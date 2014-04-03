WP7.5 / 8 ve 8.1 için filtre temelli yeni fotoğraf uygulaması:Old Photo

Özellikle fotoğraf çekim ve düzenleme uygulamaları açısından birçok alternatif sunan Windows Phone platformu, Mykhaylo Kozelko tarafından hazırlanan Old Photo'ya da ev sahipliği yapmaya başladı.

Oldukça basit kullanım yapısı ve bu doğrultuda hazırlanan basit arayüzüyle, direkt olarak kendi içerisinde çekilen ya da cihazlar içerisinde bulunan fotoğrafları barındırdığı 50 farklı özel filtre ile olduğundan daha iyi hale getirebilen Old Photo, bu filtreleri ön izleme temelinde gösterebiliyor ve filtre uygulanan fotoğrafları gerçek çözünürlükleriyle kaydederek herhangi bir sıkıştırma yapmıyor. Uygulama belirtildiği kadarıyla Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 cihazlar ile aktif olarak kullanılabiliyor.

2 TL fiyat etiketiyle satılan Old Photo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/old-photo/431ee9fa-65e6-47f5-8299-9648bf93bd12