Tesla üretimi hızlandırmak için otomobillerin renk seçeneklerini azaltacak

Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, uzun süredir üretim hattında yaşanan yavaşlıktan dolayı müşteri siparişlerini yetiştirememesiyle haberlerimize konu oluyordu. Alınan bir kararla artık üretime girecek elektrikli otomobillerin renk seçeneklerinin azaltılacağı açıklandı.

Kaldırılan renkleri isteyen müşteriler ekstra para ödeyecek

Tesla CEO'su Elon Musk bugün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üretim sürecini hızlandırmak için bazı renk seçeneklerinin kaldırılacağını açıkladı. Şirket daha önce Model S, Model X ve Model 3 üretimlerinde yedi renk seçeneği sunuyordu. Musk'ın attığı tweete göre Obsidyen Siyah ve Metalik Gümüş renkler artık üretim bandına girmeyecek. Ancak yine de bu renklerde otomobil almak isteyen müşteriler artı bir ücretle özel sipariş verebilecekler.

https://twitter.com/elonmusk/status/1039390759907020801

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Şirketin sözcüsü ise Musk'ın tweetineşunları söyledi: "Ürünlerimizin değerini en iyi şekilde yansıtmak için fiyatlama ve mevcut seçenekleri zaman zaman ayarlıyoruz ve üretim faaliyetlerimizi kolaylaştırıyoruz." Tesla'nın diğer beş renk seçeneği için ise herhangi birüretime devam edeceğini de belirtelim.