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Volkswagen Arteon'un detayları ve tasarımı gün yüzüne çıktı

Volskwagen CC'nin yerini alacak yeni premium modeli Arteon'un tasarım çalışmalarını paylaştı. Sportif bir coupeyi andıran 4-kapılı aracın 2017 Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen, 2017 Cenevre Fuarında tanıtmayı planladığı yeni modeli Arteon'un tasarım eskizlerini kamuoyuna paylaştı. Yeni Arteon önceki adıyla Volkswagen Passat CC, şimdilerde ise Volkswagen CC adıyla anılan modelin izlerini takip ediyor. Bahsi geçen model VW Passat'ın tasarımı elden geçirilen daha pahalı bir versiyonu olarak görülürken, sportif duruşu ve keskin yol tutuşuyla dikkat çekiyor.
Modelle ilgili yalnızca tek bir resmi görsel ve bir de video yayınlayan Alman üretici üst-orta sınıfa konumlandırılacak Arteon'un "mükemmel pratiklik" ile eşleştirilmiş "etkileyici tasarım" sunacağı konusunda söz veriyor. 
Çerçevesiz pencereler, üç boyutlu farlar ve LED aydınlatma Arteon'un etkileyiciliğini göz önüne alacak şekilde ayarlanırken, "üstten menteşeli" bagaj kapağı "pratiklik" adına büyük bir bagajın olacağını gösteriyor.
Model adının sonundaki "eon" takısı hakkında da açıklama yapan Volkswagen, daha önce Phaeton ve yalnızca Çin'de satışa sunulan Pideon modelleri gibi Arteon'un da firmanın premium araçlar serisinde konumlandırılacağını belirtiyor.
Piyasaya çıktığında BMW 4 Serisi Gran Coupé gibi araçlarla rekabet edecek Arteon'da öncesinde Seat Leon Cupra 280 ve Skoda Superb 280 gibi araçlarda gördüğümüz 280 beygirlik 4-silindir turbo benzinli motor yer alırken bu motorun gücü tamamen yenilenen 7-ileri DSG şanzıman aracılığıyla aktarılacak.
Yeni Volkswagen Arteon'un Mart 2017'de yapılacak Cenevre Otomobil Fuarında resmiyete kavuşup 2017 yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/new-volkswagen-arteon-tech-specs-cc-replacement-confirmed Yorum Yaz
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serafon 3 yıl en beğenilen zaomss
zaomss

Bir böbrek yeter mi öbürünü de sökeyim mi ağabey?

bütün dünya senin bir böbreğin etmez! 10 sene sonra yüzüne bile bakmayacaksın o arabanın!
zaomssBir böbrek yeter mi öbürünü de sökeyim mi ağabey?bütün dünya senin bir böbreğin etmez! 10 sene sonra yüzüne bile ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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dalavere34 3 yıl
Tam tersi kötü olmus camlar cok dar ve basık , kasvetli bir ortam olur.
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Negatiwe 3 yıl
Müthiş
Yanıtla +4
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drserk 3 yıl
vw ve premium model...cc nin içinde orta ve alt bölümlerine,döşemelerine bir bakın da öyle premium lafını söyleyin..kapı tok ses veriyor diye premium sanmaya devam.. doğuş oto oyunları... vw ve premiumluk..habere gel.. PEHH!!
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ugurr10 3 yıl
Kağıt üstüne çizilmiş halinden bile tok kapılarını ve prestijli hatlarını hissettim..O kağıdı buruşturup atsak yine ikinci eli düşmez kağıdın,sıfır 50 kuruşsa o kağıt,büzülmesine rağmende 50 kuruştur...iyi ki vw fanıyım:)
DAS AUTO......
1 Yanıt Yanıtla +2
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goodorevil 3 yıl ugurr10
ugurr10
Kağıt üstüne çizilmiş halinden bile tok kapılarını ve prestijli hatlarını hissettim..O kağıdı buruşturup atsak yine ikinci eli düşmez kağıdın,sıfır 50 kuruşsa o kağıt,büzülmesine rağmende 50 kuruştur...iyi ki vw fanıyım:)
DAS AUTO......

Yanlışınız var. Sıfır kağıt 50 kuruş ise, o kağıdın satıldığı andan bu resmin çizildiği ana kadar geçen sürede kağıda kur farkından dolayı zam gelir ve sıfırı 55 kuruş olur. Bu kağıt ise 57 kuruştan ilana konulur ve sıkı bir pazarlıkla 58 kuruştan alıcı bulur.
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Trident682 3 yıl
Fiyatı abartmazlarsa iyi satar gibi ben sevdim tasarımını.
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Ters Adam 3 yıl
Arkasi talismandan arak
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Experimentation 3 yıl
merakla bekliyoruz
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lapatid 3 yıl
butun arabaların yeni modellerinde camlar kuculuyor ve araba basiklasiyor.
Arabanin govdesi yerden 15-20 cm yüksek ve şahin gibi kocaman camları ince çerçeveleri olan sedan araba istiyorum.
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kilicoglu 3 yıl
Hepsini anladık da neden isim değişikliği?
Reno değiştiriyor da biz değiştiremez miyiz dedi yoksa vw?
Böyle bir şey olacaksa cc sahipleri ne düşünecek acaba?
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mehmedaltair 3 yıl
Üstünde mercedes yada bmw logosu olsa üff adamlar yapmış diyecek bazı üyeler sırf vw yapmış diye tipsiz çöp beğenmedim yazıyor. Volkwagen'i hiç sevmem ama şu arabaya tipsiz diyen artniyetlidir
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alp0007 3 yıl
Son yılların çok çizgili tasarım anlayışını, keskin hatlar ile birleştiren neredeyse tek marka Volkswagen grubu. Diğer markalar ısrarla yuvarlak hatları kullanıyor. Zevk meselesi ama bence Volkswagen doğru yapıyor.
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BekirTemel 3 yıl
Audi hayırlı olsun
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