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Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor

Alman üretici Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarını elektrikli araçlar için yeniden düzenlemesi Passat'ı yerinden etti. Basında çıkan haberler Passat'ın Skoda fabrikasında üretileceği yönünde.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor
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Yıllardır Dieselgate skandalının izlerini silmeye çalışan Volkswagen, artık elektrikli araç üretimine odaklandığını bir süredir dile getiriyordu. Hal böyle olunca, bu durumun etkilerini de yavaş yavaş görmeye başladık. Alman basınında çıkan haberlere göre Volkswagen Grubu Passat’ın üretimini Çek üretici Skoda’ya emanet etmeye hazırlanıyor.

Handelsblatt tarafından yapılan haberde Passat üretiminin Skoda’nın Kvasiny fabrikasına, yani kuzeni Superb’in üretildiği yere taşınma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca Skoda’nın kendi evindeki fabrikaların tam kapasitede çalışıyor olması nedeniyle üçüncü bir fabrika kurmak istediği, muhtemel lokasyonların Türkiye ve Bulgaristan olduğu bilgisi verildi.

Avrupa'nın en büyük ağını kurmayı hedefliyor 

Volkswagen Passat ve Arteon modelleri şuanda Almanya’daki Emden fabrikasında üretiliyor. Emden ve Hanover tesislerinde elektrikli araç üretmek isteyen Volkswagen Grubu, Zwickau fabrikası da dahil Avrupa’nın en büyük elektrikli araç üretim ağını kurmayı planlıyor.


http://europe.autonews.com/article/20181114/ANE/181119882/vw-mulls-moving-passat-production-to-skoda-plant-in-czech-republic Yorum Yaz
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Acht 6 ay en beğenilen
Ben olsam Türkiye'de açarım fabrikayı. Çalışanlara verir 250€ al sana çalışacak adam
1 Yanıt Yanıtla +36
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OverClocK1ng 6 ay
Skoda Passatıyor , Golü Wolkswagen atıyor...
2 Yanıt Yanıtla +28
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mehmetyilmaz77 6 ay
kim daha çok teşvik verirse fabrika orda açılır. Türkiye de açılmasını düşük ihtimal görüyorum.
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GÖKHAN OCAKOĞLU 25 6 ay
Bence Škoda Burada Fabrika Açar Ve Üreteceği Modeller SuperB Ve Octavia Olacaktır Ve Gelelim Konuya Bence Passat'ı Daha Da Kaliteli Yapacaktır Ki Gidip Golf'ün İÇ PLASTİĞİ Octavia Kadar Kaliteli Değil Octavia'da Klima Tuşlarının Yanıda Bile Yumuşak Plastik Var Fakat Golf'ün Ki Multimedya'nın Yanındaki Plastik Yumuşak Ve Orada Bitiyor Yani Bu Durumda Passat'ın Kalitesi Düşmez Hatta Artar Ve Bu Durumda Škoda'ya Ön Yargılı Olan İnsanlara Bir Ders Olur
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GÖKHAN OCAKOĞLU 25 6 ay
Bence Škoda Burada Fabrika Açar Ve Üreteceği Modeller SuperB Ve Octavia Olacaktır Ve Gelelim Konuya Bence Passat'ı Daha Da Kaliteli Yapacaktır Ki Gidip Golf'ün İÇ PLASTİĞİ Octavia Kadar Kaliteli Değil Octavia'da Klima Tuşlarının Yanıda Bile Yumuşak Plastik Var Fakat Golf'ün Ki Multimedya'nın Yanındaki Plastik Yumuşak Ve Orada Bitiyor Yani Bu Durumda Passat'ın Kalitesi Düşmez Hatta Artar Ve Bu Durumda Škoda'ya Ön Yargılı Olan İnsanlara Bir Ders Olur
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bulentcandan 6 ay
O değil de, VW fabrikalarında 436.000 civarında insan çalışıyor ve 3-5 sene sonra katı hal pilleri endüstriyel çapta yüksek adetli üretilmeye başlandığında VW elektrikli otomobil üretimine hızlı bir şekilde geçerse bu kadar çalışanı ne yapacak onu bilemiyorum.
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Sirrüs 6 ay
Superb > Passat diyebilir miyiz artık?
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K_Spartakus 6 ay
Türkiye de üretilen araçların hepsi kötü demek abesle iştigal olur çünkü üretim denilince sadece Tofaş Fiat akla geliyor ama unutmayın ki bunların da Avrupa ve Amerika da alıcısı var.
Toyota da o zaman kötü üretiyor dememiz lazım!
Ya Honda!
Ve kaliteli ya da pahalı araç alamayan kişilerin ekonomisi anca Fiat gibi markalara yettiği için de tercih ediliyorlar, yani bizdeki gibi burun kıvırma işini yapmıyorlar, işimi görüyor mu ona bakarım diye düşünüyorlar.
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chngr28 6 ay
Yahu eziklik yapmayın....Türkiye'nin kaliteli araç üretememe gibi bir sorunu yok.Türkiye'de üretilen araçların %80'i ihraç ediliyor ve tamamına yakını Avrupa'da satılıyor...Sizce kötü olsa satılır mı?
Türkiye sadece ne kadar kaliteli olması isteniyorsa o kadar üretiyor araçlar ucuz olmak zorunda.
Passatı ülkemizde üretmezler merak etmeyin ama bu Türkiye'de kalitesiz olacağından değil, o ülkelerde kendi ülkelerinde ki fabrikaları çalışır halde tutmak istiyorlar...Ama maaşlarda yüksek o yüzden işçilerine yüksek maaş verebilecekleri yani pahalı modelleri ülkelerinde üretmeye devam edecekler.
Skoda gelirse ülkemize muhtemelen fabia,rapid ve bir ihtimal octavia üretirler belki bazı Volkswagen modelleride üretilir ...Çek cumhuriyetinde passat,suberp ve son yıllarda hızla popülerleşen SUV'lar üretilir.
Bu Skoda'nın yeni fabrikası en az yıllık 350 bin araç üretim kapasitesi olacak deniliyor, hakikaten çok büyük rakam...ülkemize hem istihdam hem ihracat açısından çok büyük fayda sağlar.Yan sanayiye etkisi'de var bunun.
Geçen sene Toyota 246 bin araç ihraç etti bunun değeri 4.6 milyar dolar.
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DH Misafiri 6 ay
Tr ye kurup ta güzelim arabayı mundar etmeyin
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DH Misafiri 6 ay
dünyanın en iyi tmofobili yerli linea. kimki yabancı tmofobile binii fetöcüdür.
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V4LKyR 6 ay
Şu durumda eğer salak değillerse Türkiye'de açarlar fabrikayı, zira asgari ücret 250€, yani günlük 10 € gibi bir meblağa geliyor.
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