlu icra kurulu üyesi ve başkan vekili Gökhan Öğüt oldu.

Başarısıyla tüm Türk milletinin göğsünü kabartan Serpil Timuray, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye’de son 4 yıldır birlikte çalıştığımız Gökhan Öğüt’ü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan’ı olarak devraldığı yeni görevinden ötürü tebrik ederim. Vodafone Türkiye son 4 yılda, mobil telekomunikasyon sektörünün “en hızlı büyüyen operatörü” olarak toplam gelirlerini 2 misline, gelir pazar payını %18.6’dan %30’a çıkarmış, son mali yılında en yüksek kârlılığına ulaşmıştır. Bu başarılarda büyük payı olan Öğüt’ün şirketin yeni dönemine çok başarılı bir liderlik yapacağına inancım tamdır. Kendisine ve tüm Vodafone Türkiye ekibine başarılarının devamını diliyorum"

Vodafone CEO'su Vittorio Colao ise Serpil Timuray'ın çok önemli bir pazarda güçlü ticari ve operasyonel deneyimleriyle Vodafone’nun en başarılı liderlerinden biri olduğuna dikkat çekerken, Timuray'a AMAP Bölge Başkanı ve Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi olarak üstleneceği yeni görevinde başarılar diledi.

Dünyaca ünlü Newsweek tarafından hazırlanan 2013 yılında "Dünyanın En Etkili 125 Kadını" listesinde 79.sırada yer alan Serpil Timuray, kariyerine 1991 yılında Procter&Gamble’da başlamış ve sonrasında P&G Türkiye’nin İcra Komitesine atanmıştır. Vodafone Türkiye'ye katılmadan önce Danone Grubu’ndan çalışan Timuray, 2002-2008 yılları arasında Danone Türkiye’nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Timuray, 1 Ocak 2009 itibariyle İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla Vodafone Türkiye’ye adım atmıştı.


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DemirKipi 5 yıl
Sanki para Türklerin cebine girecek. Sanki biz bedava konuşucaz.

Vodafone İngiliz firması. Başına isterse babam geçsin. Bana bir faydası yok. Bana olmadığı gibi Türk milletine de faydası yok.
Sanki para Türklerin cebine girecek. Sanki biz bedava konuşucaz.Vodafone İngiliz firması. Başına isterse babam geçsin. Bana bir faydası yok. Bana ol...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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Lady GarGara 5 yıl
Türk kadini.
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darkaura 5 yıl
serpil timuray hanimi tebrik ediyorum. gercekden cok onemli bir konuma yukselmis, kolay gelinen kucumsenebilcek bir sey degil. ama bu onun kendi sahsi basarisi, bunu milli mesele hani getirmek ancak milli gururdaki bir eziklikden kaynaklanabilir. bana sorarsaniz turkiyede turkiyeye hizmet eden bir ermeninin yada yahudinin basarisini, yurtdisindaki bir turkun basarisina tercih ederim. en iyi okullarda dunyanin parasini emegini harciyarak yetistirdigimiz en iyi beyinlerimizi kendi elimizle tesvik ederek yurtdisina gonderiyoruz. bati dunyasida bu beyinleri cok guzel kullaniyor, emekli olup isleri bittiginde belki geri geliyorlar. en iyi yetismis en secme insanlarimizi kendi elimizle hediye ediyoruz, sonrada surda bu kadar turk calisiyor diye bunla gurur duyuyoruz. sizi bilmem ama bu haberleri gorunce ben kendimi enayi gibi hissediyorum.
serpil timuray hanimi tebrik ediyorum. gercekden cok onemli bir konuma yukselmis, kolay gelinen kucumsenebilcek bir sey degil. ama bu onun kendi sahsi basarisi,...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Teknode 5 yıl
Cebini doldur da ne yaparsan yap.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun Türk kadınına değer verilirse inanılırsa nerelere geleçeğinin kanıtıdır
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koladorina 5 yıl
hayırlı olsun
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CoreXXX 5 yıl
DemirKipi
Sanki para Türklerin cebine girecek. Sanki biz bedava konuşucaz. Vodafone İngiliz firması. Başına isterse babam geçsin. Bana bir faydası yok. Bana olmadığı gibi Türk milletine de faydası yok.

