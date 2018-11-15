Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor

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Yıllardır Dieselgate skandalının izlerini silmeye çalışan Volkswagen, artık elektrikli araç üretimine odaklandığını bir süredir dile getiriyordu. Hal böyle olunca, bu durumun etkilerini de yavaş yavaş görmeye başladık. Alman basınında çıkan haberlere göre Volkswagen Grubu Passat’ın üretimini Çek üretici Skoda’ya emanet etmeye hazırlanıyor.

Handelsblatt tarafından yapılan haberde Passat üretiminin Skoda’nın Kvasiny fabrikasına, yani kuzeni Superb’in üretildiği yere taşınma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca Skoda’nın kendi evindeki fabrikaların tam kapasitede çalışıyor olması nedeniyle üçüncü bir fabrika kurmak istediği, muhtemel lokasyonların Türkiye ve Bulgaristan olduğu bilgisi verildi.

Avrupa'nın en büyük ağını kurmayı hedefliyor

Volkswagen Passat ve Arteon modelleri şuanda Almanya’daki Emden fabrikasında üretiliyor. Emden ve Hanover tesislerinde elektrikli araç üretmek isteyen Volkswagen Grubu, Zwickau fabrikası da dahil Avrupa’nın en büyük elektrikli araç üretim ağını kurmayı planlıyor.

http://europe.autonews.com/article/20181114/ANE/181119882/vw-mulls-moving-passat-production-to-skoda-plant-in-czech-republic