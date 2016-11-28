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BMW i3 2017'de yenileniyor

BMW elektrikli araç planları için uzun süre beklemek istemiyor olacak ki 2017 yılında i3'ün yeniden tasarlanması gündemde. Kozmetik ve pratik değişimler, gelişimler yapılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 BMW'nin küçük hibrit aracı i3 önümüzdeki sene yenilenmiş olarak piyasada boy gösterecek.

Kozmetik ve Pratik yenilikler

 Daha önce de bazı güncellemeler, iyileştirmeler yapılan model 2017'de daha köklü değişikliklere ev sahipliği yapacak. Önceki güncellemede %50 daha uzun menzil sunan bir pil gelmişti, şimdi de fark edilir şekilde pil kapasitesinin ve menzilin artması bekleniyor.
 Yenilenme bununla sınırlı olmayacak. ya yepyeni bir tasarım ya da ciddi görsel değişimler olacağı beklenen aracın içten yanmalı motorlu araçlara daha benzer bir tasarımla gelmesi de bekleniyor. Zira araştırmalara göre de araçların görüntüsü tercihte oldukça büyük bir etken. Bu noktada Model 3 benzeri bir tasarım olabileceği de konuşuluyor.
 i3 bu yenilemeyle birlikte Tesla'nın Model 3'te tek şarjda en az 345km(214 mil) vadetmesi ve Chevy Bolt'un 383km(238mil) rekabete girebileceği konuşuluyor. Mevcut i3'ün menzili ise 300km(186mil). BMW'den Klaus Frölich'in Welt'e açıklamalarına göre en tepe modellerle olmasa da rekabette daha iyi bir yere gelmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

https://www.engadget.com/2016/11/27/bmw-i3-redesign-leak/ Yorum Yaz
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shaq t 3 yıl en beğenilen

"Mevcut i3'ün menzili ise 300km"
Şu bilgiyi düzeltelim, mevcut i3 160km menzile sahip, o da şişirilmiş menzil; gerçek ortalama menzili 130km. Tam bir senedir bahsi yapılan %50 artışa sahip model de bi türlü piyasaya çıkamadı. Daha önceki haberde de yazdım, çok güzel araç ama bmw grubunun fosil yakıtlı araç satışlarını baltalamasın diye heba ettiği bir proje.
"Mevcut i3'ün menzili ise 300km"Şu bilgiyi düzeltelim, mevcut i3 160km menzile sahip, o da şişirilmiş menzil; gerçek ortalama menzili 130km. Tam bir ...
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shaq t 3 yıl
O model ağırlıklı amerikada satılan "range extender" modeli, biz safkan elektirikli modeli konuşmalıyız.
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mokinto 3 yıl
Geçen bir yerde okumuştum; ileride otonom sürüş dataları petrolden daha değerli olacak diyordu.
Ayrıca başka bir bilgi ise Model 3 ün batarya yoğunluğu , model s den %30 daha fazla diye açıklandı.
Burada sanırım cep telefonlarında olduğu gibi bir batarya kullanım hedefine ulaşıldıktan sonra hızlı şarj ve verimlilik üzerinden konuşuyor olacağız.
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aycibin 3 yıl
8sn'de 100e çıkacağına 100km fazla menzili olsun.bu bir spor araç değil sonuçta. 118i performansına yakın verse yeter.
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salvatore18 3 yıl
Asla bir Tesla olamayacaksınız. Bunca senedir sömürdünüz elon gibi biri gelince ancak akıllarına geldi sektöre yenilik getirmek. Ne bmw ne mercedes geleceğin lideri Tesla olacak.
Model X e bu ancak konsept araçtır diyen bmw CEO undan ne olur.
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12 Angry Men 3 yıl
Elektrikli olunca böyle çirkin mi tasarlanması gerekiyor.
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