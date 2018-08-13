Vodafone son 12 ayda Red abonelerine ne kadar tasarruf sundu?

Vodafone, yoğun internet ve dakika kullanan müşterilerine özel hazırladığı Red tarifeleriyle ilgili son 12 aya ilişkin finansal rakamları açıkladı.



Vodafone Red üyeleri son 12 ayda 213,3 milyon GB internet tüketti, 20,5 milyar dakika konuşma yaptı, 3,5 milyar adet SMS gönderdi. Vodafone Red’lilerin internet kullanım ortalaması 8,5 GB olarak ölçüldü.

Vodafone Red, müşterilerine çeşitli hizmetlerde indirim ve ücretsiz kullanım ayrıcalığı sunuyor. Vodafone’un açıkladığı rakamlara göre son 12 ayda 795 bin müşteri ayrıcalıkları kullandı ve bu müşterilere toplam 440 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.

Red abonelerine sağlanan 440 milyon TL’lik kazanç pastasının en büyük payını Her Şey Dahil Pasaport hizmeti oluşturdu. Abonelerin tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’lerinin tamamını yurtdışında kullanabilmelerini sağlayan bu hizmet ile müşteriler 245 milyon TL’lik tasarruf sağladı. Ayrıcalıkların geri kalanının büyük bölümünü ise yurtdışını ek ücret olmadan arama ve Vodafone Pass paketleri oluşturdu.