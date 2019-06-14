Volkswagen ve Ford, otonom araç teknolojisi konusunda anlaşma yapmak üzere

Dünyanın önde gelen iki büyük otomotiv şirketi olan Volkswagen ve Ford, elektrikli ve otonom araç teknolojisi geliştirme konusunda anlaşma yapmak üzere. Bir Volkswagen yöneticisinin açıklamalarına göre bu iki dev şirket, yaklaşık iki aydır, bu iş birliği için görüşmelerini sürdürüyorlar.

Çin'e karşı güç birliği

Volkswagen CEO'su Herbert Diess geçtiğimiz gün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu anlaşma için "İyi gidiyor, neredeyse tamamlandı." ifadelerini kullanırken, Alman şirketin Ford'u iş ortağı seçmesinin sebebi olarak ise, uzun bir süredir otonom araç teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmaları olarak gösteriliyor.

https://www.motor1.com/news/354602/vw-ford-deal-finalized-soon/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Herbert Diess: "Küresel ticaret çatışmaları bizi korkunç bir duruma sokabilir. Bugün Çin'den son derece büyük ölçekte etkileniyoruz. ABD'de karşı ağırlığa ihtiyacımız var." ifadelerini, aslında neden böyle bir iş birliğine sıcak baktıklarını da kabaca açıklamış oldu. İki şirketin bu dev anlaşmayı önümüzdeki ayaçıklamaları bekleniyor.