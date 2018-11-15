Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor

Otomobil Editörü
Yıllardır Dieselgate skandalının izlerini silmeye çalışan Volkswagen, artık elektrikli araç üretimine odaklandığını bir süredir dile getiriyordu. Hal böyle olunca, bu durumun etkilerini de yavaş yavaş görmeye başladık. Alman basınında çıkan haberlere göre Volkswagen Grubu Passat’ın üretimini Çek üretici Skoda’ya emanet etmeye hazırlanıyor.
Handelsblatt tarafından yapılan haberde Passat üretiminin Skoda’nın Kvasiny fabrikasına, yani kuzeni Superb’in üretildiği yere taşınma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca Skoda’nın kendi evindeki fabrikaların tam kapasitede çalışıyor olması nedeniyle üçüncü bir fabrika kurmak istediği, muhtemel lokasyonların Türkiye ve Bulgaristan olduğu bilgisi verildi.
Avrupa'nın en büyük ağını kurmayı hedefliyor
Volkswagen Passat ve Arteon modelleri şuanda Almanya’daki Emden fabrikasında üretiliyor. Emden ve Hanover tesislerinde elektrikli araç üretmek isteyen Volkswagen Grubu, Zwickau fabrikası da dahil Avrupa’nın en büyük elektrikli araç üretim ağını kurmayı planlıyor.
http://europe.autonews.com/article/20181114/ANE/181119882/vw-mulls-moving-passat-production-to-skoda-plant-in-czech-republic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Toyota da o zaman kötü üretiyor dememiz lazım!
Ya Honda!
Ve kaliteli ya da pahalı araç alamayan kişilerin ekonomisi anca Fiat gibi markalara yettiği için de tercih ediliyorlar, yani bizdeki gibi burun kıvırma işini yapmıyorlar, işimi görüyor mu ona bakarım diye düşünüyorlar.
Türkiye sadece ne kadar kaliteli olması isteniyorsa o kadar üretiyor araçlar ucuz olmak zorunda.
Passatı ülkemizde üretmezler merak etmeyin ama bu Türkiye'de kalitesiz olacağından değil, o ülkelerde kendi ülkelerinde ki fabrikaları çalışır halde tutmak istiyorlar...Ama maaşlarda yüksek o yüzden işçilerine yüksek maaş verebilecekleri yani pahalı modelleri ülkelerinde üretmeye devam edecekler.
Skoda gelirse ülkemize muhtemelen fabia,rapid ve bir ihtimal octavia üretirler belki bazı Volkswagen modelleride üretilir ...Çek cumhuriyetinde passat,suberp ve son yıllarda hızla popülerleşen SUV'lar üretilir.
Bu Skoda'nın yeni fabrikası en az yıllık 350 bin araç üretim kapasitesi olacak deniliyor, hakikaten çok büyük rakam...ülkemize hem istihdam hem ihracat açısından çok büyük fayda sağlar.Yan sanayiye etkisi'de var bunun.
Geçen sene Toyota 246 bin araç ihraç etti bunun değeri 4.6 milyar dolar.
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