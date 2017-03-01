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Volvo XC60 yeni güvenlik önlemleriyle geliyor

Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak olan Volvo ailesinin yeni üyesi XC60 üstün güvenlik özellikleriyle trafik kazalarını minimuma indirmeye çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
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21
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Volvo XC60 yeni güvenlik önlemleriyle geliyor
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Volvo’nun gelecek hafta başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı yeni model SUV aracı XC60 kaza ihtimallerini ortadan kaldırmak için yeni güvenlik teknolojilerini de beraberinde getirecek. Arabalarının sağlamlığı ile ünlü Volvo, getirdiği 3 yeni güvenlik önlemiyle otomatik fren teknolojisinin bir adım daha ötesine giderek sürücüye daha güvenilir bir sürüş yardımcısı olmaya çalışacak.

Yeni güvenlik önlemlerinden ilki çarpışmalardan kaçınmak için otomatik frenin yetersiz kaldığı durumlarda otomobilin direksiyonunu da otomatik bir şekilde güvenli yöne doğru kıran yeni bir sistem. Çalışması için önceden sürücü tarafından aktif edilmesi gereken bu sistem saatte 50-100 kilometre hız ile seyahat eden XC60’larda yola aniden araba, yaya veya yabani hayvan çıkması durumunda sürücüyü kazadan koruyacak.

Bir diğer güvenlik önleminde yine otomatik direksiyon sistemi sahneye çıkıyor. SUV tipi araç eğer belirlenen sürüş şeridinden dışarı çıkarsa sistem sürücüleri uyaracak ancak sürücü bu uyarıyı dikkate almazsa ve sistem XC60’ın yolu üzerinde başka bir araç tespit ederse olası kazayı önlemek için aracı belirlenen şeridine geri getirecek. Otoban hız limitine paralel bir şekilde çalışacak olan sistem, saatte 60-140 kilometre hız ile seyreden XC60’larda kullanılacak.

Son güvenlik önlemi ise sürücülerin kontrol etmesinin oldukça zor olduğu kör noktalarla ilgili. Volvo, araçlarında halihazırda var olan kör nokta sistemini geliştirdi ve yeni kör nokta uyarı sistemi bir aracı fark ettiğinde direksiyonu devralacak ve XC60’ın kendi şeridinde güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

XC60 ile çarpışmaların azaltılması için oldukça kararlı olduklarını belirten Güvenlik Merkezi Genel Müdürü Malin Ekholm uzun yıllar boyunca kullandıkları çarpışma önleme sistemlerinin yeni direksiyon desteği ve yardımı ile daha verimli bir hal alacağını dile getirdi.



https://techcrunch.com/2017/02/28/volvos-new-xc60-will-automatically-steer-as-well-as-brake-to-avoid-crashes/ Yorum Yaz
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teneke1236737 2 yıl en beğenilen
Helal olsun Volvoya.Yemin ederim parasının sonuna kadar hak eden araç.Bana göre ilk sağlamlık,güvenlik.Aynı paraya Egea'ya bineriz.
Yanıtla +39
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kmesne 2 yıl
Çok güzel çok güzel ama yüzde yüz elli vergi ile almak zor
Yanıtla +13
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1 Avatar
nitro 2 yıl
Mb de var yok ilk yaptı demeden önce araştırma yapmak lazım. Mb dondurmalı reklam verirken (uyarı veriyor sadece) volvo city safety standart sunuyordu. Utanmadan das auto da kör nokta reklamı yaptı ilk diye oysa onu da volvo kaç sene önce standart sunuyordu. Şimdi çoğu paketle alıyor ama. Mercedes reklamını hatırlayan varsa link atsın, ben aradım bulamadım ama hatırlayan vardır illa ki.
Yanıtla +2
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haberelectro 2 yıl
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axaxa 2 yıl
Volvo iyidir.
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Cowinenge 2 yıl
Türkiyede kullanmak istemezdim çoğunu, sistem sürekli devreye girer makas atan Apaçiler yüzünden..
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homebird 2 yıl
İyi güzel de, kafama takıldı şimdi; Ben sola doğru direksiyonu kırarken sistem sağa doğru kırarsa ne olacak. Kendi dediğini mi yapacak yoksa bana tabi mi olacak? Bekleyip görelim bakalım.
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fatihcanery 2 yıl
emniyet kemeri airbag gibi güvenlik paketleri ilk bulanlardır kendileri..
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V4LKyR 2 yıl
150% vergisi var bu arabanın.
150%... SADECE VERGİ ÜCRETİ.
VERGİ. Peki ya vermek istemezsem?
Böyle bir şeyi isteyemezsin.
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alcnern 2 yıl
kaynak sağlammış :D:D
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kadirirdem 2 yıl
Her ne kadar tasarımları çok cezbetmese de çok sevdiğim bir firmadır, özellikle arabaları ciddi derece de daha sağlam...
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haberelectro 2 yıl
w213 te hepsi var.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl haberelectro
haberelectro
w213 te hepsi var.

O zaman MB'i tebrik ediyoruz ona bakarsak Tesla bu özellikleri hepsinden önce sundu
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yolcum 2 yıl haberelectro
Varsa da Güvenlik Paketi altında opsiyon donanım olarak var. Yani ekstra parayla.. Öyle paketleri Ford'da, Bmw'de veriyor.
City Safe gibi şehir içi çarpışma önleyici sistemi, Blis gibi kör nokta uyarı sistemlerini, Volvo 2000 küsürlü yıllardan beri araçlarına "Standart Donanım" olarak koydu. Farkları burada...
Yoksa biz, Mersoda yada başka modellerde güvenlik yok demiyoruz.

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