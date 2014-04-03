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WP 7.5 / 8 / 8.1 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom geniş bir güncelleme aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
227
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP 7.5 / 8 / 8.1 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom geniş bir güncelleme aldı
Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, birçok değişiklik içeren v11.0 sürümüne güncellendi.
Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesiyle arayüzü yenilenerek bünyesine 40 yeni simge dahil edilen uygulama, aynı zamanda filtreler için canlı ön izleme sunabiliyor, filtreler artık kategorilere ayrılmış şekilde karşımıza çıkıyor, "fhotoroom store" üzerinde birçok paralı / parasız filtre taşıyor, yatay ya da dikey ışık huzmesi ile doku desteklerini veriyor, düzenleme araçlarıyla alakalı güncellemeler alıyor, parlak ve gölge alanlara özel yeni filtelerle geliyor ve öğrenilen hatalardan kurtularak daha iyi bir deneyim sunabiliyor.
Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotoroom/acad1eed-3149-4b6c-bc4b-8567f409e3e0 Yorum Yaz
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