Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM

Bir dönem alt seviye pazara yönelik donanımlar ile karşımıza çıkan operatör telefonlarının, yavaş yavaş üst seviyeye doğru yol aldığını görüyoruz. Vodafone, bu anlamda önemli bir hamle yaptı ve belki de en güçlü operatör telefonu diyebileceğimiz Smart Pro 7'yi duyurdu.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Smart 7 Pro modeli, Snapdragon 652 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setinde; 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 ve 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yanına Adreno 510 grafik birimi yerleşiyor. 3GB RAM ile birlikte böylece sınıfında öne çıkan bir performans elde edilmiş oluyor.

Vodafone Smart Pro 7 için, ülkemizdeki ilk Snapdragon 652 yonga setli telefon yorumları yapılıyor. Ayrıca cihazın, yıl başlarında tanıtılan Alcatel Idol 4S modelini temel aldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte farklı olarak şarj teknolojisi Quick Charge 3.0 üzerinde şekillenmiş.

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Qualcomm ortaklığı ile, cihazda bazı avantajların olduğunu söylemek gerek. Örneğin Quick Charge 3.0 teknolojisi ile, 35 dakikada bataryanın yüzde 70’i doluyor. Ayrıca Cat. 6 LTE modem ile 300Mbps indirme hızlarına ulaşılabiliyor. Yani cihaz 4.5G uyumlu.

32GB artırılabilir kapasite sunan Vodafone Smart Pro 7 , 16MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip. Faz algılamalı otomatik odaklama, çift tonlu LED flaş, 30kare/saniye 4K video kaydı gibi özelliklerin yanında ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli. Android 6.0 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu da unutulmamış.

WiFi AC, Bluetooth 4.2 gibi bağlantı teknolojileri barındıran cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. 7mm ile iddialı bir inceliği olan cihaz, 1 Temmuz itibariyle peşin veya aylık taahhüt üzerinden satılacak. Fiyat bilgisini güncelleyeceğiz ancak 1300TL-1500TL arasında bir pozisyon bekleniyor. Ön satışlarda 100-200TL indirim olacağı ifade ediliyor. Cihaz ile birlikte Vodafone TV, Vodafone GüvenliNet, Vodafone Güvenli Depo, Digiturk Play gibi uygulamalar hediye edilecek.