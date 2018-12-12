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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Tesla'nın otonom araçları için yonga üretebilir

Otomobil endüstrisine girme konusunda sessiz sedasız çalışmalar yürüten Samsung'un yakında Tesla için otonom sürüş sisteminde kullanılmak üzere yonga üreteceği öne sürüldü. Detaylar haberimizde...
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kore Herald tarafından yayınlanan yeni bir haberde Samsung'un Tesla için yonga üretimine başlayacağı öne sürüldü. Raporda, Samsung'un otonom araç araştırma bölümünü faaliyete geçirmek için sessiz bir şekilde otonom sürüş teknolojileri konusunda uzmanlaşmış yazılım mühendislerini işe aldığı belirtiliyor.
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Güney Koreli teknoloji devi otomobil endüstrisine girme konusunda sessiz kalmaya çalışsa da haberde Tesla gibi bazı büyük isimlerle çalıştığına dair bilgiler var. Hatta Samsung'un Model 3 için otonom sürüş sisteminde kullanılmak üzere yonga üreteceği de iddia ediliyor. Şirketin yakında seri üretime başlayacağı bildirildi.

Detaylar henüz netleşmedi

Tesla'nın zaten otonom sürüş teknolojisine güç verecek yeni bir yonga üzerinde çalıştığını biliyoruz. Dolayısı ile elektrikli otomobil üreticisinin bu çalışmaları Samsung ile birlikte mi yürüttüğü yoksa Güney Koreli şirketin tamamen farklı bir yonga üzerinde mi çalıştığı henüz netleşmiş değil.
Tesla şu anda otonom sürüş sisteminde Nvidia ve Intel'den tedarik ettiği yongaları kullanıyor. Ancak daha önceki raporlar şirketin yonga üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmek istediğini ortaya koymuştu. Söz konusu ortaklık şüphesiz ki Samsung ve Tesla için oldukça iyi sonuçlar doğurabilir ancak şu an için ortada resmi bir açıklamanın olmadığını da unutmamak gerek.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181210000674 Yorum Yaz
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