Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak

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Tesla’nın Semi adını verdiği elektrikli çekicisi henüz piyasaya sürülmeden kendine çeşitli rakipler edinmiş durumda. Taşımacılık sektörünün en tecrübeli oyuncularından biri olan Volvo Trucks da söz konusu rakipler arasında. Şirket, Tesla Semi’ye rakip olacak VNR Electric’in 2020 yılında Kuzey Amerika’da satışa sunulacağını açıkladı.

Uzun burunlu çekicilerin en yakışıklı temsilcilerinden biri olan Volvo VNR üzerine geliştirilecek elektrikli versiyon, dizel yakıtlı muadillerinden daha temiz, daha sessiz ve daha ekonomik olacak. Volvo, elektrikli çekicisi hakkında şimdilik oldukça ketum. Fakat VNR Electric’in kendi temellerini oluşturan modele fazlasıyla benzeyeceğini söylemek mümkün.

VNR Electric’i görsel açıdan desteklemek için sahte bir ızgaranın kullanılması, daha aerodinamik bir gövdeye geçiş yapılması ve yanlardaki yakıt tanklarının yerini bataryaları koruyan düz panellere bırakması, elektrikli çekici üzerinde yapılması muhtemel değişimler gibi görünüyor. Ayrıca yayınlanan teaser videosunda öndeki Volvo ambleminin aydınlatmalı olması ve çekicinin yan tarafında şarj durumunu gösteren bir Led aydınlatmanın bulunması dikkat çekiyor.

VNR Electric, işlerin yolunda gitmesi halinde 2020 yılında satışa sunulacak. Fakat Volvo Trucks önümüzdeki yıl birkaç prototipin örtüsünü kaldırmayı ihmal etmeyecek. Teknik özellikler şimdilik belirsiz olmakla birlikte, prototiplerin Volvo FE Electric’te kullanılan elektrikli aktarma organlarına sahip olacağı söyleniyor.

Volvo FE Electric özellikleri

Volvo FE Electric nedir diye soracak olursanız; şirketin önümüzdeki yıl şehir içi nakliye ve çöp taşıma görevlerinde kullanılmak üzere piyasaya süreceği bir elektrikli kamyon. 200 ve 300 kWh’lık batarya seçeneklerine sahip olan elektrikli kamyonda toplamda 496 beygir güç ve 850 Nm tork üreten iki elektrik motoru mevcut. Şehir içi kullanıma odaklı olmasından dolayı 200 km menzili bulunan kamyonun bataryası 150 kW şarj ile 1.5 saatte doldurulabiliyor.

Uzun yol taşımacılığında kullanılacak Volvo VNR Electric’in bu doğrultuda daha makul bir menzile sahip olması bekleniyor. Bakalım Volvo, VNR ile yakaladığı başarıyı elektrikli çekici pazarında da sürdürebilecek mi. Zira Elon Musk, 800 km menzile sahip olacağını söylediği Tesla Semi'ye fazlasıyla güveniyor.