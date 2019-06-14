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Volvo'nun elektrikli ve otonom çekicisi İsveç'te göreve başladı

Otonom çağı gitgide yaklaşıyor. Volvo'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli ve otonom çekicisi Vera, Göteborg şehrinde konteyner taşımaya başladı. İşte Volvo Vera'yı çalışırken gösteren video:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo'nun elektrikli ve otonom çekicisi İsveç'te göreve başladı
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Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden Volvo, bundan yaklaşık bir yıl önce Vera adını verdiği elektrikli, bağlı ve otonom aracını duyurmuştu. Volvo Vera’nın İsveç’in Göteborg şehrinde göreve başladığı bildirildi.

Volvo Trucks, otonom aracı Vera’nın gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini kanıtlamak için uluslararası nakliye ve lojistik şirketi DFDS ile anlaşmış. Volvo Vera, bir lojistik merkezi ve liman arasında DFDS’nin konteynerlarını taşımak için kullanılıyor. Otonom araç, transfer için belirlenen rotanın bazı kısımlarında halka açık yollardan bile geçiyor.

Hedef, Vera'lardan oluşan bir otonom lojistik filosu oluşturmak

Volvo’nun uzun vadedeki hedefi bir çok Vera’dan oluşan bir filo oluşturmak. Birbiriyle iletişim kurabilen bu araçlar maksimum 40 km/s hızla ilerleyecek ve bir kontrol kulesinden takip edilecek. Böylece, özellikle büyük lojistik merkezlerinde ve limanlarda daha verimli, esnek ve sürdürülebilir bir sistem kurulmuş olacak.

Üzerinde sürücü kabini bile bulunmayan elektrikli ve otonom Volvo Vera’da 185 kW’lık elektrik motoru, 100 ve 300 kWh kapasitede lityum iyon batarya bulunuyor. Bu da Vera’nın 300 km civarında bir menzil sunmasına imkan veriyor. Tüm standart dorselere bağlanabilen Vera, bir spor otomobil gibi görünmesine rağmen 32 tona kadar yük çekebiliyor.

Volvo Vera, bulut teknolojisi üzerinden ulaşım kontrol merkezine bağlanabiliyor. Bu sayede araca gerektiğinde müdahale edilebilmesinin yanı sıra, yoldaki pozisyonu, yük içeriği, servis ihtiyaçları ve diğer parametreler de kolaylıkla takip edilebiliyor. Volvo Vera’yı görev başındayken gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


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ipli jeton 1 hf. en beğenilen
Volvo dorse ureticisi değil ki. Aerodinamik olmaması dorseyi yapanın sorunu. Sonuçta Colvo satar müşteri istediği dorseyi takar buna.
Aracın kendisi yeterince aerodinamik de dorse kötü.
Volvo dorse ureticisi değil ki. Aerodinamik olmaması dorseyi yapanın sorunu. Sonuçta Colvo satar müşteri istediği dorseyi takar buna.Aracın kendisi yeter...
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muammer816 1 hf.
gelecek gerçekten çok enteresan olacak.
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Statistik 1 hf.
Kamyon soforleri yandı. Sanki hayırlarına çalıştirlıyorlardı. Burada "şartları beğenmezsen yerine çalışabilecek Suriyeliler var" duyma şansı da yok
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DH Misafiri 1 hf.
Bizde kamyon şoförleri görse önüne kırıp hataya zorlar, sonrada test ettim der.
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Virtual Reality 1 hf.
İnsan kim ki
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oly1786 1 hf.
Arkasındaki yüklü dorse ile 300 km menzil varmış. kaldır o dorseyi en az 1000 km gimez mi? Zaten kendisi zaten otomobil gibi, sadece 2 koltuk aılacak içine bitti gitti. Tutmayın beni...
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haberelectro 1 hf.
Tesla da açıklama yaptı semi üretimi 2020 sonuna ertelendi (en iyi ihtimal)
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ipli jeton 1 hf. en beğenilen
Volvo dorse ureticisi değil ki. Aerodinamik olmaması dorseyi yapanın sorunu. Sonuçta Colvo satar müşteri istediği dorseyi takar buna.
Aracın kendisi yeterince aerodinamik de dorse kötü.
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bulentcandan 1 hf.
Harika bir mühendislik fakat neden aerodinamik değil? Herhalde şimdilik en fazla 40km/h hız için aerodinamik tasarıma gerek duyulmamış.
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Ussuz 1 hf.
Tırları da şu şekilde yapsalar ne hoş olur. Bak bakalım bir daha öküz gibi kullanıp hız yapabiliyorlar mı. İlk kazada yüklerinin altında ezilip giderler.
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muammer816 1 hf.
gelecek gerçekten çok enteresan olacak.
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Statistik 1 hf.
Kamyon soforleri yandı. Sanki hayırlarına çalıştirlıyorlardı. Burada "şartları beğenmezsen yerine çalışabilecek Suriyeliler var" duyma şansı da yok
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