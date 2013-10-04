Vodafone, en büyük bölgesini bir Türk'e emanet ediyor

İletişim denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan İngiltere merkezli Vodafone, abone sayısı açısından en büyük bölgesi olan Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik, kısaca AMAP, bölge başkanlığına Vodafone Türkiye'nin 1 Ocak 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği büyümede önemli payı bulunan icra kurulu başkanı Serpil Timuray'ın getirildiğini açıkladı

Vodafone Grup'dan dünya kamuoyuna yapılan açıklamaya göre Serpil Timuray, 1 Ocak 2014'den itibaren Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) bölgesinden sorumlu başkanlık koltuğuna oturacak. Bu pozisyonuyla Vodafone Grubu'nun icra kurulu üyesi olan Serpil Timuray, 409 milyon abonesinin %65’inin bulunduğu, servis gelirlerinin %30’unu oluşturan AMAP bölgesiyle ilgili stratejik kararların alınmasında önemli rol oynayacak ve direkt olarak Vodafone CEO'su Vittorio Colao'ya raporlama yapacak. Son terfiyle birlikte Serpil Timuray'a Vodafone CEO'luk yolu da açılmış oldu.

Serpil Timuray'ın selefi olan Nick Read Vodafone Grubu Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CFO) olarak atanırken; Serpil Timuray'dan boşalan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlık koltuğuna ise firmanın bir süredir Ticari ve Operasyonel İşleyiş'den sorumlu icra kurulu üyesi ve başkan vekili Gökhan Öğüt oldu.

Başarısıyla tüm Türk milletinin göğsünü kabartan Serpil Timuray, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye’de son 4 yıldır birlikte çalıştığımız Gökhan Öğüt’ü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan’ı olarak devraldığı yeni görevinden ötürü tebrik ederim. Vodafone Türkiye son 4 yılda, mobil telekomunikasyon sektörünün “en hızlı büyüyen operatörü” olarak toplam gelirlerini 2 misline, gelir pazar payını %18.6’dan %30’a çıkarmış, son mali yılında en yüksek kârlılığına ulaşmıştır. Bu başarılarda büyük payı olan Öğüt’ün şirketin yeni dönemine çok başarılı bir liderlik yapacağına inancım tamdır. Kendisine ve tüm Vodafone Türkiye ekibine başarılarının devamını diliyorum"

Vodafone CEO'su Vittorio Colao ise Serpil Timuray'ın çok önemli bir pazarda güçlü ticari ve operasyonel deneyimleriyle Vodafone’nun en başarılı liderlerinden biri olduğuna dikkat çekerken, Timuray'a AMAP Bölge Başkanı ve Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi olarak üstleneceği yeni görevinde başarılar diledi.

Dünyaca ünlü Newsweek tarafından hazırlanan 2013 yılında "Dünyanın En Etkili 125 Kadını" listesinde 79.sırada yer alan Serpil Timuray, kariyerine 1991 yılında Procter&Gamble’da başlamış ve sonrasında P&G Türkiye’nin İcra Komitesine atanmıştır. Vodafone Türkiye'ye katılmadan önce Danone Grubu’ndan çalışan Timuray, 2002-2008 yılları arasında Danone Türkiye’nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Timuray, 1 Ocak 2009 itibariyle İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla Vodafone Türkiye’ye adım atmıştı.