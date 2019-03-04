Volvo, 2020'den itibaren tüm araçlarında 180 km/s hız limiti uygulayacak

"Sürüş asistanları yeterli değil"
Volvo’nun da dahil olduğu tüm yeni araçlarda güvenliği arttıracak pek çok sürüş asistan sistemi mevcut. Ancak İsveçli üretici ölüm veya ağır yaralanmalara yol açan kazaların yalnızca bu sistemlerle engellenemeyeceğine inanıyor. Belli bir hızın üzerinde hiçbir sistemin işe yaramayacağını belirten Volvo, bu müdahale ile sürücülerin aşırı hız yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Hız limitinin de tamamen çözüm olmayacağını ifade eden yetkililer, “bir kişinin bile hayatını kurtarsak buna değer” mantığıyla hareket ediyor.
Okul ve hastane yakınlarında araç otomatik yavaşlayacak
Volvo, tüm otomobil üreticilerinin araçlarına “sürücülerin davranışlarını değiştirmeye yönelik teknolojiler” ekleme hakkının olduğunu ve hatta bunun bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor. İsveçli üretici ancak bu sayede aşırı hız, alkollü araba kullanma ve dikkatini yola vermeme gibi sorunların önüne geçilebileceğini söylüyor. Bu bağlamda şirket, son hızı sınırlamakla kalmayıp ”akıllı hız kontrolü” ve lokasyon odaklı “geofencing teknolojisi” kullanmaya da başlayacak. Bu teknolojiler de aracın hızını okul ve hastane yakınlarında otomatik olarak yavaşlatacak.
Meydana gelen trafik kazalarında hız faktörü büyük rol oynuyor. Elde edilen verilere göre ölümlü kazaların dörtte biri aşırı hız yapmaktan kaynaklanıyor. Volvo, 2020’den itibaren yürürlüğe koyacağı çalışmalarla diğer üreticilere örnek olmayı planlıyor.
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/249678/volvo-cars-to-impose-180-kph-speed-limit-on-all-cars-to-highlight-dangers-of-speeding Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung olmasa Apple bize hala "videoyu getirdik" havasında damla damla kalite(!) sunmaya devam ederdi.
AMD olmasa intel bize hala yüksek saat frekanslı verimsiz ve ısınan CPU'lar gömerdi.
Rekabet rekabet rekabet
Dünyada emisyon oranına göre vergilendirme yaparlar bizde parayı ver doğanın içine et politikası mevcut.
180 limit koysa ne olucak bide radar mevcut trafik cezaları belli. tabela olmasa bile ceza kesilen yollar mevcut. Örnek Bölünmüş yol 110km gidilmesi gerekirken birden 50km tabelası ardından foto finish kamerasıyla evine posta. Git bakalım 180 le neler oluyor.
Kısaca Türkiyede düzgün yol yok düzgün tabela yol işaretleri şeritleri mevcut değil iken bizi pek bağlamıyor bu haberler. Yolcularını düşünen bir volvo var oda olamsa emniyet kemeri denen birşey oluyacaktı .
Hız dediğiniz bir adrenalin , keyif zevk işidir. Yoksa neden 300-500 bin eur para verip 300-400 km sürat yapan arabalar alsın insanlar ? Volvo seçimini yapmış, zaten hızla performansla adı anılan bir araç değil. İsabet olmuş bence, hız veya performans ile müşteri kazanma imkanı olan bir marka değil , güvenlik tarafına reklam yapar.
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