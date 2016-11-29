Volkswagen Arteon'un detayları ve tasarımı gün yüzüne çıktı

Volkswagen, 2017 Cenevre Fuarında tanıtmayı planladığı yeni modeli Arteon'un tasarım eskizlerini kamuoyuna paylaştı. Yeni Arteon önceki adıyla Volkswagen Passat CC, şimdilerde ise Volkswagen CC adıyla anılan modelin izlerini takip ediyor. Bahsi geçen model VW Passat'ın tasarımı elden geçirilen daha pahalı bir versiyonu olarak görülürken, sportif duruşu ve keskin yol tutuşuyla dikkat çekiyor.

Modelle ilgili yalnızca tek bir resmi görsel ve bir de video yayınlayan Alman üretici üst-orta sınıfa konumlandırılacak Arteon'un "mükemmel pratiklik" ile eşleştirilmiş "etkileyici tasarım" sunacağı konusunda söz veriyor.

Çerçevesiz pencereler, üç boyutlu farlar ve LED aydınlatma Arteon'un etkileyiciliğini göz önüne alacak şekilde ayarlanırken, "üstten menteşeli" bagaj kapağı "pratiklik" adına büyük bir bagajın olacağını gösteriyor.

Model adının sonundaki "eon" takısı hakkında da açıklama yapan Volkswagen, daha önce Phaeton ve yalnızca Çin'de satışa sunulan Pideon modelleri gibi Arteon'un da firmanın premium araçlar serisinde konumlandırılacağını belirtiyor.

Piyasaya çıktığında BMW 4 Serisi Gran Coupé gibi araçlarla rekabet edecek Arteon'da öncesinde Seat Leon Cupra 280 ve Skoda Superb 280 gibi araçlarda gördüğümüz 280 beygirlik 4-silindir turbo benzinli motor yer alırken bu motorun gücü tamamen yenilenen 7-ileri DSG şanzıman aracılığıyla aktarılacak.

Yeni Volkswagen Arteon'un Mart 2017'de yapılacak Cenevre Otomobil Fuarında resmiyete kavuşup 2017 yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/new-volkswagen-arteon-tech-specs-cc-replacement-confirmed