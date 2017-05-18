Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens

Google, 17 Mayıs'ta başlayan Google I/O konferansı sırasında mobil cihazlarınızın fotoğraf makinelerini kullanarak aradıklarınız hakkında bilgi verebilen yeni Lens özelliğini duyurdu.

Google CEO'su Sundar Pichai, Lens'in yeteneklerini sergilemek için bir telefon kamerasıyla belirli bir çiçek türünün nasıl tanımlanacağını gösterdi. Google Asistan daha sonra sizi en yakın çiçekçiye yönlendirmek gibi bazı eylemler önerebiliyor.

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Pichai'nin sunduğu bir başka örnek, Lens'in yaptığınızı şeyi tanımlamasıyla ilgiliydi. Demo sırasında bir telefon kamerası WiFi yönlendiricisinin şifre etiketine ve WiFi ağının ismine yönlendirildi. Google Asistan telefonu otomatik olarak bu WiFi ağına bağladı. Google'ın bilgisayarla görme ve yapay zeka teknolojisini kullanan Lens özelliği, Google Fotoğraflar uygulamasına da entegre edilecek.

Google Assistant ile birlikte çok daha akıllı ve etkileyici bir performans sunacak olan Lens, Google'ın benzer işlevlere sahip Goggles uygulamasının güncellenmiş bir versiyonu gibi görünüyor. Şirket, Google Lens'in ne zaman yayınlanacağını açıklamadı ancak yalnızca "yakında" geleceğini söyledi.