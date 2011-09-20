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Vodafone'dan Deprem Bilgi Sistemi

7 yıl
11,3b
1
35
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın ve ülkemizin saygın servis sağlayıcılarından Vodafone, sürdürdüğü müşteri memnuniyeti odaklı stratejisi doğrultusunda yeni bir servisi daha hizmete sunuyor; Deprem Bilgi Servisi

Vodafone'un küresel anlamda kazandığı bilgi birikimi ve deneyimini farklı segmentlerdeki kullanıcılarının hayatlarına katma değer katacak servislerden en yenisi olan Deprem Bilgi Servisi ile, aboneler Türkiye genelinde gerçekleşen 3.5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında günlük olarak bilgilendiriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü UDİM verilerinin kullanıldığı serviste bilgi 20 kuruş karşılığında gönderilen kısa mesajlar ile gönderiliyor.

Servisi kullanmak isteyen kullanıcıların kayıt için yapması gereken tek şey DEPREM yazıp 1708'e göndermek. Ancak 3.5'in üstündeki değil de daha yüksek şiddet ve üzerindeki depremler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar ise "şiddet boşluk DEPREM" (örneğin 5 DEPREM) yazıp 1708'e göndererek servisi kayıt olabiliyorlar.

Deprem Bilgi Servisi’ni Vodafone’un sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel sözlerini "Vodafone Türkiye olarak globalde sahip olduğumuz gücü, dünya çapında en ileri teknolojileri Türkiye'ye getirmek, halkımızla buluşturmak yolunda değerlendiriyoruz. Bu projemizde de sahip olduğumuz ileri teknolojik altyapıyı halkımızın ve bilimin yararına kullanıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek sürdürdü.


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greenk 7 yıl
Ne kadar operatör varsa hepsi insanları dolandırmaktan öteye gidemiyor.
Hepsi aynı hepsinden bıktım.
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White Devil 7 yıl
buradaki herkes tüketici ama yorumlara bakarsak sanki hepsi genel müdür
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Extreme Victory 7 yıl
Arkadaslar ne alaka konumuz hangisinin sosyal yardımlaşması daha iyi olduğu değilki cocuk gibi çiş yarısına girmişsiniz, hay Allah iyiliğinizi versin güldürdünüz beni lol

Bu saatten sonra, size verilecek cevabım yok. (olmadığı için değil)
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alican09turk 7 yıl
Bence de yok. Çünkü zaten en iyi hizmeti hangi firmanın verdiği o kadar belli ki. Turkcell'in 2 yıl önce yaptığı Çağrı merkezinde ses tanımlama teknolojisinden Vodafone'un daha yeni haberi olmuş anlaşılan. Bazı firmalar teknoloji üretir ve bunu Türk mühendisler yapar. Bazıları da geriden gelir. bu da Tsunami Erken Uyarı sistemi Kandilli'yle yürütülen ortak proje.

turkcellmedya.com/...

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A.R.E.S. 7 yıl
Tekrar ediyorum: bu servis Turkcell'de bedava. Vodafone is yaptigini sanmasin.

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webislander 7 yıl
SeTha

Tekrar ediyorum: bu servis Turkcell'de bedava. Vodafone is yaptigini sanmasin.

[image]http://s1180.photobucket.com/albums/x415/sethaa/?action=view¤t=fc8c964e.jpg&evt=user_media_share[/image]

olsun o Turkcell.tukaka onlar.onlar yapıyorsa kesin kazıklıyorlardır.elin ingilizi yapıyorsa en iyisini yapar.
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JackDanielSD 7 yıl A.R.E.S.
SeTha

Tekrar ediyorum: bu servis Turkcell'de bedava. Vodafone is yaptigini sanmasin.

