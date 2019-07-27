Konuşma yetisi olmayan insanların konuşmasını sağlayan cihaz : WAGT

Çinli bilim insanları dilsizlerin de kullanabileceği bir çeşit konuşma cihazı geliştirdi. Tsinghua University kurumundan bir grup araştırmacı boğaz kısmına yapıştırılan bir çeşit cihaz geliştirmişti lakin cihaz son derece rahatsız ediciydi ve uzun vadede kullanımı sorun yaratıyordu. Ekip bu durumları göz önünde bulundurarak daha ince, esnek, daha rahat uygulanabilir ve aynı geçici dövmeler gibi vücut üzerine yerleştirildikten sonra ıslatılarak kullanılacak yeni bir tasarım geliştirdi.

Wearable Artificial Graphene Throat

çeriğinde devre kartı, mikro bir bilgisayar, güç amplifikatörü ve kod çözücü içermesine rağmen yalnızca 0.6 x 1.2 inç (15 x 30 mm) boyutunda olduğu dikkat çekici bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.



Vokal kordlardaki titreşimler analiz ediliyor





Yeni cihazı kullanacak kişi, söyleyeceği sözcüğü sessiz bir şekilde söylemeye çabalarken, vokal kordlarını hareket ettirdiği ve gırtlak hareketlerini sessizce taklit ettiği için, WAGT adlı cihaz; söz konusu kelimenin ne olduğunu belirlemek için kodlanmış dili çözüyor, derideki hareketleri algılıyor. Daha sonra cihaz söylenmek istenen kelimeyi sentetik bir tonla “konuşuyor”.

Sistem şu an sadece "Merhaba", "Tamam" ve "Hayır" gibi birkaç temel kelimeyi tanıyor lakin sistemin geliştirildiği zaman; birçok farklı kelimeyi konuşabileceği düşünülüyor.



ACS Nano

https://newatlas.com/wearable-artificial-graphene-throat/60761/

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(WAGT) adı verilen cihaz; ince bir polivinil tabakasına lazer ile uygulananile üretildi. İYeni araştırmadergisinde yayımlandı.