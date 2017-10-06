Pixel 2 şarkı algılama konusunda Shazam’dan daha iyi

Google’ın dün itibariyle resmiyete kavuşturduğu Pixel 2 telefonları birbirinden ilginç özelliklere sahip. Kullanıcı tecrübesini zenginleştirecek özelliklerden birisi sürekli şarkı algılama teknolojisi.

Bunlar hep yapay zeka

Google uzun süredir Android ekosisteminde Shazam benzeri bir şarkı algılama teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Bir dönem Google Now şimdi ise Google Assistant içerisinde yer alan teknoloji mikrofonu sürekli dinleyerek etraftaki şarkıları algılamaya çalışıyor.

Teknoloji şarkıları tanımladıktan sonra ise OLED panelin avantajını kullanarak kilit ekranında albüm bilgilerini göstermeye başlıyor. Şarkılar değiştiğinde albüm bilgileri de değişiyor.

Aslında Shazam da sürekli dinleyerek şarkı tanımlama özelliğine sahip. Peki Pixel 2 serisini özel yapan ne? Bunun cevabı arka planda gizli. Pixel 2 telefonları şarkı algılamasını internete bağlı olmadan yapabiliyor. Yani çevrim dışı olarak. Bu Shazam gibi rakiplere karşı oldukça iyi bir avantaj.

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İşletim sistemindeki yapay zeka algoritmaları telefona kaydedilmiş olan binlerce şarkılık veri tabanını kısa sürede tarıyor ve eşleşme bulmaya çalışıyor. Eşleşme bulduğu takdirde bu kez internetten gerekli bilgileri çekerek ekrana yansıtıyor. Bu denli geniş bir veri tabanı Google’ın ifadesine göre çok küçük bir alan kaplıyor.

Yapay zekanın küçük bir alanda çalışıyor olması fazla veri işlememesini sağlıyor. Böylece sistem yorulmuyor ve fuzuli enerji tüketiminin de önüne geçilmiş oluyor. Bu özelliğin diğer telefonlara gelip gelmeyeceği ise merak konusu.