WP için geliştirilen alternatif Instagram istemcisi Pictastic de direkt mesaj özelliğine kavuştu

Gün içerisinde aldığı güncelleme ile Instagram Direct özelliğine kavuşan 6tag sonrası, benzer desteği yeni güncellemesiyle diğer alternatif uygulamalardan Pictastic de aldı.

Bu doğrultuda 3.4 sürümüne güncellenen resmi uygulamaya alternatif Instagram istemcisi Pictastic, "Instagram Direct" özelliği sayesinde kişilerin belirledikleri arkadaşlarına fotoğrafların olduğu özel mesajlar yollamasına ve aynı şekilde bu tarz mesajlar almasına imkan tanımaya başladı.

Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemine sahip telefonlar ile kullanılabilen Pictastic uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/pictastic/09c155ee-ebda-4172-a70c-b9ee7f1bce18