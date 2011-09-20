Vodafone'dan Deprem Bilgi Sistemi

Dünyanın ve ülkemizin saygın servis sağlayıcılarından Vodafone, sürdürdüğü müşteri memnuniyeti odaklı stratejisi doğrultusunda yeni bir servisi daha hizmete sunuyor; Deprem Bilgi Servisi

Vodafone'un küresel anlamda kazandığı bilgi birikimi ve deneyimini farklı segmentlerdeki kullanıcılarının hayatlarına katma değer katacak servislerden en yenisi olan Deprem Bilgi Servisi ile, aboneler Türkiye genelinde gerçekleşen 3.5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında günlük olarak bilgilendiriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü UDİM verilerinin kullanıldığı serviste bilgi 20 kuruş karşılığında gönderilen kısa mesajlar ile gönderiliyor.

Servisi kullanmak isteyen kullanıcıların kayıt için yapması gereken tek şey DEPREM yazıp 1708'e göndermek. Ancak 3.5'in üstündeki değil de daha yüksek şiddet ve üzerindeki depremler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar ise "şiddet boşluk DEPREM" (örneğin 5 DEPREM) yazıp 1708'e göndererek servisi kayıt olabiliyorlar.

Deprem Bilgi Servisi’ni Vodafone’un sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel sözlerini "Vodafone Türkiye olarak globalde sahip olduğumuz gücü, dünya çapında en ileri teknolojileri Türkiye'ye getirmek, halkımızla buluşturmak yolunda değerlendiriyoruz. Bu projemizde de sahip olduğumuz ileri teknolojik altyapıyı halkımızın ve bilimin yararına kullanıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek sürdürdü.