WP8 cihazlar için yeni bir Twitch istemcisi: Infinite Game Stream

Resmi Windows Phone uygulaması bulunmayan Twitch servisinin özelliklerini Windows Phone 8 işletim sistemli telefonlara getiren yeni uygulama Infinite Game Stream, resmi olarak market üzerindeki yerini aldı.

Oyun temelli videoların ve yayınların yapıdlığı Twitch servisine erişilmesi ve burada yer alan içeriklerin izlenmesi için sade bir arayüz ile hazırlanan Infinite Game Stream, diğer oyuncular için sohbet edilmesine de imkan sağlıyor ve @TwitchTV Twitter akışından görüntüleme yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Infinite Game Stream uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/infinite-game-stream-windows-phone-8-client-twitchtv