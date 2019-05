Vodafone logosu yenilendi

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık 13 yıl önce Telsimi satın alarak ülkemizde faaliyet gösteren Vodafone, yeni logo ve sloganını tanıttı. Dünya çapında 36 ülkede hizmet veren şirketin yeni yüzü, yeni vizyonunun göstergesi olacak.

1998 yılında yaratılan ve Vodafone’un simgelerinden biri haline gelen ikonik logosu, eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılacak. Yeni dönemde tüm pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının merkezi tasarım ögesini oluşturacak. Logo, tasarımda doğalcılık akımına uygun bir 3D tasarım yerine yepyeni bir 2D tasarımla hazırlandı.

Daha önce küresel pazarda “Power to you” sloganını kullanan Vodafone’un yeni sloganı “The future is exciting. Ready?” yani “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” olacak. Ülkemizde Power to you sloganı yerine “Vodafone’da kolayı var” sloganı daha çok kullanılıyordu.

Vodafone’un tarihindeki en geniş reklam kampanyası olan Hello isimli reklam filminin yapımını Ridley Scott üstlendi. Filmde insanlığın borazanla iletişiminden başlayıp, mektupla iletişime, ardından ev telefonları ile konuşmasına ve sonrasında gümüz teknolojisine geçişi gösteriliyor. Drone, akıllı ev, akıllı saat ve robotun ardından gelecekte kullanılması beklenen hologram teknolojisi gösteriliyor.