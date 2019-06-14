Volvo'nun elektrikli ve otonom çekicisi İsveç'te göreve başladı

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Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden Volvo, bundan yaklaşık bir yıl önce Vera adını verdiği elektrikli, bağlı ve otonom aracını duyurmuştu. Volvo Vera’nın İsveç’in Göteborg şehrinde göreve başladığı bildirildi.

Volvo Trucks, otonom aracı Vera’nın gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini kanıtlamak için uluslararası nakliye ve lojistik şirketi DFDS ile anlaşmış. Volvo Vera, bir lojistik merkezi ve liman arasında DFDS’nin konteynerlarını taşımak için kullanılıyor. Otonom araç, transfer için belirlenen rotanın bazı kısımlarında halka açık yollardan bile geçiyor.

Hedef, Vera'lardan oluşan bir otonom lojistik filosu oluşturmak

Volvo’nun uzun vadedeki hedefi bir çok Vera’dan oluşan bir filo oluşturmak. Birbiriyle iletişim kurabilen bu araçlar maksimum 40 km/s hızla ilerleyecek ve bir kontrol kulesinden takip edilecek. Böylece, özellikle büyük lojistik merkezlerinde ve limanlarda daha verimli, esnek ve sürdürülebilir bir sistem kurulmuş olacak.

Üzerinde sürücü kabini bile bulunmayan elektrikli ve otonom Volvo Vera’da 185 kW’lık elektrik motoru, 100 ve 300 kWh kapasitede lityum iyon batarya bulunuyor. Bu da Vera’nın 300 km civarında bir menzil sunmasına imkan veriyor. Tüm standart dorselere bağlanabilen Vera, bir spor otomobil gibi görünmesine rağmen 32 tona kadar yük çekebiliyor.

Volvo Vera, bulut teknolojisi üzerinden ulaşım kontrol merkezine bağlanabiliyor. Bu sayede araca gerektiğinde müdahale edilebilmesinin yanı sıra, yoldaki pozisyonu, yük içeriği, servis ihtiyaçları ve diğer parametreler de kolaylıkla takip edilebiliyor. Volvo Vera’yı görev başındayken gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: