Volkswagen, Çin'deki yeni markası SOL'u duyurdu

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Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Auto China, pek çok yeni modelin yanı sıra yeni bir markanın da doğuşuna sahne oldu. Volkswagen ve JAC Motors’un güçlerini birleştirerek oluşturduğu SOL adı verilen marka, Pekin’deki fuarda E20X isimli ilk modelini görücüye çıkardı.

SOL markasının ilk ürünü olan ve E20X olarak adlandırılan bu elektrikli crossover, bu yılın sonlarına doğru Çin’de satışa çıkacak. JAC Motors’un tamamen elektrikli SUV modeli iEV7S ile aynı temel üzerine inşa edilen araçta, İspanyol üretici Seat’ın modellerinden de tasarım ipuçları mevcut.

Kabin tarafında 8 inçlik dokunmatik ekranı içeren bilgi-eğlence sistemine ev sahipliği yapan araçta 4G bağlantı özelliği bulunuyor. Akıllı hava temizleme sistemi yer alan E20X modelinde ses kontrolleri, 7 inç ekranlı gösterge paneli, anahtarsız giriş, kör nokta görüntüleme sistemi, ve 360 derece kamera sistemi mevcut.

Performans değerleri şimdilik bilinmezliğini korusa da, iEV7S modelini baz alan aracın kaputu altında da aynı üniteye yer verilecek. Bu da E20X modelinin 116 beygir güç ve 270Nm tork üreten elektrikli motordan güç alacağı anlamına geliyor. Üretici tarafından onaylanan tek bilgi ise tek şarjla 300 kilometre menzile sahip olacağı.

https://www.carscoops.com/2018/04/vw-launches-new-sol-brand-china-e20x-crossover/