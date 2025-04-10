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    Volkswagen, elektrikli araç satışlarını yüzde 59 artırdı

    Volkswagen Grubu içerisinde Porsche, elektrikli araç satışlarını %300'ün üzerinde artırırken diğer markalar da büyüme kaydetti. En çok satan elektrikliler ID.4 ve ID.5 ikilisi oldu.
    Volkswagen, elektrikli araç satışlarını yüzde 59 artırdı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu, 2025 yılının ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artırarak 216.800 araca çıkardı. Avrupa ve ABD'de işler grup için iyi giderken, Çin'deki durum pek parlak geçmedi.

    Volkswagen, yılın ilk çeyreğinde toplam 2.13 milyon araç teslimatı yaptı. Bunların 216.800 adedi %100 elektrikli araçlardan oluşurken, bu araçların toplam satışlardaki payı %6'dan %10'a yükseldi. Volkswagen Grubu, Avrupa ve ABD pazarlarında sırasıyla %113 ve %55 gibi güçlü bir büyüme kaydederken, Çin'de %37 oranında düşüş gösterdi.

    Volkswagen, elektrikli araç satışlarını yüzde 59 artırdı Tam Boyutta Gör
    Pazar bazında Volkswagen Grubu elektrikli araç teslimatları (Ocak-Mart):
    • Avrupa: 157.800 (+%112,3)
    • ABD: 20.400 (+%54,9)
    • Çin: 25.900 (-%36,8)
    • Diğer: 12.700 (+%62,2)
    • Toplam: 216.800 (+%59)

    Volkswagen Grubu, 2025'in ilk çeyreğinde elektrikli araçların yanı sıra 82.500 adet şarj edilebilir hibrit araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış anlamına geliyor. Volkswagen'e göre özellikle 143 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan ikinci nesil şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik talepde ciddi bir artış söz konusu.

    Marka bazında elektrikli araç teslimatlarındaki en büyük artışı Porsche gösterdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 4.300 elektrikli araç satan lüks marka, bu yıl 18.400 adet teslimat yaparak satışlarını %326 artırdı. Söz konusu dönemde Volkswagen 151.400 adet (+%57,5), Skoda 27 bin adet (+%39,6), Seat 18.600 adet (+%167,4), Audi ise 46.400 adet (+%30) teslimat gerçekleştirdi.

    Model bazında 43.700 adetle başı çeken Volkswagen ID.4/ID.5 ikilisini 28.100 adetle Volkswagen ID.3, 22.900 adetle Audi Q4 e-tron, 20.200 adetle Skoda Enyaq, 19.100 adetle Volkswagen ID.7, 16.000 adetle Audi Q6 e-tron ve 14.200 adetle Porsche Macan takip etti.

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    M
    moffaka 12 saat önce

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