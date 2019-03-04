Volvo, 2020'den itibaren tüm araçlarında 180 km/s hız limiti uygulayacak

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İsveçli üretici Volvo, 2015 yılında şu iddiayla karşımıza çıkmıştı: “2020 yılından itibaren ürettiğimiz araçlarda kimse ölmeyecek.” Ürettiği araçların sağlamlığıyla bilinen marka, bu iddiasının arkasında durarak gerekli çalışmalara başladı. İlk adım olarak 2020 yılından itibaren üretilecek tüm Volvo’ların son hızı 180 km/s ile sınırlandırılacak.

"Sürüş asistanları yeterli değil"

Volvo’nun da dahil olduğu tüm yeni araçlarda güvenliği arttıracak pek çok sürüş asistan sistemi mevcut. Ancak İsveçli üretici ölüm veya ağır yaralanmalara yol açan kazaların yalnızca bu sistemlerle engellenemeyeceğine inanıyor. Belli bir hızın üzerinde hiçbir sistemin işe yaramayacağını belirten Volvo, bu müdahale ile sürücülerin aşırı hız yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Hız limitinin de tamamen çözüm olmayacağını ifade eden yetkililer, “bir kişinin bile hayatını kurtarsak buna değer” mantığıyla hareket ediyor.

Okul ve hastane yakınlarında araç otomatik yavaşlayacak

Volvo, tüm otomobil üreticilerinin araçlarına “sürücülerin davranışlarını değiştirmeye yönelik teknolojiler” ekleme hakkının olduğunu ve hatta bunun bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor. İsveçli üretici ancak bu sayede aşırı hız, alkollü araba kullanma ve dikkatini yola vermeme gibi sorunların önüne geçilebileceğini söylüyor. Bu bağlamda şirket, son hızı sınırlamakla kalmayıp ”akıllı hız kontrolü” ve lokasyon odaklı “geofencing teknolojisi” kullanmaya da başlayacak. Bu teknolojiler de aracın hızını okul ve hastane yakınlarında otomatik olarak yavaşlatacak.

Meydana gelen trafik kazalarında hız faktörü büyük rol oynuyor. Elde edilen verilere göre ölümlü kazaların dörtte biri aşırı hız yapmaktan kaynaklanıyor. Volvo, 2020’den itibaren yürürlüğe koyacağı çalışmalarla diğer üreticilere örnek olmayı planlıyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/249678/volvo-cars-to-impose-180-kph-speed-limit-on-all-cars-to-highlight-dangers-of-speeding