Volkswagen araç paylaşım servisi için yeni bir elektrikli van geliştirdi

Alman otomotiv devi Volkswagen, kendi araç paylaşım servisi MOIA için yeni bir elektrikli van geliştirdi. Geliştirilen elektrikli van önümüzdeki yıl gibi kısa bir sürede üretime giriyor.

MOIA ismini verdiği araç paylaşım servisini geçtiğimiz yıl hayata geçiren Volkswagen, bu servis kapsamında halihazırda var olan fosil yakıtlı van modellerini kullanıyordu. Firma, geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen TechCrunch etkinliği kapsamında yeni bir elektrikli van konsepti tanıttı.

Konuyla ilgili konuşan MOIA CEO'su Ole Harms kendilerinin şehirlerdeki verimliliği arttırmak adına Londra'daki geçtiğimiz senenin TechCrunch etkinliğinde hayata geçtiklerini belirtirken, şehirlerdeki hava kirliliği, trafik ve gürültü sorununa çare olmak için yola çıktıklarını vurguluyor. CEO şirket olarak hedeflerinin 2025 yılına kadar Avrupa ve ABD'nin büyük şehirlerindeki araç sayısını 1 milyon azaltmak olduğunu belirtiyor.

Yeni tanıtılan elektrikli vanın 300 kilometre üzeri bir menzile sahip olduğunu belirten MOIA, yarım saatlik sürede %80 batarya doluluğuna ulaştığını bildiriyor. Aracın iç tasarımı özellikle araç paylaşımına yönelik olarak tasarlanırken, tekli koltuklarıyla 6 kişiye kadar ferah bir iç alan sunuyor.

Her koltuğunda okuma ışığı ve USB şarj portu sunan araçlarda yolcular için hızlı Wi-Fi bağlantısı da yer almakta. Araç aynı zamanda otonom sürüş de göz önünde bulundurularak tasarlanırken, firmanın ileriye yönelik planında otonom bir filoya sahip olmak yer alıyor.