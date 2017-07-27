Volvo XC40, resmi web sitesinde göründü

Şimdiye kadar Volvo XC40'ın sadece casus fotoğraflarını ve iç mekanını görebilmiştik. Ancak şimdi Volvo.lov isimli Instagram hesabı, XC40'ın arka kısmının görüntüsünü yayınladı. Kullanıcı, fotoğrafın Volvo Almanya'nın resmi web sitesine yüklendiğini ve daha sonra kaldırıldığını iddia ediyor. Görüntü, hafif karanlık ortamda parlayan, bumerang şeklindeki LED stop lambalarını ortaya koymuş durumda.

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Volvo XC40 ile ilgili bildiğimiz tek şey lav turuncusu halılar, oksit kırmızı döşeme, tavan döşemesi ve kapı iç kaplamaları gibi çok çeşitli iç mekan özelleştirme seçeneği içermesi. Bahsi geçen bu özelleştirme seçenekleri, her zamanki gibi genç kitleye hitap edecek ve alıcının kararını vermesinde kilit rol oynayacak.

Volvo XC40, CMA platformunda yükselecek

İsveçli şirket XC40 modelini, yeni Volvo S40 sedan, V40 hatchback ve Geely markasıyla ortaklaşa geliştirilen Lynk & Co 01 gibi araçlarda yer verdiği Compact Modular Architecture (CMA) platformu üzerine inşa edecek. Motor seçenekleri arasında 1.5 litrelik, 3 silindirli benzinli motor yer alacak. Ayrıca 55kW elektrik motorlu opsiyonel bir plug-in hibrid versiyonunun sunulacağını da söyleyelim. Motora diğer bazı Volvo modellerinde gördüğümüz 7 ileri otomatik şanzıman eşlik edecek.

XC40, Volvo'nun en küçük SUV'si olacak ve aracın BMW X1, Audi Q3, Jaguar E-Pace, Mercedes-Benz GLA ve Jaguar E-Pace gibi rakiplerle mücadele etmesi bekleniyor. Eğer fiyatlandırma politikası da rekabetçi bir seviyede olursa, bu segmentte başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Volvo XC40 eğer herhangi bir aksilik olmazsa 2018 yılının ortasında piyasaya sürülecek.

https://www.instagram.com/p/BW2yE3LFUNE/?taken-by=volvo.lov&hl=en