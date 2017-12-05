Nissan gelecek yıl robo-taksi servisini test edecek

Dört yıl önce Nissan CEO'su Carlos Ghosn, şirketin 2020 yılına kadar tamamen otonom araçlar üreteceğini açıklayarak Nissan'ın otonom araç sektöründe ciddi bir ilerleme kaydedeceğini duyurmuştu. Ghosn'un işaret ettiği tarihe iki yıldan uzun bir süre var ancak önümüzdeki yıl Nissan'ın otonom araç çalışmaları için bir dönüm noktası olabilir. Şirket robo-taksi(tamamen otonom taksilerden oluşan) servisi Easy Ride'ı gelecek yıl Japonya'da test etmeyi planlıyor.





Bütün İşlemler Uygulama Üzerinden Gerçekleştirilecek

Japonya'nın Yokohama şehrinde gerçekleştirilecek olan test sürüşlerinde otonom sürüş teknolojisinin entegre edildiği Nissan'ın elektrikli Leaf modelleri kullanılacak. Nissan robo-taksi testlerinde; oyun, sağlık ve otomotiv alanlarından online hizmetler sunan Tokyo merkezli DeNA şirketiyle iş birliği yapacak. Bu yılın başında otonom sürüşe hareketlilik getirmek için iş birliği yapmaya başlayan iki şirket Easy Ride servisini birlikte yönetecek. Yolcuların uygulama aracılığıyla otonom taksi çağırabileceği ve ödeme işleminin tamamlanmasına bütün işlemlerin uygulama üzerinden yürütülebileceği Easy Ride servisi ile sadece belirlenen iki nokta arasında taşıma hizmeti sunulmayacak.





Nissan'ın açıklamasına göre Easy Ride ile yolculara restoran ve işletme önerilerinde bulunulabileceği gibi manzaralı güzergahlardan gidilmesi gibi seçenekler de yolcuların tercihine bırakılacak. Nissan ayrıca robo-taksi servisinin birden fazla dili destekleyeceğini ve müşteri güvenliği için uzaktan takip sistemine sahip olacağını belirtiyor.





Diğer Otomobil Üreticileri de Test Ediyor

5-18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan robo-taksi testlerine katılmak isteyen katılımcılar 15 Ocak'a kadar Easy Ride'ın web sitesi üzerinden kayıt olabilecek. Nissan'ın robo-taksi testleri, otonom sürüşü insanlara tanıtmak ve tamamen otonom araçların üretiminde önemli bir kilometre taşını geride bırakmak adına son derece önemli olsa da otomobil dünyasında bir ilk niteliği taşımıyor. Geride bıraktığımız yaz aylarında Google'ın otonom araç iştiraki Waymo halka açık otonom testlerine başlamış ve insanların otonom sürüşü deneyimlemesine izin vermişti. Benzer şekilde General Motors da Cruise Anywhere isimli program ile insanların otonom araçları test etmesine olanak sağlıyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/nissan-begins-public-robo-taxi-trials-next-year/