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Volvo XC40, resmi web sitesinde göründü

Volvo'nun merakla beklenen küçük SUV'si XC40, Volvo Almanya'nın resmi web sitesinde ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraf daha sonra ise web sitesinden kaldırıldı...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Şimdiye kadar Volvo XC40'ın sadece casus fotoğraflarını ve iç mekanını görebilmiştik. Ancak şimdi Volvo.lov isimli Instagram hesabı, XC40'ın arka kısmının görüntüsünü yayınladı. Kullanıcı, fotoğrafın Volvo Almanya'nın resmi web sitesine yüklendiğini ve daha sonra kaldırıldığını iddia ediyor. Görüntü, hafif karanlık ortamda parlayan, bumerang şeklindeki LED stop lambalarını ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "Mercedes'ten vale hizmetini bitirecek hamle: Otonom vale"
Volvo XC40 ile ilgili bildiğimiz tek şey lav turuncusu halılar, oksit kırmızı döşeme, tavan döşemesi ve kapı iç kaplamaları gibi çok çeşitli iç mekan özelleştirme seçeneği içermesi. Bahsi geçen bu özelleştirme seçenekleri, her zamanki gibi genç  kitleye hitap edecek ve alıcının kararını vermesinde kilit rol oynayacak.

Volvo XC40, CMA platformunda yükselecek

İsveçli şirket XC40 modelini, yeni Volvo S40 sedan, V40 hatchback ve Geely markasıyla ortaklaşa geliştirilen Lynk & Co 01 gibi araçlarda yer verdiği Compact Modular Architecture (CMA) platformu üzerine inşa edecek. Motor seçenekleri arasında 1.5 litrelik, 3 silindirli benzinli motor yer alacak. Ayrıca 55kW elektrik motorlu opsiyonel bir plug-in hibrid versiyonunun sunulacağını da söyleyelim. Motora diğer bazı Volvo modellerinde gördüğümüz 7 ileri otomatik şanzıman eşlik edecek.
XC40, Volvo'nun en küçük SUV'si olacak ve aracın BMW X1, Audi Q3, Jaguar E-Pace, Mercedes-Benz GLA ve Jaguar E-Pace gibi rakiplerle mücadele etmesi bekleniyor. Eğer fiyatlandırma politikası da rekabetçi bir seviyede olursa, bu segmentte başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Volvo XC40 eğer herhangi bir aksilik olmazsa 2018 yılının ortasında piyasaya sürülecek.

https://www.instagram.com/p/BW2yE3LFUNE/?taken-by=volvo.lov&hl=en Yorum Yaz
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oneyy1905 2 yıl en beğenilen
Gerçekten tasarım olarak hoş araba, opsiyon olarak da Volvo o eski havaları aştı, artık gerçek bir premium gibi bol opsiyonlu listeler hazırlıyor. Yüksek ihtimal de bu segment crossoverlar içinde en güvenlisi olacaktır, eyvallah. Yahu ama şu Volvo her araba çıkardığında "segmentinin tahtına oturmaya geliyor", "segmenti sallayacak, zirveye oturacak", "Alman premiumları çıtır çıtır yiyecek" falan demeyi bir bırakın artık ya. Çok satmak demek en iyi olmak anlamına gelmiyor, bunu bir aşın. Mercedes seçkin, BMW sportif, Audi sade görünmek isteyenlerin arabasıdır, ama Volvo hiçbir şey gibi görünmeye ihtiyacı olmayanların arabasıdır. Bırakın çok satmasın, Volvo'yu seveni almaya devam etsin.
Volvo'nun kendini ispatlaması için rakiplerini çıtır çıtır yemeye ihtiyacı yok, Volvo Volvo'dur.
Gerçekten tasarım olarak hoş araba, opsiyon olarak da Volvo o eski havaları aştı, artık gerçek bir premium gibi bol opsiyonlu listeler hazırlıyor. Yüksek ihtim...
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KumKekliği 2 yıl
Çok güzel olmuş. Volvo tasarımda giderek hakettiği yere varıyor
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turkeril 2 yıl
Sadece ilk foto bugün volvo almanya resmi sitesinde paylaşıldı. Diğer fotolar konsept.
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akifsari 2 yıl
1.5 gelir bence.

zaten Mart 2018 i bulur bize gelmesi

Iyi bir donanımla 200 ü bulur.

2.0 Diesel 4x4 de gelir 300 bine

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hesheit 2 yıl
Ben aracı çok beğendim. Çok şık olmuş. Konsept gibi araç. İlk izlenimim tek araç değil de garaja eklenesi araç gibi eldi bana.
Fiyatına gelince: Eğer T'ye 1.5 benzinli motor ile gelmezse fiyatı 300'ün altında olma ihtimali yok.
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Ken Block43 2 yıl
200-250 bin tl olursa alırım. Çok beğendim tasarımını

En azından çöp bmw ve audiye para yatırmamış olurum
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Aléister Crowley 2 yıl Ken Block43
Ken Block43
200-250 bin tl olursa alırım. Çok beğendim tasarımını

En azından çöp bmw ve audiye para yatırmamış olurum


150 200 dicektin heralde.o 1.5 motorla 200 250 arasi cikacak olursa hic cikmasin.
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SLMWER 2 yıl
Süper görünüyo
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FxDentist 2 yıl
c sutunu iğrenç ... audi Q2 nin rakibi olur ancak..
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dt1907 2 yıl
rakipleriyle aynı ve biraz düşük olması lazım fiyatı ucuk olursa satamaz.
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gralcan 2 yıl
Arka berbat; Nissan Juke kopyası.
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SertyAdams 2 yıl
XC60 ın küçüğü işte fiyatı da 200bin den başlar.
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otodr 2 yıl SertyAdams
SertyAdams
XC60 ın küçüğü işte fiyatı da 200bin den başlar.

200 bine bu aracı alamazsın. Binilecek bir donanım 250 bin den aşağı olmaz.
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QralCess 2 yıl
Stelvio desem...
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