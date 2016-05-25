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Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM

Üst seviye ve uygun fiyatlı bir operatör telefonu arıyorsanız, Vodafone’nin yeni lansmanını yaptığı Smart Pro 7 adındaki ürün sizi fazlasıyla tatmin edecektir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12b
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80
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem alt seviye pazara yönelik donanımlar ile karşımıza çıkan operatör telefonlarının, yavaş yavaş üst seviyeye doğru yol aldığını görüyoruz. Vodafone, bu anlamda önemli bir hamle yaptı ve belki de en güçlü operatör telefonu diyebileceğimiz Smart Pro 7'yi duyurdu.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Smart 7 Pro modeli, Snapdragon 652 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setinde; 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 ve 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yanına Adreno 510 grafik birimi yerleşiyor. 3GB RAM ile birlikte böylece sınıfında öne çıkan bir performans elde edilmiş oluyor.

Vodafone Smart Pro 7 için, ülkemizdeki ilk Snapdragon 652 yonga setli telefon yorumları yapılıyor. Ayrıca cihazın, yıl başlarında tanıtılan Alcatel Idol 4S modelini temel aldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte farklı olarak şarj teknolojisi Quick Charge 3.0 üzerinde şekillenmiş.

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Qualcomm ortaklığı ile, cihazda bazı avantajların olduğunu söylemek gerek. Örneğin Quick Charge 3.0 teknolojisi ile, 35 dakikada bataryanın yüzde 70’i doluyor. Ayrıca Cat. 6 LTE modem ile 300Mbps indirme hızlarına ulaşılabiliyor. Yani cihaz 4.5G uyumlu.

32GB artırılabilir kapasite sunan Vodafone Smart Pro 7 , 16MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip. Faz algılamalı otomatik odaklama, çift tonlu LED flaş, 30kare/saniye 4K video kaydı gibi özelliklerin yanında ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli. Android 6.0 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu da unutulmamış.

WiFi AC, Bluetooth 4.2 gibi bağlantı teknolojileri barındıran cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. 7mm ile iddialı bir inceliği olan cihaz, 1 Temmuz itibariyle peşin veya aylık taahhüt üzerinden satılacak. Fiyat bilgisini güncelleyeceğiz ancak 1300TL-1500TL arasında bir pozisyon bekleniyor. Ön satışlarda 100-200TL indirim olacağı ifade ediliyor. Cihaz ile birlikte Vodafone TV, Vodafone GüvenliNet, Vodafone Güvenli Depo, Digiturk Play gibi uygulamalar hediye edilecek.


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OyunDelisi 3 yıl en beğenilen
S615i full hd ekranla bitirenler sanırım bu seferde s652yi 2k ekranla bitirecekler.
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Erasmus78 3 yıl
SD 652 çok iyi bir seçim ama 2K ekran gereksiz bir seçim olmuş.
Yazık oldu cihaza...
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Milky Way 3 yıl emre0102
emre0102
g4 1200 tl

Boot loop ve ghost screen
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DH Misafiri 2 yıl
vodafone smart pro 7 ekran kırıldı komple yedek parca bulamıyorm yardım edermısınız meıl atarsanız sevınırım salihh.f@gmail.com
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Leon79 2 yıl
Vodafone Smart pro 7, VoLte destekliyor mu?
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basturkemin 2 yıl Leon79
Desteklemiyor görünüyor. Menülerinde bir ayar yok, Vodafone resmi sitesindeki açıklamada da listede görünmüyor :(
vodafone.com.tr/...
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swat882 3 yıl
İthalat note 5 varken kim alır bunu allah aşkına, millet delirmiş
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selmand 3 yıl
Red mi note 3plus alin 750tlye satiliyor forumda. Ben mi5 aldim forumdan 1250tl ye.
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Skofield 3 yıl
Şaşırmış Vodafone. Acaba fiyatları falan mı yanlış yazdılar? Kontratla 2300 TL gibi bir rakama denk geliyor. Peşin 1700 TL.
Bu telefona alacağıma biraz daha para koyar 6S alırım, hiç olmadı 5SE alırım.
Android alacaksam Xiaomi mi cihazların en üst seviyelerini alırım aynı fiyatla.
Sonuç: Telefon orta seviye olarak güzel ama fiyat üst seviye. Kesinlikle fiyat performans ürünü değil. Yazık ettiler.
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
Oha fiyata bak.
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cyberfox 3 yıl
gerçekten fiyat yüksek g4 bundan çok daha ucuza alınabiliyor (paralel ithalat). Kamera ir ve değiştirilebilir pil gibi ilave üstün özellikleri de çabası. Servis ağını da unutmamak lazım. Tamam idol 4s in fason hali ve bu da 400 euro dan aşağı bulunmuyor haliyle iç piyasayı da etkiliyor ama boyle diye bu para bu alete çook. yap 1200 ilk ben almazsam eğer...
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man utd 3 yıl
1700 dalga geçer gibi olmuş..
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Kumkapınisanca 3 yıl
Aynen hayırlısı olsun Vodafone icin general mobile gm5 plus bakıyorum bakalım
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crista galli 3 yıl
1700 lira kimse vermez buna
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Kumkapınisanca 3 yıl
Vodafone sayfasında mevcut
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