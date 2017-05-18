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Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens

Google I/O konferansı sırasında tanıtılan Google Lens uygulaması, akıllı telefon kameralarının gördüklerini anlamasını ve harekete geçmesini sağlıyor. Peki Google Lens tam olarak neler yapabilecek?
2 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, 17 Mayıs'ta başlayan Google I/O konferansı sırasında mobil cihazlarınızın fotoğraf makinelerini kullanarak aradıklarınız hakkında bilgi verebilen yeni Lens özelliğini duyurdu.
Google CEO'su Sundar Pichai, Lens'in yeteneklerini sergilemek için bir telefon kamerasıyla belirli bir çiçek türünün nasıl tanımlanacağını gösterdi. Google Asistan daha sonra sizi en yakın çiçekçiye yönlendirmek gibi bazı eylemler önerebiliyor.
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Pichai'nin sunduğu bir başka örnek, Lens'in yaptığınızı şeyi tanımlamasıyla ilgiliydi. Demo sırasında bir telefon kamerası WiFi yönlendiricisinin şifre etiketine ve WiFi ağının ismine yönlendirildi. Google Asistan telefonu otomatik olarak bu WiFi ağına bağladı. Google'ın bilgisayarla görme ve yapay zeka teknolojisini kullanan Lens özelliği, Google Fotoğraflar uygulamasına da entegre edilecek.
Google Assistant ile birlikte çok daha akıllı ve etkileyici bir performans sunacak olan Lens, Google'ın benzer işlevlere sahip Goggles uygulamasının güncellenmiş bir versiyonu gibi görünüyor. Şirket, Google Lens'in ne zaman yayınlanacağını açıklamadı ancak yalnızca "yakında" geleceğini söyledi.

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kadirirdem 2 yıl
Samsungun Bixby'de olan özellik bu.
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darkaura 2 yıl
oncesinde benzerleri olabilir ama bu tip seylerde ne yaptigin degil, ne seviyede/kalitede yapabildigin onemli. ornegin iphone ipad in cok oncesinde dokunmatik arayuz vardi ama ona uygun isletim istemi ve parmagi duzgun algilayan bir sistemi apple yapti, apple ile patlama yapti. videoda gosterdikleri ornekleri hemen her durumda islevsel yerine getirebilmesi icin cok ileri yapay zeka ve cok fazla data analizi gerekli. ancak her baktiginiz nesenede duzgun calisir, faydali bilgi saglarsa gecici heves olmanin otesine gecebilir. google in bunu yapabilcek altyapisi var.
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I want to play a game 2 yıl
googless in çok faydasını gördük ya, bununla ihya oluruz heralde
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DH Misafiri 2 yıl
Otomatik hesaba havale etiketleri basar basar yapıştırırım sokaklara :)
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kasova 2 yıl
Windows Phone'da böyle bir uygulama vardı, android kullanıcıları içinde oldukça yararlı olacak gibi gözüküyor.
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Giresunlufuk 2 yıl
Google yaparsa olur. Google yaparsa tam yapar.
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OverClocK1ng 2 yıl
Salaksi S8 de buna benzer bir özellik var zaten.
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Renault Sport 2 yıl
Güzel bir şeye benziyor. Bekliyoruz.
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