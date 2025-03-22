Tesla’da krizler bitmiyor: Şimdi de karbon kredisi krizi patlak verdi

- Karbon kredisi sistemi nasıl işliyor?
- Tesla, nasıl hesaplama yapıyor?
- Sorun nerede?
- Tesla’ya yansıması ağır olabilir
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Karbon kredisi sistemi nasıl işliyor?
AB'nin sıkılaştırdığı karbon emisyonu kuralları, otomobil üreticilerini daha çevreci araçlar üretmeye zorunlu kılıyor. Ancak içten yanmalı motorlu (ICE) araç üreten markalar, bu kurallara tam anlamıyla uymakta zorlanıyor. Bu noktada devreye karbon kredisi sistemi giriyor.
Bu sistemde, sıfır emisyonlu elektrikli araçlar üreten şirketler, fazla karbon kredisi kazanıyor ve bu kredileri emisyon hedeflerini tutturamayan firmalara satabiliyor. Örneğin Toyota, Stellantis, Mazda ve Subaru gibi dev markalar başta Tesla olmak üzere elektrikli üreticileriyle birlikte çalışıyor.
Tesla, nasıl hesaplama yapıyor?
Sorun nerede?
Tesla’nın ABD için mil başına 116 gCO₂e olarak belirlediği değer, IEA verilerine göre 206 gCO₂e’ye çıkıyor. Bu da şarj işleminin neden olduğu karbon ayak izinin küçümsendiği anlamına geliyor. Tesla, araçlarının 17 yıl boyunca yaklaşık 320.000 km yol kat edeceğini öngörüyor. Ancak Greenly bu mesafenin de abartılı olduğunu, dolayısıyla önlenen emisyonların 6,9 milyon metrik tona kadar düşeceğini belirtiyor. Bu revize edilen hesaplamalar ışığında Greenly, Tesla’nın gerçekten önlediği emisyon miktarını 10,2 ila 14,4 milyon metrik ton arasında hesapladı.
Tesla’ya yansıması ağır olabilir
Bu hesaplamalar önemli. Çünkü Tesla, bu karbon hesaplamalarını temel alarak karbon kredisi biriktiriyor. Bu krediler, Tesla için önemli bir gelir kapısı. Zira firma, bu kredileri fosil yakıtlı araç üretmeye devam eden şirketlere satıyor. Özellikle AB’deki üreticiler bölgedeki sıkı düzenlemelere uymak için Tesla’dan karbon kredileri satın alıyor. Bunun bir de güven tarafı var. Halk ve kurumlar elektrikli araçlar hakkında doğru emisyon bilgilerine ulaşabilmeli.
2017’den bu yana karbon kredisi satışlarından 10,4 milyar dolardan fazla gelir elde eden şirket, bu alandaki güvenilirliğini kaybederse ciddi mali kayıplarla karşılaşabilir. Firma, sadece geçen yıl yüzde 54’lük artışla kredi satışından 2,76 milyar dolar gelir elde etti. Bu kâr, özellikle araç marjlarının düşük olduğu yıllarda şirketin güçlü kalmasına yardımcı oluyor.
Eğer Tesla’nın emisyon iddialarının şişirilmiş olduğu tespit edilirse karbon kredisi satışlarının güvenilirliği sarsılabilir. Bu alandaki düzenlemeler de daha katı hale getirilebilir. Tesla emisyon azaltımlarını abartmışsa, yasal düzenlemelerle karşı karşıya kalabilir. Bu, para cezalarını veya teşvik programlarına erişimin kaybedilmesine neden olabilir.
Sadece bu da değil; Tesla, AB’de hızla düşen satışlar nedeniyle de buradaki gelirlerinde de düşüş görebilir. Bu durum, firmanın karbon kredisi havuzlama planını da doğrudan tehdit ediyor. Tesla bu yıl yeterince araç satamazsa, Stellantis ve diğer şirketlere vaat ettiği karbon kredilerini sağlayamayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!