Vücut ısısı ile yara iyileşmesini hızlandıran bandaj

Yapılan az sayıdaki deneylere göre yara üzerine uygulanan bandajlar yaranın üzerini sadece örtüyor ve doğal yara iyileşme sürecini de kötü yönde etkiliyor. Araştırmacılar bu durumu iyileşme lehine çevirmek amacıyla "active adhesive dressing" (AAD) adlı yeni bir yöntem geliştirdi.

Kullanılan malzeme : adhesive alginate (algae-derived) hydrogel

AAD adlı araç; PNIPAm adlı bir çeşit ''thermoresponsive polymer'' üzerine gümüş nanoparçacıklar eklenmesi ile üretildi. Kullanılan polimerin su moleküllerini uzaklaştırmamakla birlikte 32 C derecede daraldığı gözlemlendi.

Yeni bandaj yara üzerine uygulandığında hydrogel deri üzerine çok kuvvetli bir şekilde yapışıyor. Vücut ısısı PNIPAm adlı yapıyı ısıtıyor ve bu sebeple jel kontrakte oluyor. Bu kontraksiyon sonucu bandajın altındaki deri de kontrakte oluyor, hızlı ve efektif bir şekilde yara kenarları birleşiyor ve yara kapanıyor. Bu süre. sırasında da potansiyel olarak enfeksiyon oluşturabilecek bakteriler; gümüş partikülleri tarafından öldürülüyor.



Hayvan deneyleri başarı gösterdi

Science Advances

https://newatlas.com/aad-hydrogel-healing-bandage/60763/

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Yeni jel geliştirilirkencildi zarar gördüğündedüşüncesi göz önünde bulunduruldu. Embriyo halindeki canlılarda hasar oluştuğunda, yaranın etrafındaki deri hücreleriadlıüretiyor. Kasılan aktin fiberleri ile yara uçları birbirine doğru çekilip yapışıyor.vekurumundan oluşan bir grup araştırmacı;bu süreci bandaj ile uygulama düşüncesinden yola çıktı.üzerinde yapılan çalışmalarda AAD bandaj; yara kenarlarını,bir biçimde birleştirdi. Ayrıca fareler üzerinde yapılan deneylerde de farelerde yara oluşturuldu ve gruplar 2'ye ayrıldı.. Aynı zamanda yeni bandajolanoranla yaraları daha hızlı iyileştirirken herhangi birveyacevaba sebebiyet vermedi.Yeni bandajın klinik kullanıma sürülmeden önce bazıvearaştırmalardan geçmesi ve kontrollü deneylere tabi tutulması gerekiyor.Yeni araştırmadergisinde de yayımlandı.