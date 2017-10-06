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Vodafone logosu yenilendi

Dünyada 36 ülkede hizmet veren Vodafone yeni vizyonunu tanıttı. Yeni vizyonun göstergesi olarak şirketin logosu ve sloganı da yenilendi. Hello isimli reklam filmi ile yeni vizyonun tanıtımı yapılacak.
1 yıl
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31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vodafone logosu yenilendi
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Yaklaşık 13 yıl önce Telsimi satın alarak ülkemizde faaliyet gösteren Vodafone, yeni logo ve sloganını tanıttı. Dünya çapında 36 ülkede hizmet veren şirketin yeni yüzü, yeni vizyonunun göstergesi olacak.

1998 yılında yaratılan ve Vodafone’un simgelerinden biri haline gelen ikonik logosu, eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılacak. Yeni dönemde tüm pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının merkezi tasarım ögesini oluşturacak. Logo, tasarımda doğalcılık akımına uygun bir 3D tasarım yerine yepyeni bir 2D tasarımla hazırlandı.

Daha önce küresel pazarda “Power to you” sloganını kullanan Vodafone’un yeni sloganı “The future is exciting. Ready?” yani “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” olacak. Ülkemizde Power to you sloganı yerine “Vodafone’da kolayı var” sloganı daha çok kullanılıyordu.


Vodafone’un tarihindeki en geniş reklam kampanyası olan Hello isimli reklam filminin yapımını Ridley Scott üstlendi. Filmde insanlığın borazanla iletişiminden başlayıp, mektupla iletişime, ardından ev telefonları ile konuşmasına ve sonrasında gümüz teknolojisine geçişi gösteriliyor. Drone, akıllı ev, akıllı saat ve robotun ardından gelecekte kullanılması beklenen hologram teknolojisi gösteriliyor.


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dcsarialtun 1 yıl en beğenilen
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irish 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bunu eklemeden olmaz şimdi...
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erdemkuru 1 yıl
Dünyanın heryerinde en iyi hizmeti veren firmalar bu ülkede neden kötü hizmet verir bende onu anlamıyorum.
4 Yanıt Yanıtla +21
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1 yıl
Rakamsal olarak baksan çok yatırım var ama pratikte değişen bir şeyi hissetmiyoruz, üstelik telsim zamanındaki gibi ucuz da değil artık.
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nevrans 1 yıl
Vodafone beni çok şaşırttı dünyada en iyi operatörken türkiyede kötü baz istasyon sayısı kaç bilmiyorum ama iyi durumda değil izmirin göbeğindeyim iyi çekmiyor turkcel ve telekom daha iyi vodafone 10 yıldır yerinde sayıyor
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Manchester United 1 yıl
Ben değişiklik göremedim.
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captaincato 1 yıl
bende vodafone kullanıcısıyım fakat çekim kalitesi düştü interneti söylemiyorum bile 12-13mb hıza ulaşırsam çok şükür diyorum turkcell bunların hepsinden iyi vodafone şu an kullanılabilecek en son operatör olmuş telekom en aından ucuz internet hızı ise uçuyor turkcell fiber hızında hizmet veriyor muhtemel bende turkcele geçeceğim....
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forgot 1 yıl
hadi bakalım, müşteri hizmetlerine aynı hamleyi bekliyoruz.
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mstfckmk 1 yıl
Kalan kullanımlarınızı doğru düzgün öğrenemediğiniz saçma sapan bir operatör. Turkcell kadar pahalı lakin turktelekomdan kötü :)
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TurboBoosted 1 yıl
Vodafone bir numara...
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Tensi 1 yıl
Eski logoda dis kisim beyazdi, cogu yerde arka plan beyaz oldugu icin kullanim zorlugu yasaniyordu herhalde. Ona onlem olarak yapilmis degisiklik. Matbaacilar yasadi. Basilsin yeni kartvizitler, panolar, brosurler, reklamlar, tabelalar. :D :D
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sis651 1 yıl
Bu arada reklamdaki olayla biraz ilgili, Vodafone Türkiye'deki 4G şebekesinin tümünde LTE Cat NB desteği sağlamaya başlamış.
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c34 1 yıl sis651
sis651
Bu arada reklamdaki olayla biraz ilgili, Vodafone Türkiye'deki 4G şebekesinin tümünde LTE Cat NB desteği sağlamaya başlamış.

Hocam bu dediğiniz ne anlama geliyor, iyi bir şey mi biz son kullanıcılar için
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TOROS RÜZGARI 1 yıl
O benim olduğum lokasyonlarda çekmiyordu, bende onu çekemedim artık bu sabahtan beri Avea Prime'lıyım artık.
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