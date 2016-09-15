Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country

Yüksek teknoloji yatırımıyla son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Volvo, pek çoğumuzun hayallerini süsleyecek yeni otomobili V90 Cross Country ile adrenalin tutkunu sürücüleri hedef alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,8b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volvo için hangi tanımın doğru olacağından emin değilim. Finansal olarak sıkıntılı bir süreçten geçen  ve Çinlilere satılan şirket, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırım ve sabırlı çalışmanın meyvenelerini toplmaya başladı. XC90 ve S90 gibi modellerle farklı kulvarlarda başarılı otomobillere imza atan şirket, şimdi de yeni nesil Cross Country ile gündemde.
Resmi duyurusu yeni yapıan V90 Cross Country, kolay gibi görünen ancak yoğun ve zorlu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan özel bir araç. Genel görünümüyle V90 estate'in yükseltişmiş versiyonu gibi görünse de, geliştirme çalışmaları esnasında 200 farklı şaşi konfigürasyonu denenen V90 Cross Country için sürüş simülatöründe ciddi mesai harcanmış.
Tüm tekerleklerinden tahrikli olan otomobil, V90 estate ile kıyaslandığında zorlu arazi koşulları için 65mm daha yüksek. Ayrıca standart modele göre ön ve arka teker genişlikleri de daha fazla. Otomobilin genel mukavemeti de hedef kitle ve vaad edilen yetenekleri çerçevesinde çok daha güçlü, özellikle arazi aktivitelerine katılanlar için iddialı görünüyor.
Hem ön hem de arka kısımda Volvo'nun yeni nesil tasarım dilini yansıtan araç, içerde ise S90'dan farksız bir görüntü-işçilik-malzeme kalitesi ve bilgi&eğlence sistemi sunuyor. Volvo'ya özgü gelişmiş güvenlik ve sürüşe yardımcı teknolojileri bünyesinde barındıran otomobil, değişik motor seçenekleriyle gidecek. D4 & D5 dizel ve T5 & T6 da benzin tarafındaki motor seçenekleri olan V90 Cross Country yıl sonunda üretime girmesi ve 2017'de 20 bin satması bekleniyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
silversmith 3 yıl en beğenilen
Param olsa, tipine felan bakmam, Volvo'dan başka araba almam. Güvenlik çok önemli bir kriter.
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl Guest-D7F4BA6BC
grkankot2

şehir arabası tarzında, modern olsun
Aile arabası da olsun tabi, ekle kocaman bagajı
2 tutam da arazi arabası görünümü ekleyelim demişler ama olmamış.



Senle beraber artılayan 7 kişi otomobilden anlamıyor.
grkankot2şehir arabası tarzında, modern olsunAile arabası da olsun tabi, ekle kocaman bagajı2 tutam da arazi arabası görünüm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-D7F4BA6BC 3 yıl
şehir arabası tarzında, modern olsun
Aile arabası da olsun tabi, ekle kocaman bagajı
2 tutam da arazi arabası görünümü ekleyelim demişler ama olmamış.

şehir arabası tarzında, modern olsunAile arabası da olsun tabi, ekle kocaman bagajı2 tutam da arazi arabası görünümü ekleyelim demişler ama olmamış.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zingfth 3 yıl
Her malın bir alıcısı vardır . Merak etmeyin siz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
sanırım sen kuş serisi arabaların sevdalısısın tabii sen de haklısın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vanity Fair 3 yıl
2009 model xc70 kullanıcısıyım, yani bu aracın selefi diyebiliriz. Daha önce uzun uzun incelemesini yazmıştım ve birinci nesil xc70 ile karşılaştırmıştım. Özetlemek gerekirse sportiflik hariç her yönüyle dört dörtlük bir araç olduğunu düşünüyorum. Eminimki yeni model v90xc'de aynı şekilde iyi bir araç olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Güzel hoşta biraz fazla mı uzun ne? Bana mı öyle geldi acaba? Gözümü tırmalayan bişi var. Oysaki severim Volvo' yu , iyide araba yapar ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
Sağlam araba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 3 yıl
Volvo ne zaman satıldı yav soğudum şimdi bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
arka tarafta bir bmw x1 havası aldım ama ön taraf tam volvo işi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 3 yıl
yorum yapanlar ya türkiye de yaşamıyor ya araç kullanmıyor ya da çocuk.
sw araçlar aile ihtiyaçlarına daha uygun araçlar. fakat türkiye de yollar düzgün olmadığı için sw araca aileyi ve bagajı doldurunca aracın altı sürekli tümsek yerlere çarpıyor.
işte bu araç yüksek sw. türkiye gibi kalabalık ile yapısına sahip ve yolları kalitesiz olan bölgelerde yaşayan insanlar için üretilmiş.
aileyi alıp kaz dağlarına çık bakalım normal bi araç ile ya da gökçe ada vs gibi tatil yerlerini bi gez. bunun gibi çok örnek veririm. işte buralarda aileyle rahat rahat gezip tozmak için illa xc90 gibi bi araca ihtiyacınız yok.
mesela subaru levorg da muhteşem bi araç bana göre ama yeren yakın. ona da bi ayar çekmeleri lazım.
buraya bu araçları kullanan aile babaları yorum yaparasa daha iyi olur. polo cu ergenler gelmiş volvo beğenmiyor :)
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat-smsk 3 yıl
Tipi cipten çok station araçları andırıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolbert 3 yıl murat-smsk
murat-smsk
Tipi cipten çok station araçları andırıyor.

Araç yükseltilmiş SW zaten.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugatti1907 3 yıl
Şu cross country ler hiç hoşuma gitmiyor. 90 serisi muhtesem ama cross country ler in o çıkıntılı çamurluklar falan hiç hoş olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Su bagaji hatchback olarak düşünün ve elinizle kapatın. Bence oldu. Bunu yapmak için sadece pejo reklamındaki fil lazım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11789 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volvo, v90 cross country ve
4 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl InFocus’dan kısmi modüler dizüstü modeli 3 yıl iFixit ekibi iPhone 7'yi akvaryuma attı 3 yıl 2017 Honda Civic hatchback artık resmi 3 yıl Avrupa Birliği, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor 3 yıl 4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran? 3 yıl Twitter CEO'sundan Edward Snowden'a destek 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 satışı 28 Eylül’de tekrar başlıyor 3 yıl Canon EOS M5 duyuruldu 3 yıl Bu oyun bilgisayarı farklı görünüyor! 3 yıl Super Phantom Cat bu hafta iOS için ücretsiz 3 yıl Adil Kullanım Kotası kısaca kotalı internet neden var? Gerçekten “Adil” mi? 3 yıl Leica’dan Polaroid’e rakip 3 yıl Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor 3 yıl Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu 3 yıl Yeni Star Trek dizisinin çıkış tarihi ertelendi 3 yıl Dell XPS 13 modeli Kaby Lake işlemciler ile güncellendi 3 yıl YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor 3 yıl Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera 3 yıl Badland 2 Android için indirmeye sunuldu 3 yıl Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country Sonraki Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma" 3 yıl Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı" 3 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu 3 yıl Apple yıl sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satışı hedefliyor 3 yıl Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi 3 yıl Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü 3 yıl Apple ve diğerleri... Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu. 3 yıl Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek 3 yıl Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı 3 yıl Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü 3 yıl Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha 3 yıl Galaxy Note 7 faciası Galaxy S8 lansmanını öne çekebilir 3 yıl Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor 3 yıl Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor 3 yıl Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu 3 yıl HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Cebimde 2000TL olsa hangi telefonu alırdım? 2000TL altı en iyileri sıraladık 3 yıl Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti 3 yıl Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim