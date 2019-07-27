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Konuşma yetisi olmayan insanların konuşmasını sağlayan cihaz : WAGT

Bilim insanları dilsizlerin de kullanabileceği WAGT isimli bir çeşit konuşma cihazı geliştirdi. Cihaz; vokal kordlardaki ve gırtlaktaki titreşimleri algılayıp söylenmek istenen kelimeyi ''konuşuyor''.
53 dk.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Çinli bilim insanları dilsizlerin de kullanabileceği bir çeşit konuşma cihazı geliştirdi. Tsinghua University kurumundan bir grup araştırmacı boğaz kısmına yapıştırılan bir çeşit cihaz geliştirmişti lakin cihaz son derece rahatsız ediciydi ve uzun vadede kullanımı sorun yaratıyordu.Ekip bu durumları göz önünde bulundurarak daha ince, esnek, daha rahat uygulanabilir ve aynı geçici dövmeler gibi vücut üzerine yerleştirildikten sonra ıslatılarak kullanılacak yeni bir tasarım geliştirdi.

Wearable Artificial Graphene Throat (WAGT) adı verilen cihaz; ince bir polivinil tabakasına lazer ile uygulanan grafen ile üretildi. İçeriğinde devre kartı, mikro bir bilgisayar, güç amplifikatörü ve kod çözücü içermesine rağmen yalnızca 0.6 x 1.2 inç (15 x 30 mm) boyutunda olduğu dikkat çekici bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Vokal kordlardaki titreşimler analiz ediliyor


Yeni cihazı kullanacak kişi, söyleyeceği sözcüğü sessiz bir şekilde söylemeye çabalarken, vokal kordlarını hareket ettirdiği ve gırtlak hareketlerini sessizce taklit ettiği için, WAGT adlı cihaz; söz konusu kelimenin ne olduğunu belirlemek için kodlanmış dili çözüyor, derideki hareketleri algılıyor. Daha sonra cihaz söylenmek istenen kelimeyi sentetik bir tonla “konuşuyor”.

Sistem şu an sadece "Merhaba", "Tamam" ve "Hayır" gibi birkaç temel kelimeyi tanıyor lakin sistemin geliştirildiği zaman; birçok farklı kelimeyi konuşabileceği düşünülüyor.

Yeni araştırma ACS Nano dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/wearable-artificial-graphene-throat/60761/ Yorum Yaz
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ALKaraca 39 dk.
İnşallah daha da geliştirilir ve fiyatı da uygun olur.
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