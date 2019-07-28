Vücut ısısı ile yara iyileşmesini hızlandıran bandaj

Haber Editörü
Yapılan az sayıdaki deneylere göre yara üzerine uygulanan bandajlar yaranın üzerini sadece örtüyor ve doğal yara iyileşme sürecini de kötü yönde etkiliyor. Araştırmacılar bu durumu iyileşme lehine çevirmek amacıyla "active adhesive dressing" (AAD) adlı yeni bir yöntem geliştirdi.
Yeni jel geliştirilirken embriyoların cildi zarar gördüğünde skar dokusu oluşturmadığı düşüncesi göz önünde bulunduruldu. Embriyo halindeki canlılarda hasar oluştuğunda, yaranın etrafındaki deri hücreleri aktin adlı protein fiberleri üretiyor. Kasılan aktin fiberleri ile yara uçları birbirine doğru çekilip yapışıyor. Bu olay sonucunda herhangi bir skar dokusu üretilmemiş oluyor.
Kullanılan malzeme : adhesive alginate (algae-derived) hydrogel
Montreal's McGill University ve Harvard University kurumundan oluşan bir grup araştırmacı;bu süreci bandaj ile uygulama düşüncesinden yola çıktı. AAD adlı araç; PNIPAm adlı bir çeşit ''thermoresponsive polymer'' üzerine gümüş nanoparçacıklar eklenmesi ile üretildi. Kullanılan polimerin su moleküllerini uzaklaştırmamakla birlikte 32 C derecede daraldığı gözlemlendi.
Yeni bandaj yara üzerine uygulandığında hydrogel deri üzerine çok kuvvetli bir şekilde yapışıyor. Vücut ısısı PNIPAm adlı yapıyı ısıtıyor ve bu sebeple jel kontrakte oluyor. Bu kontraksiyon sonucu bandajın altındaki deri de kontrakte oluyor, hızlı ve efektif bir şekilde yara kenarları birleşiyor ve yara kapanıyor. Bu süre. sırasında da potansiyel olarak enfeksiyon oluşturabilecek bakteriler; gümüş partikülleri tarafından öldürülüyor.
Hayvan deneyleri başarı gösterdi
Domuz derileri üzerinde yapılan çalışmalarda AAD bandaj; yara kenarlarını, yara bandından 10 kat daha kuvvetli bir biçimde birleştirdi. Ayrıca fareler üzerinde yapılan deneylerde de farelerde yara oluşturuldu ve gruplar 2'ye ayrıldı. Bandaj uygulanan farelerdeki yaralar %45 oranında küçüldüğü; tedavi edilmeden bırakılan kontrol grubu farelerinde yara alanlarının neredeyse hiç küçülmediği gözlemlendi. Aynı zamanda yeni bandaj muadilleri olan hidrojellere oranla yaraları daha hızlı iyileştirirken herhangi bir inflamasyona veya immün cevaba sebebiyet vermedi.
Yeni bandajın klinik kullanıma sürülmeden önce bazı klinik ve preklinik araştırmalardan geçmesi ve kontrollü deneylere tabi tutulması gerekiyor.
Yeni araştırma Science Advances dergisinde de yayımlandı.
https://newatlas.com/aad-hydrogel-healing-bandage/60763/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle