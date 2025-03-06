Volkswagen, araçlarında fiziksel düğmelere dönüş yapacak

2022'nin sonlarında Volkswagen, geleneksel fiziksel düğmeleri bırakıp direksiyonda dokunmatik kontrollere geçiş yapmıştı. Klima, koltuk ısıtma ve ses ayarlarını da dokunmatik hale getiren Volkswagen, kullanıcıların şikayetlerini dinleyerek, bazı işlevlerin yeniden fiziksel tuşlarla kontrol edileceğini açıkladı.
Önemli işlevler fiziksel düğme ile kontrol edilecek
Volkswagen tasarım patronu, direksiyonda da fiziksel düğmelere geçileceğini söyledi. Yaptıkları hatanın farkında olduklarını söyleyen Mindt, insanların geri birldirim sağlayan fiziksel tuşları sevdiklerini ve otomobilin telefondan farklı olduğunu ifade etti.
İlk model Volkswagen ID.2all olacak
Fiziksel tuşların yer alacağı ilk model, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli ID.2all olacak. Dün tanıtılan ID.Every1 konseptinin üretim versiyonu da aynı düzeni sürdürecek. Tabi dokunmatik ekran bir yere gitmeyecek, diğer birçok işlev bu ekran üzerinden kontrol edilmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...