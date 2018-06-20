Volvo, 2025'ten itibaren araçlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanacak

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Yeni nesil Volvo S60 modelinden başlayarak dizel motorları ürün gamından çıkaracağını ve elektrikli araçlara odaklanacağını açıklayan İsveçli üretici, geçtiğimiz günlerde geleceğe yönelik bir başka planını daha açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı itibariyle üretilen Volvo imzalı araçlarda en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş plastik kullanılacak.

Otomotiv sektöründe sürdürülebilirliği odak noktasına alan Volvo, bu amacı doğrultusunda gelecekteki araçlarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanacak. Şirket, bu konudaki kararlılığını göstermek için XC60 T8 plug-in hibrit SUV’un özel bir versiyonunu üretti. Standart XC60’a birebir benzeyen bu özel versiyonun farkı, kabin tarafında geri dönüştürülmüş materyaller içeren plastik parçaların kullanılmış olmasından ileri geliyor.

Söz konusu Volvo XC60 modelinin konsolu atılmış balık ağları ve halatlar kullanılarak geri dönüştürülen plastik materyallerden oluşturulmuş. Koltuklar ve paspaslarda da plastik pet şişelerden elde edilen iplik ile tekstil atıklarından geri dönüştürülen pamuk karışımı kullanılmış. Eski Volvo modellerinden çıkarılan koltuklar da dönüştürülerek ses yalıtım malzemesi halini almış.

2025 yılından sonrası için böylesine güzel bir hedef koyan şirket, otomotiv endüstrisindeki tedarikçilerin de sürdürülebilir yeni nesil bileşenler geliştirerek kendisine destek vermesini istiyor. İsveçli üretici daha önce de 2019 yılından itibaren elektrikli araçlara odaklanacağını açıklamıştı.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/230703/volvo-cars-aims-for-25-per-cent-recycled-plastics-in-every-new-car-from-2025