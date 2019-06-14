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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen ve Ford, otonom araç teknolojisi konusunda anlaşma yapmak üzere

Almanya merkezli Volkswagen ve ABD'li Ford, bir süredir otonom araç konusunda birlikte çalışmak üzere görüşmeler yapıyor. Gelen haberlere göre anlaşma çok yakında açıklanacak.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen iki büyük otomotiv şirketi olan Volkswagen ve Ford, elektrikli ve otonom araç teknolojisi geliştirme konusunda anlaşma yapmak üzere. Bir Volkswagen yöneticisinin açıklamalarına göre bu iki dev şirket, yaklaşık iki aydır, bu iş birliği için görüşmelerini sürdürüyorlar.

Çin'e karşı güç birliği

Volkswagen CEO'su Herbert Diess geçtiğimiz gün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu anlaşma için "İyi gidiyor, neredeyse tamamlandı." ifadelerini kullanırken, Alman şirketin Ford'u iş ortağı seçmesinin sebebi olarak ise, uzun bir süredir otonom araç teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmaları olarak gösteriliyor.
Herbert Diess: "Küresel ticaret çatışmaları bizi korkunç bir duruma sokabilir. Bugün Çin'den son derece büyük ölçekte etkileniyoruz. ABD'de karşı ağırlığa ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak, aslında neden böyle bir iş birliğine sıcak baktıklarını da kabaca açıklamış oldu. İki şirketin bu dev anlaşmayı önümüzdeki ay resmi olarak açıklamaları bekleniyor.

https://www.motor1.com/news/354602/vw-ford-deal-finalized-soon/ Yorum Yaz
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