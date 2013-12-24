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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP için geliştirilen alternatif Instagram istemcisi Pictastic de direkt mesaj özelliğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP için geliştirilen alternatif Instagram istemcisi Pictastic de direkt mesaj özelliğine kavuştu
Gün içerisinde aldığı güncelleme ile Instagram Direct özelliğine kavuşan 6tag sonrası, benzer desteği yeni güncellemesiyle diğer alternatif uygulamalardan Pictastic de aldı.
Bu doğrultuda 3.4 sürümüne güncellenen resmi uygulamaya alternatif Instagram istemcisi Pictastic, "Instagram Direct" özelliği sayesinde kişilerin belirledikleri arkadaşlarına fotoğrafların olduğu özel mesajlar yollamasına ve aynı şekilde bu tarz mesajlar almasına imkan tanımaya başladı.
Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemine sahip telefonlar ile kullanılabilen Pictastic uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/pictastic/09c155ee-ebda-4172-a70c-b9ee7f1bce18 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Mesajları silemediğim bir mesajlaşma programım var ne mutlu bana. Israrla nokia kullanmak isterken hayatım en buyuk hatasını yapmışım elinize sağlık çok iyi bir uygulama kutlarım??????????????????
1 Yanıt Yanıtla
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Dexter Morgan 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Mesajları silemediğim bir mesajlaşma programım var ne mutlu bana. Israrla nokia kullanmak isterken hayatım en buyuk hatasını yapmışım elinize sağlık çok iyi bir uygulama kutlarım??????????????????

6tag kullanın
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