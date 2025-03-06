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Tam Boyutta Gör Son yıllarda otomobillerdeki fiziksel tuşlar yerini dokunmatik tuşlara bırakmaya başladı. Birçok sürücünün şikayet ettiği bu değişime kulak kabartan Volkswagen, yeni modellerinde yeniden fiziksel tuşlara dönüş yapacağını açıkladı. Şirketin tasarım patronu Andreas Mindt, ID.2 ile başlayarak gelecekteki modellerin temel işlevler için fiziksel kontrollere sahip olacağını söyledi.

2022'nin sonlarında Volkswagen, geleneksel fiziksel düğmeleri bırakıp direksiyonda dokunmatik kontrollere geçiş yapmıştı. Klima, koltuk ısıtma ve ses ayarlarını da dokunmatik hale getiren Volkswagen, kullanıcıların şikayetlerini dinleyerek, bazı işlevlerin yeniden fiziksel tuşlarla kontrol edileceğini açıkladı.

Önemli işlevler fiziksel düğme ile kontrol edilecek

Tam Boyutta Gör Mindt, yeni modellerinin beş en önemli işlev için fiziksel düğmeler kullanacağını söyledi. Bu işlevler, ses, koltuk ısıtması, fan kontrolleri ve dörtlüler olacak ve bilgi-eğlence ekranının hemen altında konumlanacak. Mindt, bu değişikliğin bundan sonra ürettikleri bütün araçlarda geçerli olacağını belirtti.

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Volkswagen tasarım patronu, direksiyonda da fiziksel düğmelere geçileceğini söyledi. Yaptıkları hatanın farkında olduklarını söyleyen Mindt, insanların geri birldirim sağlayan fiziksel tuşları sevdiklerini ve otomobilin telefondan farklı olduğunu ifade etti.

İlk model Volkswagen ID.2all olacak

Fiziksel tuşların yer alacağı ilk model, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli ID.2all olacak. Dün tanıtılan ID.Every1 konseptinin üretim versiyonu da aynı düzeni sürdürecek. Tabi dokunmatik ekran bir yere gitmeyecek, diğer birçok işlev bu ekran üzerinden kontrol edilmeye devam edecek.

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Volkswagen, araçlarında fiziksel düğmelere dönüş yapacak