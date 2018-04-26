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Volkswagen, Çin'deki yeni markası SOL'u duyurdu

JAC Motors ile güçlerini birleştiren Volkswagen, Pekin'de düzenlenen Auto China'da yeni markası SOL'u ve bu markanın ilk ürünü E20X elektrikli crossover modelini görücüye çıkardı.
1 yıl
7,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, Çin'deki yeni markası SOL'u duyurdu
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Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Auto China, pek çok yeni modelin yanı sıra yeni bir markanın da doğuşuna sahne oldu. Volkswagen ve JAC Motors’un güçlerini birleştirerek oluşturduğu SOL adı verilen marka, Pekin’deki fuarda E20X isimli ilk modelini görücüye çıkardı.

SOL markasının ilk ürünü olan ve E20X olarak adlandırılan bu elektrikli crossover, bu yılın sonlarına doğru Çin’de satışa çıkacak. JAC Motors’un tamamen elektrikli SUV modeli iEV7S ile aynı temel üzerine inşa edilen araçta, İspanyol üretici Seat’ın modellerinden de tasarım ipuçları mevcut.

Kabin tarafında 8 inçlik dokunmatik ekranı içeren bilgi-eğlence sistemine ev sahipliği yapan araçta 4G bağlantı özelliği bulunuyor. Akıllı hava temizleme sistemi yer alan E20X modelinde ses kontrolleri, 7 inç ekranlı gösterge paneli, anahtarsız giriş, kör nokta görüntüleme sistemi, ve 360 derece kamera sistemi mevcut.

Performans değerleri şimdilik bilinmezliğini korusa da, iEV7S modelini baz alan aracın kaputu altında da aynı üniteye yer verilecek. Bu da E20X modelinin 116 beygir güç ve 270Nm tork üreten elektrikli motordan güç alacağı anlamına geliyor. Üretici tarafından onaylanan tek bilgi ise tek şarjla 300 kilometre menzile sahip olacağı.


https://www.carscoops.com/2018/04/vw-launches-new-sol-brand-china-e20x-crossover/ Yorum Yaz
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Slaved by makarna 1 yıl en beğenilen
Sağcılar almaz bunu
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Dukkha 1 yıl
Seattan arta kalan parçalardan mı yaptınız
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Sirrüs 1 yıl
Süreyya Hanım bekleniyor.
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echomaniac 1 yıl
Önden clio 4 arkadan megan 4 kasa seat adı sol helalin var
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haberelectro 1 yıl
Adamlar batarken yeni marka cikariyor beaa (vw batiran masum forumdas).
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Dukkha 1 yıl
Seattan arta kalan parçalardan mı yaptınız
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Slaved by makarna 1 yıl en beğenilen
Sağcılar almaz bunu
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stalker(1979) 1 yıl Slaved by makarna
Sağcılar o kadar sığ değil. Maddeye değil ruha bakarlar
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Guest-1E8C38219 1 yıl
Polo desem değil seat desem değil ne la bu
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Kaiser75 1 yıl
çinli seat bu yahu
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Sirrüs 1 yıl
Süreyya Hanım bekleniyor.
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17Scorpion 1 yıl
Bildiğimiz “seat” .
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ztyfnp 1 yıl 17Scorpion
ismini sol değil de "saet" koysalarmış bari
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