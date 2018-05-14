Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli

Avustralya’nın Go Auto sitesine röportaj veren Volvo kıdemli başkan yardımcısı Robin Page, İsveçli üreticinin araçlarının çoğunu Çin’de üretme kararı hakkında itiraflarda bulundu. Bu kararla ilgili başta bazı endişeleri olduğunu dile getiren Page, üretim süreci başlayınca Çin’de üretilen araçların Avrupa'dakilerden daha kaliteli olduğunu fark ettiklerini belirtti.
"Kalitenin sebebi insan gücü"
Page, Çin’de üretilen araçları Avrupa’ya göre daha kaliteli bulmalarının nedeni olarak ülkedeki fabrikaların daha az otomasyona dayalı olmasını gösterdi. “Dürüst olmak gerekirse, Avrupa’daki üretimin çok fazla otomasyona dayandığını, bu yüzden müdahale şansınızın olmadığını söyleyebilirim. Çin’deki üretim ise insan gücüne dayanıyor. Üretim sürecinde insan sayısının artması da daha iyi düzenlemelerin yapılmasına imkan veriyor.” şeklinde konuştu.
Arada ciddi bir fark olmadığını dile getiren Page, “Kafa kafaya karşılaştırma yapmak gerekirse, Çin’deki üretimin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda artık hiçbir endişemiz kalmadı.” ifadelerine yer verdi.
Volvo, Çin’de ürettiği araçları tüm dünyada satışa sunmaya 2014 yılında önceki nesil LWB S60 ile başladı. Sonrasında, amiral gemisi S90’ın üretimini 2016 yılında İsveç’ten Çin’e taşıdı. Bundan sonraki elektrikli Volvo modellerinin üretimi de yine Çin’de gerçekleştirilecek. Geely çatısı altında yer alan şirket, Çin’deki üretime fazlasıyla güveniyor.
https://www.goauto.com.au/news/volvo/volvo-cuts-unique-design-path-amid-sister-brands/2018-05-07/72337.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kalitelerinden ödün vermeden, en azından son 10 yıldır.
Bu nedenle 50 işçinin yapacağı işi makineler ve 1 adet mühendis veya teknikere yaptırıyorlar.
Teknoloji henüz makine montajında o kadar uçuk düzeyde mükemmel değil. Aynı işi işçilere Çin'de yaptırınca belki kalite hiç düşmüyor ama maliyet ciddi manada düşüyor.
Iphone da Çin'de üretiliyor ona bakarsanız.
Bu endüstri 4.0 muhabbetinin kaynağı zaten bu batılı işçi maliyeti.
Çin malı ürünler de tükettiğimi görünce hemen gömmeye kalkıyorlar.
Benim için ise f/p önemli. Sonuca bakıyorum. Orjine göre değil kendi işletmemde aldığım sonuca göre karar veriyorum.
Eskidenmiş o çin malı kalitesiz diye direkt yargıda bulunmak.
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