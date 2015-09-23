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Volkswagen'in emisyon skandalı büyüyor

Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda sizlere aktardığımız Volkswagen'in emisyon skandalı hala konuşuluyor. Son bilgiler Alman otomotiv devinin hileli araçları geri çağırmak için hazırlandığı yönünde anca
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Volkswagen'in emisyon skandalı büyüyor
 
Geçtiğimiz günlerde Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in adı ilginç bir skandala karıştı. Skandal ilk olarak Batı Virginia Üniversitesi tarafından yapılan karşılaştırmada ortaya çıktı. Üniversite piyasada bulunan dizel araçları portatif emisyon cihazı ile test ederken, VW araçlardaki emisyon değerinin standardın çok üzerine çıkması dikkat çekerken, emisyon değerlerinin Jetta'da 15-30 kat, Passat'ta ise 5-20 kat arası daha yüksek çıkması skandalın fitilini ateşledi.
Üniversite yetkilileri test sonuçlarından emin olduktan sonra bu durumun üzerine giderek neden kaynaklandığını anlamak istedi. Aracın sabit tutulduğu emisyon testlerinde değerler standartların altında kalırken "normal kullanım" sırasında değerlerin göz ardı edilemeyecek derece yükselmesi ise Alman üreticinin hile yaptığı fikrini ortaya çıkardı. Yüklenen hileli bir yazılım sayesinde emisyon testine giren araçlar testte olduğunu anlıyor ve bir çok özelliği devre dışı bırakarak çevreye normalden düşük zararlı gaz salgılıyordu.
Volkswagen'in emisyon skandalı büyüyor
 
Skandalın ortaya çıkmasının ardından ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) VW'nin testlerde usulsüzlük yaptığını ve 18 milyar dolarlık bir ceza ödemesi gerekeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise şirket yöneticilerinden itiraflar gelmeye başladı. CEO Martin Winterkorn önce "işi batırdık" diyerek testlerde hile yaptıklarını kabul ederken, masraflar için yaklaşık 7.5 milyar dolar bütçe ayırdıklarını açıkladı.
Şirket sonrasında ise dizel Type EA189 motorunun manipüle edildiğini ve ABD içerisinde 482 bin otomobilin etkinlendiği söylendi. Reuters ise dünya genelinde yaklaşık 11 milyon aracın etkilendiğini söylüyor. Bu da skandalın diğer ülkelere sıçramasına yol açtı. Güney Kore Çevre Bakanlığı yetkilisi Park Pan-kyu şirketin bazı araçlarının yeniden incelemeye alınacağını açıkladı. Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin de soruşturmanın Avrupa'da da başlatılmasını istedi. VW'nin ana vatanı Almanya'da ise başbakan Merkel "olayın açıklığa kavuşturulması için şeffaflık ortaya konulmalı" şeklinde konuşurken Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ise "skandalla birlikte Almanya’daki Volkswagen bünyesindeki işyerleri de tehlikeye girecek” dedi.
Hisse değeri 2 günde toplam %33 eridi (25 milyar dolar) ve 51 milyar Euro'ya gerileyen şirket, problemi çözmek için ünlü hukuk bürosu Kirkland and Ellis ile anlaştı. Hükümete karşı büyük davalarda uzman olan şirket daha önce BP'yi Deepwater Horizon petrol sızıntısı kazasında savunmuştu. VW CEO'su Martin Winterkorn'in yerini Porsche CEO'su Matthias Müller'e ya da BMW'den gelen Herbert Diess'e bırakacağı konuşuluyor.

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hlksnrr 3 yıl en beğenilen
Ne güzel ülke şu amerika çatır çatır hesap soruyor vatandaşı kandırıldı yalan beyan verildi diye.

Birde bize bak seçimlerle uğraşan,üretimi olmayan,parası dolardan 3 kat değersiz adaleti ve hukuku olmayan ortadoğu ülkesi.
Ne güzel ülke şu amerika çatır çatır hesap soruyor vatandaşı kandırıldı yalan beyan verildi diye.Birde bize bak seçimlerle uğraşan,üretimi olmayan,p...
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9 Yanıt Yanıtla +785
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June34 3 yıl
Bizim satışları etkilemez. Dış güçlerin oyunu deriz. Büyük oyunu bozarız.
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reguse 3 yıl
DSG mağdurlarının ahı tuttu.
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maverick666 2 ay
Bir emisyon skandali buyuyor konusu vardi ne oldu. VW batmadi mi halen:)
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Rekcufnimda 8 ay
Bu konu ile ilgili son güncellemeler nedir acaba ?
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Muqarnas 8 ay Rekcufnimda
Netflix'de Kirli Para adlı belgeselin Sert Nox bölümünü mutlaka izlemeli herkes.
"Bir arabanın maliyeti nasıl bir insanın canından üstün tutulur?"
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sk67a 11 ay
Oylum oylum.. Audi’nin 4 adet halkasından birinin kelepçe olarak resmedilmesi yaratıcı.




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61tosunpasa61 8 ay sk67a
Adam mapusta ama hala savunanlar var bizde
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sk67a 11 ay
25 milyar dolar A.B.D. zımbaladı Kuzey Amerika diyarında.
Kendi anavatanı Almanya’da 1 milyar Euro da üzerine tuz biber olarak eklendi bu tescilli düzenbaz şirkete.



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sk67a 11 ay
Haşırtıngen. 1 milyar Euro ceza kesildi Vosvos’a, Avrupa’da.
Hem de kendi vatanında, Alamannnyalarda.



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Kaiser75 11 ay
Almanya'yı sarsan egzoz skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenlendi.
Münih Başsavcılığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Şirket, dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılım Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.
Audi'yi de bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu, henüz baskınla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Audi sözcüsü, sadece resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı.
Böylece Münih'te süren soruşturma kapsamında şüphelilerin sayısı yirmiye ulaşmış oldu. Söz konusu kişiler arasında iki eski yönetim kurulu üyesi de bulunuyor. Baskın, Audi'de yapılan dördüncü arama oldu. Daha önce Audi'nin Ingolstadt'taki merkezinde de arama yapılmıştı.
Audi yöneticisinin evine polis baskını
Geçen hafta Federal Motorlu Taşıt Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7'nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.
SKANDAL ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR
Volkswagen'in ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzoz arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.
Mayıs ayında ABD'de Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn ile şirketin beş yöneticisi hakkında dava açılmıştı. Altı Volkswagen yetkilisi, ABD'nin emisyon düzenlemelerine tabi olmamak için "bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sahtekarlık yapmakla" suçlanıyor.
Münih ve Braunschweig başsavcılıkları, iki buçuk yıldır Volkswagen ve Audi'den çok sayıda kişi hakkında soruşturma yürütüyor.
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DaggeredByRuhtan 11 ay Kaiser75
sen hala buraya yazmaya devam mı ediyorsun ya burda post kastın resmen tamam anladık
klavye artistleri vw yi batıramadı anlayamdın mı hala ?
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autotech1 1 yıl
Arkadaşlar, yeni nesil benzinli motorlar dizelleri aratmıyor. Dizel araçlar, benzinli motorlar 100 km.de 10 L. yaktığı zamanlarda popülerdi. Günümüzdeki benzinli motorların yakıt tüketimleri oldukça düştü.
Örneğin sıfır aldığım 1.4 TSI 125 hp passat henüz 6.000 km. olmak üzere. Bu km. boyunca en baştan bu yana ortalama tüketim 7 L. civarı. %80 şehiriçi %20 şehirdışı. Dizel olsa kaç yakacak? Tahminim en az 5.5-6 yakardı. Birkaç aracım olduğundan passatla yılda 10.000 km. bile yapamıyorum. Şu an benim aracımın aynısının dizeli 21.000 TL. daha pahalı. Yani 21.000 TL.yi az yaksın diye tamamen aynı donanım bir araca vereceğiz. Böyle bir saçmalık olamaz.
2. ele satarken de bu aradaki 21.000 TL. olan fark eriyor. Benzinli ile arasında 10.000 TL. bile fark etmiyor. Dizelin bakımları ve arızaları çok pahalı, ayrıca benzinli araca göre arıza oranı daha yüksek.
Kısaca yılda 20-30 bin. km. yapmıyorsanız dizele hiç bulaşmayın. Çoğu ülkede yasaklanacak olan bu motorlar ülkemizde 20.000 TL. farkla satılıyor. Anlamak gerçekten de mümkün değil.
İyi günler dilerim...
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sk67a 1 yıl

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aknasmub 1 yıl sk67a
Orada yasaklananları bize yollarlar. Çok da güzsl şekilde kullanırız biz de
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ender 1 yıl
Bu sorun bende var.
2012 aracım tdi jetta benim aracım in bu kapsamda olduğunu nasil anlarim
mbigpara.hurriyet.com.tr/...
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