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Tamam
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meggem 7 yıl
türkiyeye esas deprem den biraz öncede olsa bi deprem uyarı sistemi lazım deprem olduktan sonra kaç şidetin olduğunu öğrensen ne olacakki
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webislander 7 yıl
vodafone vakfı nedir yahu,bu tür vakıfların amaçlarının samimi olduğuna inanıyor musunuz cidden.Bunların hepsi millete şirin gözükme taktiğidir ve örnekleri çoktur ülkemizde.her ne hikmetse de ya amerikan yada ingiliz sermayesi böyle FEDAKAR vakıflar kurar..
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sertacarslan 7 yıl
Birincisi, haber daha çok Vodafone reklamı gibi olmuş, sanki editör değil de bir Vodafone çalışanı yazmış komple. Bu haber(reklam) karşılığında Donanımhaber reklam ücreti almış mıdır bilmiyorum, yazdıklarımın gerçekle hiç ilgisi olmayabilir, almışsa da olabilir, sonuçta Donanımhaber de ticari bir kuruluş, hayatını idame ettirmek zorunda.
İkincisi, sosyal sorumluluk projesi ücretsiz olur, böyle bir palavraya kendiniz inanır mısınız ki bizim inanmamızı bekliyorsunuz sayın Hasan Süel, siz onu külahıma anlatın.
Üçüncüsü, Türkiye'de rekabet falan yok, iki-üç firma paylaşmış piyasayı, aralarında anlaşmışlar, sahte rekabet kampanyaları, asparagas birbirlerine sataşmalar, milleti uyutuyorlar, millet de yiyor tabi değil mi? Yurt dışında ikibin liralık telefonları ikiyüz dolara veriyor firmalar müşteri kazanabilmek için. Siz bu siyasi destekli çiftlikte at koşturmaya devam ediyorsunuz.
Ne yazık ki düzen kurulmuş, yapabileceğimiz birşey yok, bayramlarda sms yerine e-posta atmaktan, mümkün olduğunca voip konuşmaktan, inadına kaçak telefon alarak kendimizi riske atıp size kazandırmamaktan başka...
Geçiniz efendim, ben istemem sizin yirmi kuruşluk sosyal sorumluluk zihniyetinizi...
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SystemApps 7 yıl
Türkcellde bedava ise vodefonede de bedava olmalı.Madem rekabet var bu duruumda 20kuruş gibi bi rakamı bedava sloganına çevirmeli diye düşünüyorum daha karlı olur vodefone için :)
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CeSiN 7 yıl SystemApps
SystemApps

Türkcellde bedava ise vodefonede de bedava olmalı.Madem rekabet var bu duruumda 20kuruş gibi bi rakamı bedava sloganına çevirmeli diye düşünüyorum daha karlı olur vodefone için :)

Turkcell taban şiddeti 5 olarak belirlemiş ama turkcellin mesaj yollama oranı daha düşük 5 üstünde deprem sürekli olmuyor ülkemizde ama 3.5 üstü çok oluyor böyle bir fark var 2 servis arasında.

Tam olarak eşit sayılmaz yani.Yinede genel servisi 20 kuruş diyip 5 üstü sınır koyanlara ücretsiz deseler güzel olurdu.
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acbold 7 yıl
beytepeli06
böyle bir uygulama var mı iphone için ? bi ara aramıştım bulamamıştım güzel çalışan. benim için türkiyedeki depremleri anlık güncel sunsun yeter. var mı bildiğiniz uygulama ?

bu uygulama ile olacak iş değil.uygulama sürekli açık tutacak değiliz ya.Kapanıyor ediyor vs bir sürü şey.önemli olan mesaj olarak bize bildirilmesi,mesaj okunup okunmadıgını kontrol edip bizi telesekterin otomatik araması,okunmamaış ise.Depremi bildirmek için... bence bu şekilde olabilirmiş...
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drony 7 yıl acbold
acbold
beytepeli06
böyle bir uygulama var mı iphone için ? bi ara aramıştım bulamamıştım güzel çalışan. benim için türkiyedeki depremleri anlık güncel sunsun yeter. var mı bildiğiniz uygulama ?

bu uygulama ile olacak iş değil.uygulama sürekli açık tutacak değiliz ya.Kapanıyor ediyor vs bir sürü şey.önemli olan mesaj olarak bize bildirilmesi,mesaj okunup okunmadıgını kontrol edip bizi telesekterin otomatik araması,okunmamaış ise.Depremi bildirmek için... bence bu şekilde olabilirmiş...

Uygulama isterse kapali olsun push message denilen birsey var internet varsa smsten hizki geliyor. Saniyesinde
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beytepeli06 7 yıl
böyle bir uygulama var mı iphone için ? bi ara aramıştım bulamamıştım güzel çalışan.
benim için türkiyedeki depremleri anlık güncel sunsun yeter. var mı bildiğiniz uygulama ?
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A.R.E.S. 7 yıl
Turkcell'de bedava bu servis.
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@bdullah 7 yıl
SeTha

Turkcell'de bedava bu servis.

turkcell.com.tr/...



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barhonda 7 yıl
şu rekabet olayı valla çok güzel bişey ... telefon üreticileri bir taraftan oparatorler bir taraftan
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:SworD: 7 yıl
güzel bir servis olacağını düşünüyorum
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pocemonmutlu 7 yıl barhonda
barhonda1

şu rekabet olayı valla çok güzel bişey ... telefon üreticileri bir taraftan oparatorler bir taraftan


Pasta okadar büyükki daha neler olacak neler
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