Volvo XC60 yeni güvenlik önlemleriyle geliyor

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Volvo’nun gelecek hafta başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı yeni model SUV aracı XC60 kaza ihtimallerini ortadan kaldırmak için yeni güvenlik teknolojilerini de beraberinde getirecek. Arabalarının sağlamlığı ile ünlü Volvo, getirdiği 3 yeni güvenlik önlemiyle otomatik fren teknolojisinin bir adım daha ötesine giderek sürücüye daha güvenilir bir sürüş yardımcısı olmaya çalışacak.

Yeni güvenlik önlemlerinden ilki çarpışmalardan kaçınmak için otomatik frenin yetersiz kaldığı durumlarda otomobilin direksiyonunu da otomatik bir şekilde güvenli yöne doğru kıran yeni bir sistem. Çalışması için önceden sürücü tarafından aktif edilmesi gereken bu sistem saatte 50-100 kilometre hız ile seyahat eden XC60’larda yola aniden araba, yaya veya yabani hayvan çıkması durumunda sürücüyü kazadan koruyacak.

Bir diğer güvenlik önleminde yine otomatik direksiyon sistemi sahneye çıkıyor. SUV tipi araç eğer belirlenen sürüş şeridinden dışarı çıkarsa sistem sürücüleri uyaracak ancak sürücü bu uyarıyı dikkate almazsa ve sistem XC60’ın yolu üzerinde başka bir araç tespit ederse olası kazayı önlemek için aracı belirlenen şeridine geri getirecek. Otoban hız limitine paralel bir şekilde çalışacak olan sistem, saatte 60-140 kilometre hız ile seyreden XC60’larda kullanılacak.

Son güvenlik önlemi ise sürücülerin kontrol etmesinin oldukça zor olduğu kör noktalarla ilgili. Volvo, araçlarında halihazırda var olan kör nokta sistemini geliştirdi ve yeni kör nokta uyarı sistemi bir aracı fark ettiğinde direksiyonu devralacak ve XC60’ın kendi şeridinde güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

XC60 ile çarpışmaların azaltılması için oldukça kararlı olduklarını belirten Güvenlik Merkezi Genel Müdürü Malin Ekholm uzun yıllar boyunca kullandıkları çarpışma önleme sistemlerinin yeni direksiyon desteği ve yardımı ile daha verimli bir hal alacağını dile getirdi.

https://techcrunch.com/2017/02/28/volvos-new-xc60-will-automatically-steer-as-well-as-brake-to-avoid-crashes/