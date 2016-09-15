Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country

Volvo için hangi tanımın doğru olacağından emin değilim. Finansal olarak sıkıntılı bir süreçten geçen ve Çinlilere satılan şirket, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırım ve sabırlı çalışmanın meyvenelerini toplmaya başladı. XC90 ve S90 gibi modellerle farklı kulvarlarda başarılı otomobillere imza atan şirket, şimdi de yeni nesil Cross Country ile gündemde.

Resmi duyurusu yeni yapıan V90 Cross Country, kolay gibi görünen ancak yoğun ve zorlu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan özel bir araç. Genel görünümüyle V90 estate'in yükseltişmiş versiyonu gibi görünse de, geliştirme çalışmaları esnasında 200 farklı şaşi konfigürasyonu denenen V90 Cross Country için sürüş simülatöründe ciddi mesai harcanmış.

Tüm tekerleklerinden tahrikli olan otomobil, V90 estate ile kıyaslandığında zorlu arazi koşulları için 65mm daha yüksek. Ayrıca standart modele göre ön ve arka teker genişlikleri de daha fazla. Otomobilin genel mukavemeti de hedef kitle ve vaad edilen yetenekleri çerçevesinde çok daha güçlü, özellikle arazi aktivitelerine katılanlar için iddialı görünüyor.

Hem ön hem de arka kısımda Volvo'nun yeni nesil tasarım dilini yansıtan araç, içerde ise S90'dan farksız bir görüntü-işçilik-malzeme kalitesi ve bilgi&eğlence sistemi sunuyor. Volvo'ya özgü gelişmiş güvenlik ve sürüşe yardımcı teknolojileri bünyesinde barındıran otomobil, değişik motor seçenekleriyle gidecek. D4 & D5 dizel ve T5 & T6 da benzin tarafındaki motor seçenekleri olan V90 Cross Country yıl sonunda üretime girmesi ve 2017'de 20 bin satması bekleniyor.