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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor

Dünyanın en büyük otomobil gruplarından Volkswagen, dizel motorlara olan ilgisini, elektriğe kaydırıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Değişim içerisindeki otomobil endüstrisinde, üreticiler için öncelikli hedeflerden biri de yüksek yakıt tasarrufuna sahip modeller sunabilmek. Bu hedef doğrultusunda çeşitli teknolojiler üzerinde çalışan üreticiler, hibrit motor teknolojisi ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Geliştirdiği dizel motor teknolojileriyle, yakıt tasarrufu söz konusu olduğunda sektöre yön veren isimlerden biri olan Alman Volkswagen AG, yakın gelecekte hibrit ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşacağını belirtiyor.

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor
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2011 Jetta Hybrid

Kaliforniya'nın Palo Alto bölgesinde bir Elektronik Araştırma Merkezi bulunan Volkswagen, altıncı jenerasyon Jetta modeliyle, dizel motor teknolojilerinden elektrikli araçlara geçişin başlangıcını yapmayı planlıyor. Amerika pazarı için ilk hibrit otomobilini bu yılın sonuna doğru satışa sunacak olan Volkswagen'de tepe yöneticisi Martin Winterkorn konuyla ilgili açıklamasında, "otomobil dünyasındaki elektrik dönüşümünde Volkswagen'in anahtar rol oynayacağına can-ı gönülden inanıyorum" dedi.

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor
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Audi E-Tron

Volkswagen'deki değişim rüzgarlarının ilk yansımalarını çok amaçlı spor arazi aracı Touareg ve ülkemizde de sevilen bir sedan olan Jetta'da göreceğiz. Tesla Motors ile iş birliğine giderek RAV4 modelinin elektrik versiyonunu hazırlayan Toyota, geçtiğimiz günlerde alternatif teknolojilerle donattığı Focus modelini Amerika başkanı Barack. H. Obama'ya denettiren Ford ve hidrojen de dahil olmak üzere farklı yakıt seçenekleri üzerinde çalışan BMW gibi güçlü rakiplerine karşı Volkswagen, agresif bir gelişim hedefliyor.

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor
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Porsche 918 Spyder

Önümüzdeki yıl, Golf modelinin elektrikli yeni bir versiyonunu test etmeyi planlayan Volkswagen, 2013 yılında Golf ve Passat'ın hibrit versiyonlarını satışa sunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyanın en büyük otomobil gruplarından biri olan Volkswagen'in çatısı altında çok sayıda marka bulunuyor ve firmanın aldığı değişim kararı, bu markaların geleceği için de önemli rol oynuyor. Örneğin Audi, elektrikli süper-spor yol otomobili e-tron, Porsche ise hibrit Cayenne ve 918 Spyder modellerini hazırlıyor.

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor
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Volkswagen E-Up!

Arazi araçlarında, safkan sporcularında ve lüks sedanlarında yeni motor teknolojilerini kullanmayı planlayan Volkswagen, yüksek verimlilik sunan minik şehir otomobilleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Gordon Murray'ın yenilikçi T-19'una karşı Volkswagen, elektrikli şehir otomobili E-Up! ile iddialı olmayı hedefliyor. Volkswagen'dan yapılan açıklamaya göre tek şarj ile 93 mil gidebilen E-Up!, 40 mil gidebilen 2011 model Chevy Volt'a kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor.

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor
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Volkswagen Touareg Hybrid

Volkswagen tepe yöneticisi Winkerton, "...Bizim müşterilerimiz, bazı şeylerden fedakarlık etmeye razı olmaz, mevcut Golf modelindeki yüksek standardı, elektrikli Golf'te de bekleyeceklerdir..." dedi. Alman otomobil üreticisi, ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, Tennessee'nin Chattanooga bölgesinde 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim üssü açmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni fabrikası, 1988 yılında kapatılan Pennsylvania fabrikasından bu yana, Volkswagen'in Amerika'daki ilk otomobil üretim tesisi olacak.

Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor
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Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini de daha "yeşil" dostu olacak

1970 yılında 570.000 araç satarak o dönemde Amerika'daki en popüler yabancı otomobil markası olmayı başaran Volkswagen, devam eden süreçte pozisyon kaybetmeye başlamış ve bu ününü kademeli olarak Toyota ve Hyundai gibi Uzakdoğulu üreticilere kaptırmıştı. 2018 yılına kadar endüstrinin zirvesine yerleşmeyi hedefleyen Volkswagen, bu hedefleri doğrultusunda Amerika'daki otomobil satışlarını mevcut rakamlara göre iki kat arttırmayı ve 800.000 VW ile 200.000 Audi markalı araç satmayı hedefliyor.


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m.t.y. 9 yıl
Arkadaşlar, çıkacak haberleri duyar gibiyim:
" dağ başında aracının şarzı biten Ali rıza bey, yolun kenarından geçen yüksek gerilim hattına kanca atarak aracını şarj etmeye çalışırken çarpılarak hastaneye kaldırıldı"
:))
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sewok 9 yıl
butun dunyada yavas yavas elektrik fiyatlari artiyor. ulkemizde ise elektrikli araclar yollara cikar cikmaz elektrige kesin buyuk bir zam gelir + devlet elektrikli arac sahiplerine ozel elektrik vergisi adi altinda yeni bir vergi ekler... saka bir yana dunyanin elektrik uretimi yetersiz kaliyor ve alternatif enerjilerde henuz pahaliya mal oluyor.
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garcia1905 9 yıl
devamlılıgının olacagını sanmıyorum bu elektirikli arabaların istanbulda elektirikli ufolar yüzünden bile kışın ne kadar sorun yaşıoruz günlerce elektiriksiz kaldıgımız oluyor..kaldıki elektirikli aarabaların çoğaldıgını düşünürsek türkiyenin santralleri pert olur buna eminim..


ama bi adım oldugu gerçektir kim bilir belki ileride kendi kendini şarj eden arablar piller çıkar bildigimiz bisikletteki dinamo sistemi gibi:D


güneş enerjisi çok daha savundugum bir sistem ama ondada enerjiyi arabada depolama sorunu var...

bence türkiye cumhuriyeti elektirik olayını fln geçsin petroldeki agır vergileri yapılan zamları bi gözden geçrsinler petrol fiyatlarını avrupadaki abd deki gibi uygun fiyatlara çekmeye baksınlar çünkü elektirikte çok vahim durumlardayız...

dünyadaki elektiriğin 3 te 1 i kömür gibi katı yakıtlardan elde edilir ve bunları elde etmek içinde dağlar tepeler havaya ucururlur ormanlar mahvedilir nereye kadar?
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e j d e r 9 yıl

elektrikli motorların önce şehir içi
araçlarda yaygınlaşacağını düşünüyorum
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mehmetgirgin 9 yıl
nedense audi ve wolkswagen i seviyorum
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T N T 9 yıl
Bu hibrit motor dedikleri ektrikle çalışma olayı öyle prize takılıp da şarj etme değil. Araçta 2 motor bulunuyor yakıtla çalışan ve elektrikle. Elektrikle çalışan motorun şarjı bittiği zaman yakıta geçiyosunuz ve araç yakıtla çalışırken elektrik mororu şarj ediliyor şarj tamamlanınca tekrar elektrik motoru kullanılmaya başlanıyor.
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Karizmatikemmi 9 yıl

mehmetgirgin

nedense audi ve wolkswagen i seviyorum

Sağlam araba ikiside ondandır
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DeistSuat 9 yıl
nükleer ererjiyi elektrik enerjisine dönüştürmesine gerek var(zaten bu olay var fakat doğru düzgün kullanılmıyor).
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FB®h Pozitif 9 yıl
Ne olacak TSI 'lara 10000 lira fark koyan Doğuş bunlara da 30000 lira fark koyar.
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thekurufasulye 9 yıl
Geleceğin enerjisi elektrik olacağı belli fakat Dünya'da bunu kaldırabilecek elektrik santrali varmı ki?
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RevivaL 9 yıl
Benim bildiğim yok fakat geleceğin enerjisi elektirlk olarak belirlenmişse bunu karşılayabilecek teknolojiyi de gelişir artık
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@Majesty 9 yıl

ThunderVolt

Elektrikli araç deyince favorim Volt


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O kadar büyük jantları nasıl elektrik gücü ceviriyor






Elektrik güzel tamam da arazide nasıl olucak o iş
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