Avrupa'da satılacak ilk Çinli elektrikli araç, reklam için 14 bin km yol kat edecek

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Otomotiv sektöründeki elektriğe geçiş sürecine hızlıca adapte olan Çinli üreticiler, şimdi de ürettikleri araçları Avrupa pazarına sokmak için kolları sıvadı. Şanghay merkezli bir startup olan Aiways de bunlardan bir tanesi. Aiways, Avrupa’da elektrikli araç satan ilk Çinli üretici olmak istiyor.

Tanıtım için 14 bin 231 km yol kat edecek

Mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda U5 adını verdiği elektrikli crossover’ını tanıtan şirket, söz konusu modeli Avrupa’da satışa sunmadan evvel dikkat çekmek için güzel bir reklam yöntemi bulmuş. Reklam projesi kapsamında iki U5 prototipi Çin’den Avrupa’ya doğru 14 bin 231 km yol kat edecek. Bu mesafenin bir elektrikli araç prototipinin çıkacağı en uzun yolculuk olduğu söyleniyor.

Dünyaca ünlü İpek Yolu üzerinden ilerleyecek yolculuk 17 Temmuz’da Xi’an kentinden başlayacak ve Eylül ayında Avrupa’da son bulacak. Bu süre zarfında pek çok ülkeden geçecek olan elektrikli crossover bu sayede değişik yol ve iklim koşullarının yanı sıra farklı şarj altyapılarına maruz kalacak. Yolculuğun Eylül ayında bitecek olmasına rağmen U5’i satın almak isteyen Avrupalı müşterilerin 2020’nin Nisan ayına kadar beklemesi gerektiği belirtildi.

Avrupa’da satışa sunulacak Aiways U5, 140 kW güç ve 315 Nm torka sahip elektrik motorunu besleyen sıvı soğutmalı 63 kWh batarya sayesinde tek şarjla 460 km yol alabiliyor. Alüminyum-çelik alaşımından yapılan More Adaptable Structure (MAS) platformu sayesinde aracın kalite, konfor ve güvenlik açısından Avrupa’daki araçlarla yarışacağı söyleniyor.