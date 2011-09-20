Vodafone'dan Deprem Bilgi Sistemi

Dünyanın ve ülkemizin saygın servis sağlayıcılarından Vodafone, sürdürdüğü müşteri memnuniyeti odaklı stratejisi doğrultusunda yeni bir servisi daha hizmete sunuyor; Deprem Bilgi Servisi
Vodafone'un küresel anlamda kazandığı bilgi birikimi ve deneyimini farklı segmentlerdeki kullanıcılarının hayatlarına katma değer katacak servislerden en yenisi olan Deprem Bilgi Servisi ile, aboneler Türkiye genelinde gerçekleşen 3.5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında günlük olarak bilgilendiriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü UDİM verilerinin kullanıldığı serviste bilgi 20 kuruş karşılığında gönderilen kısa mesajlar ile gönderiliyor.
Servisi kullanmak isteyen kullanıcıların kayıt için yapması gereken tek şey DEPREM yazıp 1708'e göndermek. Ancak 3.5'in üstündeki değil de daha yüksek şiddet ve üzerindeki depremler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar ise "şiddet boşluk DEPREM" (örneğin 5 DEPREM) yazıp 1708'e göndererek servisi kayıt olabiliyorlar.
Deprem Bilgi Servisi’ni Vodafone’un sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel sözlerini "Vodafone Türkiye olarak globalde sahip olduğumuz gücü, dünya çapında en ileri teknolojileri Türkiye'ye getirmek, halkımızla buluşturmak yolunda değerlendiriyoruz. Bu projemizde de sahip olduğumuz ileri teknolojik altyapıyı halkımızın ve bilimin yararına kullanıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek sürdürdü.
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Hepsi aynı hepsinden bıktım.
Bu saatten sonra, size verilecek cevabım yok. (olmadığı için değil)
turkcellmedya.com/...
olsun o Turkcell.tukaka onlar.onlar yapıyorsa kesin kazıklıyorlardır.elin ingilizi yapıyorsa en iyisini yapar.
Tamam
İkincisi, sosyal sorumluluk projesi ücretsiz olur, böyle bir palavraya kendiniz inanır mısınız ki bizim inanmamızı bekliyorsunuz sayın Hasan Süel, siz onu külahıma anlatın.
Üçüncüsü, Türkiye'de rekabet falan yok, iki-üç firma paylaşmış piyasayı, aralarında anlaşmışlar, sahte rekabet kampanyaları, asparagas birbirlerine sataşmalar, milleti uyutuyorlar, millet de yiyor tabi değil mi? Yurt dışında ikibin liralık telefonları ikiyüz dolara veriyor firmalar müşteri kazanabilmek için. Siz bu siyasi destekli çiftlikte at koşturmaya devam ediyorsunuz.
Ne yazık ki düzen kurulmuş, yapabileceğimiz birşey yok, bayramlarda sms yerine e-posta atmaktan, mümkün olduğunca voip konuşmaktan, inadına kaçak telefon alarak kendimizi riske atıp size kazandırmamaktan başka...
Geçiniz efendim, ben istemem sizin yirmi kuruşluk sosyal sorumluluk zihniyetinizi...
Turkcell taban şiddeti 5 olarak belirlemiş ama turkcellin mesaj yollama oranı daha düşük 5 üstünde deprem sürekli olmuyor ülkemizde ama 3.5 üstü çok oluyor böyle bir fark var 2 servis arasında.
Tam olarak eşit sayılmaz yani.Yinede genel servisi 20 kuruş diyip 5 üstü sınır koyanlara ücretsiz deseler güzel olurdu.
bu uygulama ile olacak iş değil.uygulama sürekli açık tutacak değiliz ya.Kapanıyor ediyor vs bir sürü şey.önemli olan mesaj olarak bize bildirilmesi,mesaj okunup okunmadıgını kontrol edip bizi telesekterin otomatik araması,okunmamaış ise.Depremi bildirmek için... bence bu şekilde olabilirmiş...
Uygulama isterse kapali olsun push message denilen birsey var internet varsa smsten hizki geliyor. Saniyesinde
benim için türkiyedeki depremleri anlık güncel sunsun yeter. var mı bildiğiniz uygulama ?
turkcell.com.tr/...
Pasta okadar büyükki daha neler olacak neler