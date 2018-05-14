Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli

Volvo kıdemli başkan yardımcısı Robin Page, Çin'deki üretimden memnun olduklarını dile getirdi. Otomasyon ve insan gücüne değinen Page, Çin'deki üretimin Avrupa'dan daha kaliteli olduğunu söyledi.
1 yıl
6b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli
Tam Boyutta Gör
 

Bundan kısa bir süre öncesine kadar Çin’de üretilen araçlar ucuz ve kalitesiz olarak nitelendirilirdi. Bu algının son zamanlarda değişmeye başladığı söylenebilir. Ancak, Volvo’nun bu konudaki düşünceleri oldukça iddialı. Şirket, Çin’de üretilen araçların Avrupa’dakilerden daha kaliteli olduğunu düşünüyor.

Avustralya’nın Go Auto sitesine röportaj veren Volvo kıdemli başkan yardımcısı Robin Page, İsveçli üreticinin araçlarının çoğunu Çin’de üretme kararı hakkında itiraflarda bulundu. Bu kararla ilgili başta bazı endişeleri olduğunu dile getiren Page, üretim süreci başlayınca Çin’de üretilen araçların Avrupa'dakilerden daha kaliteli olduğunu fark ettiklerini belirtti.

"Kalitenin sebebi insan gücü" 

Page, Çin’de üretilen araçları Avrupa’ya göre daha kaliteli bulmalarının nedeni olarak ülkedeki fabrikaların daha az otomasyona dayalı olmasını gösterdi. “Dürüst olmak gerekirse, Avrupa’daki üretimin çok fazla otomasyona dayandığını, bu yüzden müdahale şansınızın olmadığını söyleyebilirim. Çin’deki üretim ise insan gücüne dayanıyor. Üretim sürecinde insan sayısının artması da daha iyi düzenlemelerin yapılmasına imkan veriyor.” şeklinde konuştu.

Arada ciddi bir fark olmadığını dile getiren Page, “Kafa kafaya karşılaştırma yapmak gerekirse, Çin’deki üretimin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda artık hiçbir endişemiz kalmadı.” ifadelerine yer verdi.

Volvo, Çin’de ürettiği araçları tüm dünyada satışa sunmaya 2014 yılında önceki nesil LWB S60 ile başladı. Sonrasında, amiral gemisi S90’ın üretimini 2016 yılında İsveç’ten Çin’e taşıdı. Bundan sonraki elektrikli Volvo modellerinin üretimi de yine Çin’de gerçekleştirilecek. Geely çatısı altında yer alan şirket, Çin’deki üretime fazlasıyla güveniyor.


