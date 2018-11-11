Pixel 3 telefonlarda, şarj olurken aşırı ısınma sorunu ortaya çıktı

Cep telefonlarının şarj olurken biraz ısınmaları normaldir. Ancak dokununca elinizi yakacak ve telefonun kendini kapatacak dereceye gelmesine neden oluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Maalesef buna benzer bir sıkıntı, Google'ın kısa bir süre önce satışa sunduğu Pixel 3 akıllı telefonlarda meydana gelmeye başladı.

Google henüz açıklama yapmadı

Çeşitli forumlardaki kullanıcıların bildirdiğine göre Pixel 3 kullanıcıları telefonlarını şarja takınca aşırı ısınmasından şikayetçi. Konunun ne kadar yaygın olduğu net olmamakla beraber cihazın ısınıp kendini kapatacak noktaya geldiği bile belirtiliyor. Bazı kullanıcılar da cihaz şarjdayken bir video izlemek veya telefon görüşmesi yapmak istediklerinde kapandığını ifade ediyorlar.

https://9to5google.com/2018/11/08/pixel-3-overheating-charging/

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Ayrıca bu sorununile birlikte üçüncü tarafda baş göstermediği için sorunun şarj aletinden kaynaklandığı. Google henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil ve sorununmı ya damı olduğu şimdilik muamma.