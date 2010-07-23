Volkswagen'da değişim rüzgarları: Dizel odaklı yaklaşım yerini elektriğe bırakıyor

Değişim içerisindeki otomobil endüstrisinde, üreticiler için öncelikli hedeflerden biri de yüksek yakıt tasarrufuna sahip modeller sunabilmek. Bu hedef doğrultusunda çeşitli teknolojiler üzerinde çalışan üreticiler, hibrit motor teknolojisi ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Geliştirdiği dizel motor teknolojileriyle, yakıt tasarrufu söz konusu olduğunda sektöre yön veren isimlerden biri olan Alman Volkswagen AG, yakın gelecekte hibrit ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşacağını belirtiyor.

2011 Jetta Hybrid

Kaliforniya'nın Palo Alto bölgesinde bir Elektronik Araştırma Merkezi bulunan Volkswagen, altıncı jenerasyon Jetta modeliyle, dizel motor teknolojilerinden elektrikli araçlara geçişin başlangıcını yapmayı planlıyor. Amerika pazarı için ilk hibrit otomobilini bu yılın sonuna doğru satışa sunacak olan Volkswagen'de tepe yöneticisi Martin Winterkorn konuyla ilgili açıklamasında, "otomobil dünyasındaki elektrik dönüşümünde Volkswagen'in anahtar rol oynayacağına can-ı gönülden inanıyorum" dedi.

Audi E-Tron

Volkswagen'deki değişim rüzgarlarının ilk yansımalarını çok amaçlı spor arazi aracı Touareg ve ülkemizde de sevilen bir sedan olan Jetta'da göreceğiz. Tesla Motors ile iş birliğine giderek RAV4 modelinin elektrik versiyonunu hazırlayan Toyota, geçtiğimiz günlerde alternatif teknolojilerle donattığı Focus modelini Amerika başkanı Barack. H. Obama'ya denettiren Ford ve hidrojen de dahil olmak üzere farklı yakıt seçenekleri üzerinde çalışan BMW gibi güçlü rakiplerine karşı Volkswagen, agresif bir gelişim hedefliyor.

Porsche 918 Spyder

Önümüzdeki yıl, Golf modelinin elektrikli yeni bir versiyonunu test etmeyi planlayan Volkswagen, 2013 yılında Golf ve Passat'ın hibrit versiyonlarını satışa sunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyanın en büyük otomobil gruplarından biri olan Volkswagen'in çatısı altında çok sayıda marka bulunuyor ve firmanın aldığı değişim kararı, bu markaların geleceği için de önemli rol oynuyor. Örneğin Audi, elektrikli süper-spor yol otomobili e-tron, Porsche ise hibrit Cayenne ve 918 Spyder modellerini hazırlıyor.

Volkswagen E-Up!

Arazi araçlarında, safkan sporcularında ve lüks sedanlarında yeni motor teknolojilerini kullanmayı planlayan Volkswagen, yüksek verimlilik sunan minik şehir otomobilleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Gordon Murray'ın yenilikçi T-19'una karşı Volkswagen, elektrikli şehir otomobili E-Up! ile iddialı olmayı hedefliyor. Volkswagen'dan yapılan açıklamaya göre tek şarj ile 93 mil gidebilen E-Up!, 40 mil gidebilen 2011 model Chevy Volt'a kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor.

Volkswagen Touareg Hybrid

Volkswagen tepe yöneticisi Winkerton, "...Bizim müşterilerimiz, bazı şeylerden fedakarlık etmeye razı olmaz, mevcut Golf modelindeki yüksek standardı, elektrikli Golf'te de bekleyeceklerdir..." dedi. Alman otomobil üreticisi, ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, Tennessee'nin Chattanooga bölgesinde 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim üssü açmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni fabrikası, 1988 yılında kapatılan Pennsylvania fabrikasından bu yana, Volkswagen'in Amerika'daki ilk otomobil üretim tesisi olacak.

Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini de daha "yeşil" dostu olacak

1970 yılında 570.000 araç satarak o dönemde Amerika'daki en popüler yabancı otomobil markası olmayı başaran Volkswagen, devam eden süreçte pozisyon kaybetmeye başlamış ve bu ününü kademeli olarak Toyota ve Hyundai gibi Uzakdoğulu üreticilere kaptırmıştı. 2018 yılına kadar endüstrinin zirvesine yerleşmeyi hedefleyen Volkswagen, bu hedefleri doğrultusunda Amerika'daki otomobil satışlarını mevcut rakamlara göre iki kat arttırmayı ve 800.000 VW ile 200.000 Audi markalı araç satmayı hedefliyor.