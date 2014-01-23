Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 cihazlar için yeni bir Twitch istemcisi: Infinite Game Stream

5 yıl
5,4b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 cihazlar için yeni bir Twitch istemcisi: Infinite Game Stream
Resmi Windows Phone uygulaması bulunmayan Twitch servisinin özelliklerini Windows Phone 8 işletim sistemli telefonlara getiren yeni uygulama Infinite Game Stream, resmi olarak market üzerindeki yerini aldı.
Oyun temelli videoların ve yayınların yapıdlığı Twitch servisine erişilmesi ve burada yer alan içeriklerin izlenmesi için sade bir arayüz ile hazırlanan Infinite Game Stream, diğer oyuncular için sohbet edilmesine de imkan sağlıyor ve @TwitchTV Twitter akışından görüntüleme yapabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Infinite Game Stream uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/infinite-game-stream-windows-phone-8-client-twitchtv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iboocum 5 yıl
Adamlar yapıyor Microsoft yazılımcıları uyuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bYUğur 5 yıl
Olmuş gelişme görüyorum wp de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaiserG 5 yıl
Yapandan Allah razı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salpium 5 yıl
sıkılınca açıp ilgini çeken stream izlersin gayet hoş olmuş, chat bölümü olmasa da olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim