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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla üretimi hızlandırmak için otomobillerin renk seçeneklerini azaltacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla üretimi daha da hızlandırmak için araçların renk seçeneklerin azaltma yoluna gidiyor. CEO Musk'ın Twitter üzerinden paylaştığı bu gelişmenin detayları haberimizde.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, uzun süredir üretim hattında yaşanan yavaşlıktan dolayı müşteri siparişlerini yetiştirememesiyle haberlerimize konu oluyordu. Alınan bir kararla artık üretime girecek elektrikli otomobillerin renk seçeneklerinin azaltılacağı açıklandı.

Kaldırılan renkleri isteyen müşteriler ekstra para ödeyecek

Tesla CEO'su Elon Musk bugün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üretim sürecini hızlandırmak için bazı renk seçeneklerinin kaldırılacağını açıkladı. Şirket daha önce  Model S, Model X ve Model 3 üretimlerinde yedi renk seçeneği sunuyordu. Musk'ın attığı tweete göre Obsidyen Siyah ve Metalik Gümüş renkler artık üretim bandına girmeyecek. Ancak yine de bu renklerde otomobil almak isteyen müşteriler artı bir ücretle özel sipariş verebilecekler.
Şirketin sözcüsü ise Musk'ın tweetine ek olarak şunları söyledi: "Ürünlerimizin değerini en iyi şekilde yansıtmak için fiyatlama ve mevcut seçenekleri zaman zaman ayarlıyoruz ve üretim faaliyetlerimizi kolaylaştırıyoruz." Tesla'nın diğer beş renk seçeneği için ise herhangi bir ek ücret talep etmeden üretime devam edeceğini de belirtelim.

https://twitter.com/elonmusk/status/1039390759907020801 Yorum Yaz
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pspoor 8 ay
35.000 $ diye cikilan yolda, taban fiyat neredeyse 55.000 $ oldu. Ben de istiyorum basarili olsunlar, CO2 salinimi azalsin , ayrica araclari da cok guvenli. Ama isler biraz tuhaf yuruyor galiba Teslada...
35.000 $ diye cikilan yolda, taban fiyat neredeyse 55.000 $ oldu. Ben de istiyorum basarili olsunlar, CO2 salinimi azalsin , ayrica araclari da cok guvenli. Ama...
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khytr89 8 ay en beğenilen
Tesla interaktif bir şirket, müşterileriyle iç içe. Y ve Z kuşağına daha çok hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Musk'ın başarısı bence buradan geliyor.
Tesla interaktif bir şirket, müşterileriyle iç içe. Y ve Z kuşağına daha çok hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Musk'ın başarısı bence buradan geliyor.
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fotifoti 8 ay
Hepsini beyaz yapın Türkiye'ye satarsınız çok çok
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ouzqan 8 ay
Teori de olan şeyler pratikte olmadığının en büyük kanıtı bu oldu bu araba. Başlangıç fiyatı bile arttı ama yine de bu adam bu işleri yapmasaydı piyasa bu yönde tövbe ivme göstermezdi
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yumruyen 8 ay

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fotifoti 8 ay
Hepsini beyaz yapın Türkiye'ye satarsınız çok çok
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khytr89 8 ay en beğenilen
Tesla interaktif bir şirket, müşterileriyle iç içe. Y ve Z kuşağına daha çok hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Musk'ın başarısı bence buradan geliyor.
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pspoor 8 ay
35.000 $ diye cikilan yolda, taban fiyat neredeyse 55.000 $ oldu. Ben de istiyorum basarili olsunlar, CO2 salinimi azalsin , ayrica araclari da cok guvenli. Ama isler biraz tuhaf yuruyor galiba Teslada...
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