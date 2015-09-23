Volkswagen'in emisyon skandalı büyüyor

Geçtiğimiz günlerde Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in adı ilginç bir skandala karıştı. Skandal ilk olarak Batı Virginia Üniversitesi tarafından yapılan karşılaştırmada ortaya çıktı. Üniversite piyasada bulunan dizel araçları portatif emisyon cihazı ile test ederken, VW araçlardaki emisyon değerinin standardın çok üzerine çıkması dikkat çekerken, emisyon değerlerinin Jetta'da 15-30 kat, Passat'ta ise 5-20 kat arası daha yüksek çıkması skandalın fitilini ateşledi.

Üniversite yetkilileri test sonuçlarından emin olduktan sonra bu durumun üzerine giderek neden kaynaklandığını anlamak istedi. Aracın sabit tutulduğu emisyon testlerinde değerler standartların altında kalırken "normal kullanım" sırasında değerlerin göz ardı edilemeyecek derece yükselmesi ise Alman üreticinin hile yaptığı fikrini ortaya çıkardı. Yüklenen hileli bir yazılım sayesinde emisyon testine giren araçlar testte olduğunu anlıyor ve bir çok özelliği devre dışı bırakarak çevreye normalden düşük zararlı gaz salgılıyordu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) VW'nin testlerde usulsüzlük yaptığını ve 18 milyar dolarlık bir ceza ödemesi gerekeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise şirket yöneticilerinden itiraflar gelmeye başladı. CEO Martin Winterkorn önce "işi batırdık" diyerek testlerde hile yaptıklarını kabul ederken, masraflar için yaklaşık 7.5 milyar dolar bütçe ayırdıklarını açıkladı.

Şirket sonrasında ise dizel Type EA189 motorunun manipüle edildiğini ve ABD içerisinde 482 bin otomobilin etkinlendiği söylendi. Reuters ise dünya genelinde yaklaşık 11 milyon aracın etkilendiğini söylüyor. Bu da skandalın diğer ülkelere sıçramasına yol açtı. Güney Kore Çevre Bakanlığı yetkilisi Park Pan-kyu şirketin bazı araçlarının yeniden incelemeye alınacağını açıkladı. Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin de soruşturmanın Avrupa'da da başlatılmasını istedi. VW'nin ana vatanı Almanya'da ise başbakan Merkel "olayın açıklığa kavuşturulması için şeffaflık ortaya konulmalı" şeklinde konuşurken Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ise "skandalla birlikte Almanya’daki Volkswagen bünyesindeki işyerleri de tehlikeye girecek” dedi.

Hisse değeri 2 günde toplam %33 eridi (25 milyar dolar) ve 51 milyar Euro'ya gerileyen şirket, problemi çözmek için ünlü hukuk bürosu Kirkland and Ellis ile anlaştı. Hükümete karşı büyük davalarda uzman olan şirket daha önce BP'yi Deepwater Horizon petrol sızıntısı kazasında savunmuştu. VW CEO'su Martin Winterkorn'in yerini Porsche CEO'su Matthias Müller'e ya da BMW'den gelen Herbert Diess'e bırakacağı konuşuluyor.