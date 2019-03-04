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Volvo, 2020'den itibaren tüm araçlarında 180 km/s hız limiti uygulayacak

2020'den itibaren ürettiği araçlarda kimsenin ölmeyeceğini iddia eden Volvo, bunun için sürücü davranışlarını değiştirmeye odaklanıyor. İlk hamle tüm araçlarda 180 km/s hız sınırı uygulamak olacak.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo, 2020'den itibaren tüm araçlarında 180 km/s hız limiti uygulayacak
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İsveçli üretici Volvo, 2015 yılında şu iddiayla karşımıza çıkmıştı: “2020 yılından itibaren ürettiğimiz araçlarda kimse ölmeyecek.” Ürettiği araçların sağlamlığıyla bilinen marka, bu iddiasının arkasında durarak gerekli çalışmalara başladı. İlk adım olarak 2020 yılından itibaren üretilecek tüm Volvo’ların son hızı 180 km/s ile sınırlandırılacak.

"Sürüş asistanları yeterli değil" 

Volvo’nun da dahil olduğu tüm yeni araçlarda güvenliği arttıracak pek çok sürüş asistan sistemi mevcut. Ancak İsveçli üretici ölüm veya ağır yaralanmalara yol açan kazaların yalnızca bu sistemlerle engellenemeyeceğine inanıyor. Belli bir hızın üzerinde hiçbir sistemin işe yaramayacağını belirten Volvo, bu müdahale ile sürücülerin aşırı hız yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Hız limitinin de tamamen çözüm olmayacağını ifade eden yetkililer, “bir kişinin bile hayatını kurtarsak buna değer” mantığıyla hareket ediyor.

Okul ve hastane yakınlarında araç otomatik yavaşlayacak 

Volvo, tüm otomobil üreticilerinin araçlarına “sürücülerin davranışlarını değiştirmeye yönelik teknolojiler” ekleme hakkının olduğunu ve hatta bunun bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor. İsveçli üretici ancak bu sayede aşırı hız, alkollü araba kullanma ve dikkatini yola vermeme gibi sorunların önüne geçilebileceğini söylüyor. Bu bağlamda şirket, son hızı sınırlamakla kalmayıp ”akıllı hız kontrolü” ve lokasyon odaklı “geofencing teknolojisi” kullanmaya da başlayacak. Bu teknolojiler de aracın hızını okul ve hastane yakınlarında otomatik olarak yavaşlatacak.

Meydana gelen trafik kazalarında hız faktörü büyük rol oynuyor. Elde edilen verilere göre ölümlü kazaların dörtte biri aşırı hız yapmaktan kaynaklanıyor. Volvo, 2020’den itibaren yürürlüğe koyacağı çalışmalarla diğer üreticilere örnek olmayı planlıyor.


https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/249678/volvo-cars-to-impose-180-kph-speed-limit-on-all-cars-to-highlight-dangers-of-speeding Yorum Yaz
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porsoro 2 ay en beğenilen
Bizdeki araba ilanlarını görür gibiyim. "2019 model hız limitsiz volvo. 2020'lerle karıştırmayın"
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TetraYazilim 2 ay
120-130 yeterli bir hız. Bundan fazlasında sağ kalma olasılığı oldukça düşük ki ölmeği dileyeceğimiz durumlarda kalmak da var.
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denizbay1 2 ay
Kesinlikle olmalı, yapılmalı. Hatta hükümetler global bir ortak karar alarak bunu topyekün yasalaştırmalı. 130 km/s gayet yeterli bir hız. Nasıl ki araçların çoğu şu anda 220'yi geçemiyor ve insanlar da bunu bildiği için ses etmiyor, gideri bu deyip susuyor, 130 olduktan bir süre sonra da aynını düşünecekler.
Kesinlikle olmalı, yapılmalı. Hatta hükümetler global bir ortak karar alarak bunu topyekün yasalaştırmalı. 130 km/s gayet yeterli bir hız. Nasıl ki araçların ço...
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redferrari 2 ay
Mercedes Benz sizi sınırlamaz, YouTube reklamı
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münzevii 2 ay
Bütün araçlarda olması imkansız. Adam aracıyla piste gidecek, buna da mı yasak diyecekler???
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Mesudum 2 ay
İstisna durumda kalmayı başaran ve rekabetçi bir kalite sunan firma bu oyunu bozar.
Samsung olmasa Apple bize hala "videoyu getirdik" havasında damla damla kalite(!) sunmaya devam ederdi.
AMD olmasa intel bize hala yüksek saat frekanslı verimsiz ve ısınan CPU'lar gömerdi.
Rekabet rekabet rekabet
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oguzhan297 2 ay
Okul hastanede otomatik yavaşlıcam ondan sonra arkadan gelen tofaş güm yok ya
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DH Misafiri 2 ay
Japonya özentisi
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1ses1 2 ay
Bizi ilgilendiren bir haber değil ötv ve döviz kuru ile alakalı. Alanlarda volvo almaz audi alır bmw alır alırda alır. clio bile 90.000 lerden kapı açılan bir ülkeden ne bekliyorsun.
Dünyada emisyon oranına göre vergilendirme yaparlar bizde parayı ver doğanın içine et politikası mevcut.
180 limit koysa ne olucak bide radar mevcut trafik cezaları belli. tabela olmasa bile ceza kesilen yollar mevcut. Örnek Bölünmüş yol 110km gidilmesi gerekirken birden 50km tabelası ardından foto finish kamerasıyla evine posta. Git bakalım 180 le neler oluyor.
Kısaca Türkiyede düzgün yol yok düzgün tabela yol işaretleri şeritleri mevcut değil iken bizi pek bağlamıyor bu haberler. Yolcularını düşünen bir volvo var oda olamsa emniyet kemeri denen birşey oluyacaktı .
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dfk24 2 ay
Onu yazılımla kaldırırlar ama mantıklı bir hareket.
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ridleyscott 2 ay
maksimum 130 km hıza sabitlenirse daha az kişi ölür. Hatta 90 sabitlense daha da az. Belki 70 yapılsa ölümlü kaza olmaz.
Hız dediğiniz bir adrenalin , keyif zevk işidir. Yoksa neden 300-500 bin eur para verip 300-400 km sürat yapan arabalar alsın insanlar ? Volvo seçimini yapmış, zaten hızla performansla adı anılan bir araç değil. İsabet olmuş bence, hız veya performans ile müşteri kazanma imkanı olan bir marka değil , güvenlik tarafına reklam yapar.
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showstopper41 2 ay
Otoyol veya bölünmüş yol olmayan gidiş-geliş yollarda sollama işlemini biran önce bitirebilmek için hız sınırı olmamalı. İnternetten yaptığım araştırmada şöyle bir kural okudum. "İki yönlü karayolunda geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla, bu Yönetmeliğin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine 2918 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz."
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yaman06 2 ay
B.kunu çıkardılar iyice. Tamamen göstermelik karar. Madem güvenlik önemli 130’a limitlesinler araçlarını.
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