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Pixel 3 telefonlarda, şarj olurken aşırı ısınma sorunu ortaya çıktı

Google'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Pixel 3 akıllı telefonlarda ısınma sorunu baş gösterdi. Kullanıcılar cihazın şarjdayken aşırı ısınmasından şikayetçi. Detaylar haberimizde.
6 ay
2,3b
1
5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Cep telefonlarının şarj olurken biraz ısınmaları normaldir. Ancak dokununca elinizi yakacak ve telefonun kendini kapatacak dereceye gelmesine neden oluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Maalesef buna benzer bir sıkıntı, Google'ın kısa bir süre önce satışa sunduğu Pixel 3 akıllı telefonlarda meydana gelmeye başladı.

Google henüz açıklama yapmadı

Çeşitli forumlardaki kullanıcıların bildirdiğine göre Pixel 3 kullanıcıları telefonlarını şarja takınca aşırı ısınmasından şikayetçi. Konunun ne kadar yaygın olduğu net olmamakla beraber cihazın ısınıp kendini kapatacak noktaya geldiği bile belirtiliyor. Bazı kullanıcılar da cihaz şarjdayken bir video izlemek veya telefon görüşmesi yapmak istediklerinde kapandığını ifade ediyorlar.
Pixel 3 telefonlarda, şarj olurken aşırı ısınma sorunu ortaya çıktı
Ayrıca bu sorunun Google Pixel Stand ile birlikte üçüncü taraf kablosuz ve kablolu şarj cihazlarında da baş göstermediği için sorunun şarj aletinden kaynaklandığı düşünülmüyor. Google henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil ve sorunun yazılımsal mı ya da donanımsal mı olduğu şimdilik muamma.

https://9to5google.com/2018/11/08/pixel-3-overheating-charging/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen
Telefonun sorunları bitmek bilmedi 😂
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DH Misafiri 6 ay
çöp
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Y-ZiyA 6 ay
Yeni teknoloji çoğu zaman yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Teknoloji tutkunları ve önden takip etmeyi sevenler için kaçınılmaz son.
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Holy-Ghost 6 ay
Diğer firmalalar gibi fasonculuk yapıp, o ordan şu burdan,üstüne android senin ama sonuç breh...
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen
Telefonun sorunları bitmek bilmedi 😂
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deoks 6 ay
Şarj olurken ısınma ve hızlı şarj etme pilin ömrünü önemli derecede kısaltıyor. Zorunlu olmadıkça hızlı şarjdan kaçınmak ve şarj esnasında telefonu kılıfından çıkararak fazla ısınmasını engellemek gerekir.
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