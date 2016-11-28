BMW i3 2017'de yenileniyor

BMW'nin küçük hibrit aracı i3 önümüzdeki sene yenilenmiş olarak piyasada boy gösterecek.

Kozmetik ve Pratik yenilikler

Daha önce de bazı güncellemeler, iyileştirmeler yapılan model 2017'de daha köklü değişikliklere ev sahipliği yapacak. Önceki güncellemede %50 daha uzun menzil sunan bir pil gelmişti, şimdi de fark edilir şekilde pil kapasitesinin ve menzilin artması bekleniyor.

Yenilenme bununla sınırlı olmayacak. ya yepyeni bir tasarım ya da ciddi görsel değişimler olacağı beklenen aracın içten yanmalı motorlu araçlara daha benzer bir tasarımla gelmesi de bekleniyor. Zira araştırmalara göre de araçların görüntüsü tercihte oldukça büyük bir etken. Bu noktada Model 3 benzeri bir tasarım olabileceği de konuşuluyor.

i3 bu yenilemeyle birlikte Tesla'nın Model 3'te tek şarjda en az 345km(214 mil) vadetmesi ve Chevy Bolt'un 383km(238mil) rekabete girebileceği konuşuluyor. Mevcut i3'ün menzili ise 300km(186mil). BMW'den Klaus Frölich'in Welt'e açıklamalarına göre en tepe modellerle olmasa da rekabette daha iyi bir yere gelmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

https://www.engadget.com/2016/11/27/bmw-i3-redesign-leak/