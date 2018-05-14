Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli

Tam Boyutta Gör

Bundan kısa bir süre öncesine kadar Çin’de üretilen araçlar ucuz ve kalitesiz olarak nitelendirilirdi. Bu algının son zamanlarda değişmeye başladığı söylenebilir. Ancak, Volvo’nun bu konudaki düşünceleri oldukça iddialı. Şirket, Çin’de üretilen araçların Avrupa’dakilerden daha kaliteli olduğunu düşünüyor.

Avustralya’nın Go Auto sitesine röportaj veren Volvo kıdemli başkan yardımcısı Robin Page, İsveçli üreticinin araçlarının çoğunu Çin’de üretme kararı hakkında itiraflarda bulundu. Bu kararla ilgili başta bazı endişeleri olduğunu dile getiren Page, üretim süreci başlayınca Çin’de üretilen araçların Avrupa'dakilerden daha kaliteli olduğunu fark ettiklerini belirtti.

"Kalitenin sebebi insan gücü"

Page, Çin’de üretilen araçları Avrupa’ya göre daha kaliteli bulmalarının nedeni olarak ülkedeki fabrikaların daha az otomasyona dayalı olmasını gösterdi. “Dürüst olmak gerekirse, Avrupa’daki üretimin çok fazla otomasyona dayandığını, bu yüzden müdahale şansınızın olmadığını söyleyebilirim. Çin’deki üretim ise insan gücüne dayanıyor. Üretim sürecinde insan sayısının artması da daha iyi düzenlemelerin yapılmasına imkan veriyor.” şeklinde konuştu.

Arada ciddi bir fark olmadığını dile getiren Page, “Kafa kafaya karşılaştırma yapmak gerekirse, Çin’deki üretimin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda artık hiçbir endişemiz kalmadı.” ifadelerine yer verdi.

Volvo, Çin’de ürettiği araçları tüm dünyada satışa sunmaya 2014 yılında önceki nesil LWB S60 ile başladı. Sonrasında, amiral gemisi S90’ın üretimini 2016 yılında İsveç’ten Çin’e taşıdı. Bundan sonraki elektrikli Volvo modellerinin üretimi de yine Çin’de gerçekleştirilecek. Geely çatısı altında yer alan şirket, Çin’deki üretime fazlasıyla güveniyor.

https://www.goauto.com.au/news/volvo/volvo-cuts-unique-design-path-amid-sister-brands/2018-05-07/72337.html