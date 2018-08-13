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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone son 12 ayda Red abonelerine ne kadar tasarruf sundu?

Vodafone Red tariflerinin kullanım verilerini ve ayrıcalıklarla sağlanan tasarruf miktarı açıklandı. Vodafone Red'liler son 12 ayda ortalama 8,5 GB mobil internet kullandıç
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vodafone, yoğun internet ve dakika kullanan müşterilerine özel hazırladığı Red tarifeleriyle ilgili son 12 aya ilişkin finansal rakamları açıkladı.


Vodafone Red üyeleri son 12 ayda 213,3 milyon GB internet tüketti, 20,5 milyar dakika konuşma yaptı, 3,5 milyar adet SMS gönderdi. Vodafone Red’lilerin internet kullanım ortalaması 8,5 GB olarak ölçüldü.

Vodafone Red, müşterilerine çeşitli hizmetlerde indirim ve ücretsiz kullanım ayrıcalığı sunuyor. Vodafone’un açıkladığı rakamlara göre son 12 ayda 795 bin müşteri ayrıcalıkları kullandı ve bu müşterilere toplam 440 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.

Red abonelerine sağlanan 440 milyon TL’lik kazanç pastasının en büyük payını Her Şey Dahil Pasaport hizmeti oluşturdu. Abonelerin tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’lerinin tamamını yurtdışında kullanabilmelerini sağlayan bu hizmet ile müşteriler 245 milyon TL’lik tasarruf sağladı. Ayrıcalıkların geri kalanının büyük bölümünü ise yurtdışını ek ücret olmadan arama ve Vodafone Pass paketleri oluşturdu.


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Ka3d 9 ay en beğenilen
4G hızları rezalet az yatırım yapın
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MHEC 9 ay
Şu çark çevirme olayında insanları kandırmaktan vazgeçin artık. Her çevirdiğimde ya sürpriz diye işime yaramayan bi kampanya kodu ya da 6 saatlik 1gb net çıkıyor. 6 saatte napayım ben 1 gb lik şeyi.
Şu çark çevirme olayında insanları kandırmaktan vazgeçin artık. Her çevirdiğimde ya sürpriz diye işime yaramayan bi kampanya kodu ya da 6 saatlik 1gb net çıkı...
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nefendim 9 ay
Güzel reklam??
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MHEC 9 ay
Şu çark çevirme olayında insanları kandırmaktan vazgeçin artık. Her çevirdiğimde ya sürpriz diye işime yaramayan bi kampanya kodu ya da 6 saatlik 1gb net çıkıyor. 6 saatte napayım ben 1 gb lik şeyi.
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Ka3d 9 ay en beğenilen
4G hızları rezalet az yatırım yapın
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Bluedn 9 ay
4G kapasitesini arttırın pass paketleri çıkardınız yoğunluktan hızlar 2-3 mbps e düşüyor
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mkyb 9 ay
Gece yarısından sonra sistemlerini kapatan operatör.
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intel7mix 9 ay mkyb
Gece sistemleri kapatması cidden saçmalık. Tüketiciyi nasıl daha fazla delirtiriz konulu çalışmaları olsa gerek. Çekim gücü konusunda eskisine oranla dahada düşmüş yerlerde geziyorlar. O kadar para kazan ama yatırım yapma bravo başka bir şey diyesi gelmiyor insanın. Bu red kullanan kimler cidden fiyatları uçuyor. Yakınımda bu tür tarife kullananda görmedim. Belki zengin elit diye tabir ettiğimiz kesim kullanıyordur diyecem ama onların büyük çoğunluğu turkcell kullanıyor.
Biraz içimi döktüm ama ciddende olanlar tamamıyla böyle. Köye gidiyorum hat çekmiyor. Diğer operatörler ortalama düzeyde çekerken bizim hat naz çekiyor.
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DH Misafiri 9 ay
Herşey iyi hoş da, şu Vodafone yanımda ve avantaj cepte uygulamasının Google maps ile entegrasyonu hala yapılmadi. Bu da sunulan fırsatların kullanımını zorlaştırıyor ve sunulanlar işe yaramıyor. Uygulamada indirim sunulan is yetimin bulunulan konuma mesafesini gösteriyor ama bu yeri bilmiyor iseniz, gidip bulmanız zor oluyor.
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nefendim 9 ay
Güzel reklam??
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