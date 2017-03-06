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WD My Cloud ürünlerinde önemli açıklar keşfedildi

Evinizde veya ofisinizde bulut depolama amacıyla Western Digital My Cloud ürünü kullanıyorsanız bu haberimiz sizi ilgilendiriyor zira risk oldukça büyük durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik aletler içerisinde yazılım barındırdığı için saldırılara karşı sürekli bir risk içeriyor. Bu riski bertaraf etmenin tek yolu da yazılımı sürekli kontrol ederek güncellemeler yapmak. Bunlar yapılmadığı zaman açıklar da ortaya çıkmaya başlıyor.

Tehlikeli açıklar

Western Digital’in My Cloud depolama çözümü de böyle bir risk ile karşı karşıya. Kullanıcıların ev veya ofis ağına bağlayarak bir bulut depolama olarak ayarlayabildiği My Cloud yazılımında yer alan açıklar, saldırganların kolayca sisteme erişmesine neden oluyor.

Bilgilere göre bazı kodların zayıf olması açıklara neden oluyor. Ayrıca web arayüzü üzerinden verilen her komutun işletim sistemine tam erişim sağlaması da önemli bir risk olarak görülüyor. Bu açıklardan faydalanan saldırganların şifreyi bypass ederek sisteme erişmesi ve kendi kodlarını çalıştırarak veri dosyalarını çalması mümkün.

Ayrıca Bkz. "Apple 32GB’lık iPhone 6 modelini satışa sunuyor"

İşin ilginç tarafı firmanın başka bir açığı kapatmak için yayınladığı güncellemeden sonra yeni açıkların oluşması. Exploitee.rs ekibinden bir kullanıcı, yeni sipariş ettiği WD My Cloud ürününü kurcalarken tesadüf eseri bazı sıkıntıları fark etmiş. Biraz daha derine indiğinde ise açıkları görmüş. Western Digital’in saygın imajının gereği olarak bu açıkların kapatılması gerektiğini düşünmüş ve bu yüzden de açıkların bilgisini paylaşmış. Henüz firmadan resmi bir açıklama gelmedi.

 

https://blog.exploitee.rs/2017/hacking_wd_mycloud/ Yorum Yaz
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dede17 2 yıl
Kapaktaki fotoyu görünce termisifon sandım
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V4LKyR 2 yıl dede17
dede17

Kapaktaki fotoyu görünce termisifon sandım

Termistör mü?
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cangunner 2 yıl
Tek bir şifre koyuyorsunuz,dosyalara da aynı şifreyle,ayarlara da aynı şifreyle,mobil uygulamaya da aynı şifreyle giriyorsunuz. Tabi güvensiz olur. Sözde my cloud 3 güncellemesi eskisine göre daha güvenliydi. Kim bilir eski sürümde nasıl açıklar var
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interwap 2 yıl
Umarım diğerlerinde yoktur.
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redoracle 2 yıl
Fakirliğim işe yaradı
,ne arar bizde bulut mulut paran yoksa wd cloud'u unut.
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skythunderr 2 yıl
En iyisi nas yerine ucuz bir anakart ve apu ile pc toplamak, cok daha guvenilir programlar var ne oldugunu bilirsin en azindan wd nin eline bakmassin.
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