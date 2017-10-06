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Pixel 2 şarkı algılama konusunda Shazam’dan daha iyi

Son dönemde mobil işletim sistemlerinin ses algılama teknolojilerinin kişiyi tanıyacak kadar geliştiğini görüyoruz. Firmalar bunu farklı amaçlarla kullanabiliyor.
1 yıl
2,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın dün itibariyle resmiyete kavuşturduğu Pixel 2 telefonları birbirinden ilginç özelliklere sahip. Kullanıcı tecrübesini zenginleştirecek özelliklerden birisi sürekli şarkı algılama teknolojisi.

Bunlar hep yapay zeka

Google uzun süredir Android ekosisteminde Shazam benzeri bir şarkı algılama teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Bir dönem Google Now şimdi ise Google Assistant içerisinde yer alan teknoloji mikrofonu sürekli dinleyerek etraftaki şarkıları algılamaya çalışıyor.

Teknoloji şarkıları tanımladıktan sonra ise OLED panelin avantajını kullanarak kilit ekranında albüm bilgilerini göstermeye başlıyor. Şarkılar değiştiğinde albüm bilgileri de değişiyor.

Aslında Shazam da sürekli dinleyerek şarkı tanımlama özelliğine sahip. Peki Pixel 2 serisini özel yapan ne? Bunun cevabı arka planda gizli. Pixel 2 telefonları şarkı algılamasını internete bağlı olmadan yapabiliyor. Yani çevrim dışı olarak. Bu Shazam gibi rakiplere karşı oldukça iyi bir avantaj.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 serisi karşınızda"

İşletim sistemindeki yapay zeka algoritmaları telefona kaydedilmiş olan binlerce şarkılık veri tabanını kısa sürede tarıyor ve eşleşme bulmaya çalışıyor. Eşleşme bulduğu takdirde bu kez internetten gerekli bilgileri çekerek ekrana yansıtıyor. Bu denli geniş bir veri tabanı Google’ın ifadesine göre çok küçük bir alan kaplıyor.

Yapay zekanın küçük bir alanda çalışıyor olması fazla veri işlememesini sağlıyor. Böylece sistem yorulmuyor ve fuzuli enerji tüketiminin de önüne geçilmiş oluyor. Bu özelliğin diğer telefonlara gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

 

https://www.phonearena.com/news/Pixel-2s-automatic-song-recognition-beats-Auto-Shazam-heres-why_id98650 Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Başlık ve içerik hatalı.
Bahsedilen özellik şarkı algılama konusunda Shazam dan iyi yapmaz. Shazam dan daha etkin yapar.
Shazam dan iyi olması için çok daha kısa sürede algılaması veya Shazam ın algılamadıklarını algılaması gerekir.
Offline şarkıyı bulabilmesi için de cihazın bir tarafında bu database in olması lazım. Ayrıca o database i sürekli güncel tutmadığınız sürece de pek anlamı yok.
Başlık ve içerik hatalı.Bahsedilen özellik şarkı algılama konusunda Shazam dan iyi yapmaz. Shazam dan daha etkin yapar.Shazam dan iyi olması için çok...
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rx7enes 1 yıl
TrackID gayet iyi idi. Shazam'ı bir türlü beğenemedim. Yerli şarkılarda problemli.
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OverClocK1ng 1 yıl
Sadece şarkıları mı sürekli dinliyor...
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Başlık ve içerik hatalı.
Bahsedilen özellik şarkı algılama konusunda Shazam dan iyi yapmaz. Shazam dan daha etkin yapar.
Shazam dan iyi olması için çok daha kısa sürede algılaması veya Shazam ın algılamadıklarını algılaması gerekir.
Offline şarkıyı bulabilmesi için de cihazın bir tarafında bu database in olması lazım. Ayrıca o database i sürekli güncel tutmadığınız sürece de pek anlamı yok.
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