Türkcell sadece türk firmasımı sanıyordun sen. yada avea . yazık...
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LasciateSperanza 5 yıl
Turk kadini, yok gurur duydum falan, yahu size ne oluyor turkiyeye ne oluyor? Kafasi calisan bir insansa, turk olmasi yarardan cok zarari olmustur. Kadinin da cok umurundaydi turk olmak sanki. Bos bos yorumlar tamamen. Calisin kendiniz yapin, her bireysel basariyi, etnik kokenden dolayi ulkeye paslamaya calismayin!!
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Cehennemden_Cennete 5 yıl
"Başarısıyla tüm Türk milletinin göğsünü kabartan"

Ana haber bülteni izliyorum sandım bir an. Bende diyorum bugün neden kabardı acaba göğsüm. Tebrikler tabi ki hanımefendiye. Büyük başarı kesinlikle.
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Master_Evil 5 yıl
fikret ormana iyi güldüm
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Elitforce 5 yıl
Nasıl bir kafayla okuduysam vodafone u youtube diye okudum
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S60Doctor 5 yıl
Yav arkadas birseyden de memnun kalin. Turkcell cok az somuruyor ya, vodafone'a laf atiyorsunuz. Sahsen 3 operatoru de kullanmis biri olarak vodafone'dan diger ikisine nazaran daha memnunum. Sahsen ben gururlandim. Gogsum kabardi. Helal olsun! Baska soylencek soz yok.
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ulubatlısinan 5 yıl
vay arkadaş oda insan ben de insanım, alçak sürünmeye devam, biraz arabesk oldu idare edin. benim hiç koltuğum olmadı.:))
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Rock_Rage 5 yıl
Hayırlısı olsun
SAYGILARLA
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gfbekir 5 yıl
Emanete sahip çıkmasını iyi biliriz.
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orain 5 yıl
Sum 41
mk2kill artik kendi millettini nasil somurduyse... yabancilar bile hayran kalmis.
Bu kadar basit bakmamak lazım bence. Bu açıdan bakacaksak da, eminim ki Vodafone sayesinde birçok kişi Turkcelle ödediği fahiş faturalardan kurtulmuştur. İster İngiliz, ister Amerikan, ister Ermeni olsun, hiç farketmez. Verdiği hizmetin kalitesine, fiyatına, müşteri ve çalışan memnuniyetine ne kadar önem verdiğine bakarım. Asıl eleştirmemiz gereken nokta bana göre yıllardır bu ülkenin en büyük holdingleri diye geçinip, teknoloji ve bilim adına hiçbir şey üretmeden, çalışan memnuniyetini önemsemeden, sadece yabancı şirketlerin taşeronluğunu ve pazarlamasını yapanlardır bana göre. Konuya gelecek olursak da, bir Türkün bu denli önemli bir göreve getirilmesi, benim için gurur kaynağıdır ve Türklere karşı olan önyargıyı kırmak adına bizim için büyük bir tanıtımdır. Yurtdışında çalışan birisi olarak, bu önyargıların maalesef birebir tanığıyım. Umarım nice böyle başarılı işadamları, işkadınları, sanatçılar, sporcular yetiştirmeyi başarabiliriz.

1 yıl kullandım evet ucuzmuş diye geçtim fakat 1 yıldan sonra kullanmadığın şeyler otomatikmaten kullanılıyor seni red tarifelere yönlendiriyolar yetmiyor diye başkada tarife seçeneği yok.
1 gb internet 10 günde bitti varmı böyle bişey ki face ve twitter sadece.
aveada 4 gb yaptım hergün 4-5 youtube videosu izliyorum daha 1 gb bitmedi 25 gün oldu
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