https://www.goauto.com.au/news/volvo/volvo-cuts-unique-design-path-amid-sister-brands/2018-05-07/72337.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasanandnexus 1 yıl en beğenilen
Yeni sahibi çinli olunca tabi
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerasuslu 1 yıl
Çin malı kalitesiz olayı geçti artık. Adamlar her türlü teknolojiyi kendisi üretir hale geldi. Volvo fabrikasındaki Otomasyon sistemlerinin nasıl bir kalitesizlik ortaya çıkarması bekleniyor ki? Çinliler eliyle sac şekil verme mi yapıyor? Diskleri kum kalıplara mı döküyorlar?
Çin malı kalitesiz olayı geçti artık. Adamlar her türlü teknolojiyi kendisi üretir hale geldi. Volvo fabrikasındaki Otomasyon sistemlerinin nasıl bir kalitesiz...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 1 yıl
Volvo zaten Çinli Gelly'e satılmadı mı? Ne demesi gerekiyor?
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
elk-elektronik8606 1 yıl
Gelly i neden kalitesiz ürettiniz madem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
her alanın prestijli imalat tezgahı teknolojileriyle avrupa'dan taşınıp çin 'de üretim faaliyetlerini sürdürüyor.
kalitelerinden ödün vermeden, en azından son 10 yıldır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.J 1 yıl
İsveç'te Volvo'da çalışan bir kişi hiçbir şey almıyorsa günde maksimum 8 saat, haftada maksimum 40 saat çalışarak ayda 45-50 bin kron kazanıyor.
Bu nedenle 50 işçinin yapacağı işi makineler ve 1 adet mühendis veya teknikere yaptırıyorlar.
Teknoloji henüz makine montajında o kadar uçuk düzeyde mükemmel değil. Aynı işi işçilere Çin'de yaptırınca belki kalite hiç düşmüyor ama maliyet ciddi manada düşüyor.
Iphone da Çin'de üretiliyor ona bakarsanız.
Bu endüstri 4.0 muhabbetinin kaynağı zaten bu batılı işçi maliyeti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Kendi işletmemize sarf amlzemesi satanlara da aynı şeyi söylüyorum.
Çin malı ürünler de tükettiğimi görünce hemen gömmeye kalkıyorlar.
Benim için ise f/p önemli. Sonuca bakıyorum. Orjine göre değil kendi işletmemde aldığım sonuca göre karar veriyorum.
Eskidenmiş o çin malı kalitesiz diye direkt yargıda bulunmak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tefennili 1 yıl sistemli adam
Aynen size katılıyorum, kullandığım telefonun markası Xioami, herkes çin malı olduğunu duyunca, tuhaf tuhaf bakıyorlar, sonra kalitesini, özelliklerini ve tüm bunlara karşılık fiyatını duyunca, "nereden alabiliriz" diye soruyorlar.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 yıl
Çin'liler: Siz kalitesiz üretmemizi istiyorsunuz,Çin malı kalitesiz algısı bu yüzden'dir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
E tabi insan gücü ucuz olunca normaldir. Avrupa'da otomasyonun fazla olmasının temel sebebi insanların çok pahalı patlaması ama Çin'de böyle bir durum yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 1 yıl en beğenilen
Yeni sahibi çinli olunca tabi
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
Geçenlerde Elon muskta üretim yavaşlığının sebebini "aşırı" Otomasyon olduğuna yönelik bir tweet atmıştı. Sanırım hala insan faktörü çoğu endüstrü ürününde elzem.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 1 yıl 1BilimAdamı
İhale ortaklarının kendilerini sağmal inek gibi ihale bitmesin, para muslukları da kesilmesin diye kullanmaya çalıştıklarını da söyledi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerasuslu 1 yıl
Çin malı kalitesiz olayı geçti artık. Adamlar her türlü teknolojiyi kendisi üretir hale geldi. Volvo fabrikasındaki Otomasyon sistemlerinin nasıl bir kalitesizlik ortaya çıkarması bekleniyor ki? Çinliler eliyle sac şekil verme mi yapıyor? Diskleri kum kalıplara mı döküyorlar?
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
They Killed Kenny 1 yıl Kerasuslu
Benimde anlamadığım o. Her otomasyon ürüne kötü deniliyor. Tamamda otomasyonun amacı tüm parçaların standart üretilmesi ve insan hatasının kaldırılması değil mi? E sen hatalı uretiyorsan o zaman otomasyonu yapamamışsın demektir. Bir insan nasıl makineden daha iyi üretebilir? Ha hassas makineleri mi yok diyeceğim ama zaten otomasyon yapılamayan şeyi Çin'de de insan yapıyor Avrupa'da da
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haQQo 1 yıl
Niye? İşçilikten çaldıkları parayı malzeme kalitesini arttırarak mı değerlendiriyorlar 😒
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6046 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volvo, geely ve
9 etiket daha çin'de üretilen araçlar üretim otomasyon volvo s90 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nissan'ın yarı otonom sürüş asistanı ProPilot Assist, daha fazla modele geliyor 1 yıl TSK personeli için emniyetli cep telefonu üretilecek 1 yıl Florida, Bitcoin ile yapılan vergi ödemelerini kabul edecek 1 yıl OKEx CEO’su istifa etti 1 yıl GeForce GTX 1060 görünümlü GTX 1070 mi geliyor? 1 yıl Avustralya'da bir eyalet daha dijital ehliyet uygulamasına geçiyor 1 yıl Lenovo katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayarın patentini aldı 1 yıl Yeni depolama hizmeti Google One ile tanışın 1 yıl Xiaomi, akıllı telefonlarının kameralarını iyileştirmek için yeni bir bölüm kuruyor 1 yıl Star Wars dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı 1 yıl NASA karar verdi: "Mars'a otonom helikopter gönderiyoruz" 1 yıl Avengers: Infinity War, tarihin en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu 1 yıl Google, Android P'yi çentiğe göre mi tasarlıyor? 1 yıl Üç kameralı ikinci telefon da Çin’den geliyor 1 yıl Asus ROG Maximus Formula 10. yıl kutlamaları İstanbul’dan başladı 1 yıl Zararlı yazılımlar bir şekilde Google Play mağazasına geri dönüyor 1 yıl Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme 1 yıl BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor 1 yıl HSBC, dünyanın ilk Blockchain temelli ticari işlemini gerçekleştirdi 1 yıl Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli Sonraki Facebook 200 şüpheli uygulamayı askıya aldı 1 yıl Apple, 66 kişinin öldüğü uçak kazasından sorumlu tutuluyor 1 yıl Mt.Gox borsasının malvarlıkları satılmaya devam ediyor, yatırımcılar tepkili 1 yıl İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor 1 yıl Gmail'in web arayüzü artık çevrimdışı modda çalışabiliyor 1 yıl İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı 1 yıl Android P yaklaşan takvim etkinliklerini kilit ekranında gösterecek 1 yıl Windows 10, iOS ve Android ile kablosuz dosya paylaşımı yapabilecek 1 yıl İşte karşınızda OnePlus 6 1 yıl Atatürk Havalimanı apronunda uçak kazası [video] 1 yıl Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu 1 yıl Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu 1 yıl Mercedes-AMG, 805 bg'lik hibrid V8'in üretileceğini açıkladı 1 yıl Güney Afrikalıların %47’si kripto para yatırımına ılımlı bakıyor 1 yıl Görme engelliler için geliştirilen Sesli Adımlar uygulamasının kullanım alanları genişliyor 1 yıl Çift motorlu Tesla Model 3 gelecek hafta siparişe açılıyor 1 yıl Promosyon kartlarını bir arada tutan uygulama: Stocard 1 yıl Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.” 1 yıl Deadpool 2 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Turkcell Zeka Küpü’nün yeni durağı Aydın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim