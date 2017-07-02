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Volvo’nun sürücüsüz araçlarına “kangurular" sorun çıkardı

Sürücüsüz otomobillerini Avustralya’da test eden Volvo, ülkenin en popüler hayvanlarından olan kanguruların sürücüsüz otomobillerinin çevre algılama sistemi için sorun olduğunu paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdüren otomotiv devlerinden birisi olan Volvo, Avustralya’da devam eden testlerde ilginç bir durumla karşılaştı. Volvo Avustralya’nın teknik müdürü David Pickett, test sırasında sürücüsüz otomobillerin çevre algılama sisteminin kangurulardan kaynaklanan sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.
Volvo’nun sürücüsüz araçlarına “kangurular

Pickett tarafından paylaşılan bilgilere göre otomobilin test edildiği bölgenin yakınlarında bulunan ve bazen yola yaklaşan kangurular, sürekli olarak zıplamalarından ötürü çevre algılama sisteminin yanlış tahminlerde bulunmasına ve buna bağlı olarak yanlış kararlar vermesine neden oluyor. Sistem, zıplamasından dolayı kanguruların uzaklığını algılama konusunda güçlük yaşıyor. Pickett, kanguruların zıpladıkları zaman sistem tarafından uzaklaşıyormuş gibi ve yere indikleri zaman yakınlaşıyormuş gibi algılandığını dile getirdi.

İsveç’te yapılan testlerde sürücüsüz otomobil teknolojisinin hayvan hareketlerine karşı bilinçli olduğunu gösteren Volvo, görünüşe göre sistemini farklı şekilde hareket eden canlılar için hazırlamamış. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu sorunun yakın tarihte düzeltilmesi planlanıyor.

Volvo, 2021 senesinde sürücüsüz otomobillerini satışa sunmayı amaçlıyor.


https://www.engadget.com/2017/07/01/volvo-self-driving-cars-thrown-kangaroos/ Yorum Yaz
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ozbey08 2 yıl en beğenilen
gün gelirde bir otonom araç Hopa-Ardahan arasını kaza yapmadan tamamlayabilirse yapayzeka sistemi olmuştur tamamdır.
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kadirirdem 2 yıl
Bu sorun halledilir ,yazılım yaparlar sensörler onları da algılar.
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ozbey08 2 yıl en beğenilen
gün gelirde bir otonom araç Hopa-Ardahan arasını kaza yapmadan tamamlayabilirse yapayzeka sistemi olmuştur tamamdır.
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